Extraditan a EE.UU. a 6 nigerianos acusados ​​de engañar a más de 100 mujeres mediante estafas románticas

Seis ciudadanos nigerianos vinculados a una red delictiva organizada que presuntamente estafó a mujeres estadounidenses por más de 6 millones de dólares mediante estafas románticas en línea fueron extraditados a Estados Unidos, según informó la policía sudafricana.

Los hombres, arrestados en Ciudad del Cabo en 2021, serán fueron entregados a funcionarios del FBI este viernes y trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por fraude electrónico y lavado de dinero.

Se les acusa de pertenecer a una red criminal conocida como Black Axe, que Interpol describe como parte de grupos criminales responsables de una parte significativa del fraude financiero cibernético a nivel mundial, generalmente a través de estafas románticas, de criptomonedas y de inversión.

Esta medida se produce menos de dos años después de que un líder destacado de Black Axe fuera extraditado a Estados Unidos por conspiración para participar en estafas por internet y lavado de dinero.

#sapsHAWKS [HAWKS AND INTERPOL FACILITATE EXTRADITION OF SIX NIGERIAN NATIONALS WANTED IN THE USA FOR ONLINE LOVE SCAMS, WHERE THEY DEFRAUDED WOMEN OF MORE THAN R100 MILLION]



The Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI), commonly known as the #Hawks, in collaboration? pic.twitter.com/5YrwQ6m3Hh — SA Police Service ?? (@SAPoliceService) September 11, 2026

Según la policía sudafricana, los hombres presuntamente estafaron a más de 100 mujeres en Estados Unidos por más de 6 millones de dólares mediante engaños románticos en línea.

Entre las presuntas víctimas se encontraban jubiladas y empresarias, quienes, según se informa, fueron víctimas de sofisticadas relaciones en línea, indicó la policía en un comunicado.

Más de 64,000 estadounidenses fueron víctimas de estafas románticas por un valor superior a los mil millones de dólares en 2023, el doble de los 500 millones de dólares de tan solo cuatro años antes, según la Comisión Federal de Comercio.

En 2024, una investigación de CBS News destapó una red de estafas románticas a gran escala en Ghana.

“Pesco en todas partes del mundo”, declaró a CBS News un líder de la red en Ghana que se hacía llamar Voodu. Sin embargo, refiriéndose a las víctimas más fáciles de atrapar, afirmó: “Son los estadounidenses”.

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