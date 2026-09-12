Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 vas a necesitar más inteligencia que carácter, porque habrá situaciones en las que tendrás unas ganas bárbaras de mandar a alguien por un tubo, pero hacerlo podría salirte más caro que quedarte callado. Estás entrando en una etapa en la que aprenderás que no todas las batallas merecen tu rugido; algunas personas solamente buscan picarte la cresta para después hacerse las víctimas cuando reaccionas.
En el amor, si tienes pareja, mucho cuidado con una persona del pasado que podría volver a hacer ruido. No necesariamente porque exista una infidelidad, sino porque aparecerá información, mensajes, comentarios o recuerdos que podrían despertar inseguridades. Aquí no hagas tormentas en vasos de agua ni quieras investigar hasta lo que hizo tu pareja cuando todavía usaba pañal. Habla claro y fíjate más en los hechos actuales que en historias viejas. Una relación sana no puede vivir pagando eternamente facturas que pertenecen al pasado.
Si estás soltero o soltera, podrías comenzar a mirar con otros ojos a alguien que hasta hace poco considerabas solamente amistad o conocida. La química se puede poner sabrosa, pero tampoco te emociones con dos mensajes bonitos y ya estés escogiendo salón para la boda. Dale tiempo al tiempo, porque últimamente te enamoras más de las posibilidades que de las personas.
Una amistad del pasado buscará arreglar una diferencia contigo. Escucha lo que tenga que decir antes de sacar las uñas. No significa que debas volver a confiar como antes, pero cargar resentimientos también ocupa espacio que podrías utilizar para cosas mejores. Al mismo tiempo aparecerá una nueva amistad bastante peculiar, de esas personas con las que haces clic inmediatamente. Te traerá risas, planes improvisados y posiblemente se convierta en cómplice de varias de tus ocurrencias. Nomás no se emocionen demasiado porque juntos podrían tener menos prudencia que dos comadres con tres tequilas encima.
En cuestiones de dinero y trabajo, hay excelentes posibilidades para quienes se dedican a ventas, comercio, atención al público, redes sociales, negocios independientes o actividades donde sea importante convencer y negociar. Tu facilidad de palabra estará fuerte y podrías cerrar una venta, conseguir un cliente o recibir una propuesta que ayude a mejorar tus ingresos. Eso sí: dinero que llegue, dinero que deberás administrar, porque eres buenísimo para decir “me lo merezco” hasta que revisas la cuenta y resulta que te merecías también quedarte sin un quinto.
Un trámite, documento, compra importante o movimiento administrativo podría sufrir retrasos. No quieras empujar las cosas a la fuerza. Revisa papeles, fechas y requisitos, porque el atraso podría terminar evitándote un error que todavía no estás viendo.
Cuida también tu alimentación durante las próximas semanas. Tu cuerpo podría resentir excesos, comidas pesadas o cambios desordenados en tus horarios. No conviertas cada antojo en homenaje nacional. Procura dormir mejor, tomar suficiente agua y recuperar disciplina, porque podrías notar aumento de peso si sigues dándole vuelo a la cuchara como si diciembre hubiera llegado adelantado.
Y una cosa más, Leo: aprende a decir lo que sientes mientras todavía tengas a la persona enfrente. Muchas veces te haces el fuerte, el indiferente y el que nada te afecta, cuando por dentro traes sentimientos haciendo fila para salir. Después te arrepientes de no haber hablado. Quien te quiere de verdad no necesita un espectáculo, pero sí necesita saber que también ocupa un lugar importante en tu vida.
Este 12 de septiembre recuerda algo: valorar a quien permanece contigo sin pedir nada a cambio vale más que andar persiguiendo a quien solamente aparece cuando necesita algo. Tu energía debe ir hacia quien suma, no hacia quien únicamente llega a cobrarte paz.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 vas a andar más sensible de lo habitual y podrías recordar con mucha fuerza a una persona que físicamente ya no está contigo. Un sueño, una canción, un olor, una fotografía o una simple coincidencia podría removerte sentimientos que creías bien guardados. No te asustes ni quieras encontrar explicación para todo; hay recuerdos que llegan precisamente cuando necesitamos sentir que aquello que amamos sigue formando parte de nuestra historia. Quédate con lo bonito y no conviertas la nostalgia en tristeza permanente, porque quien te quiso seguramente preferiría verte avanzando y no viviendo abrazado al dolor.
En cuestiones del amor, si tienes pareja será momento de bajarle tres rayitas al archivo histórico que guardas en la cabeza. Virgo, tienes memoria hasta para recordar lo que te dijeron un martes a las 4:37 de la tarde hace tres años, y cuando te enojas sacas expedientes que ni Hacienda conserva. Si decidiste perdonar algo, entonces perdona de verdad; si no puedes hacerlo, habla claro. Lo que no se vale es decir “ya pasó” y después utilizarlo como resortera cada vez que existe una discusión.
Tu relación necesita más detalles cotidianos y menos pruebas de resistencia. Una comida juntos, una salida improvisada, una conversación sin teléfonos de por medio o simplemente mostrar cariño puede cambiar mucho el ambiente. No esperes siempre a que la otra persona dé el primer paso, porque a veces quieres que te adivinen hasta el pensamiento y luego te enchilas porque nadie trajo bola de cristal.
Si estás soltero o soltera, entiende algo importantísimo: el amor no debe convertirse en una necesidad para sentir que tu vida está completa. Cuando aprendas a disfrutar tu propia compañía dejarás de aceptar cualquier mendrugo emocional nomás porque viene envuelto en palabras bonitas. La próxima persona que entre a tu vida tendrá que sumar, no llegar a tapar agujeros que solamente tú puedes reparar.
En cuestiones de trabajo y dinero, comienza un movimiento favorable. Podría aparecer una oportunidad laboral, actividad adicional, comisión, venta o ingreso que inicialmente parezca pequeño, pero que podría crecer si sabes aprovecharlo. No despreciemos veinte pesos por estar esperando dos mil, porque de poquito en poquito también se llena el marranito. Si estabas considerando generar ingresos por tu cuenta, vender algo, ofrecer algún servicio o retomar una habilidad que habías abandonado, las próximas semanas serán buenas para comenzar a organizarte.
También se marcan visitas inesperadas, llamadas y noticias que modificarán algunos planes. Una persona podría aparecer prácticamente sin avisar y traer consigo información que desconocías. Escucha, pero no te conviertas en centro de distribución del chisme; últimamente habrá gente soltándote información para ver hasta dónde llega.
Y precisamente aquí viene otra advertencia: no te metas en problemas ajenos. Tu intención de ayudar puede ser buena, pero habrá una situación familiar o entre amistades donde será mejor mantener distancia. No quieras ser abogado, juez, terapeuta y Ministerio Público al mismo tiempo, porque al final los involucrados hacen las paces y tú quedas como el metiche oficial del barrio.
También tendrás que trabajar en algo mucho más profundo: dejar de castigarte por errores viejos. Has cargado culpas que ya cumplieron su función. Si te equivocaste, aprende; si lastimaste a alguien, repara lo que todavía pueda repararse; pero deja de darte latigazos por situaciones que ocurrieron cuando eras una persona distinta. Y peor aún, no cargues responsabilidades que jamás fueron tuyas.
Cuida mucho también a esas personas que solamente se acercan cuando necesitan favor, dinero, contacto, consejo o solución. Tú, por quedar bien, terminas dando hasta lo que no tienes y después descubres que cuando eres tú quien necesita ayuda todos andan muy ocupados. Aprende a decir que no sin sentir culpa.
Este 12 de septiembre tu mayor aprendizaje será sencillo: no necesitas aparentar, complacer ni convertirte en alguien diferente para conservar personas. Quien solamente te quiere cuando le eres útil no te quiere, te administra. Y tú ya estás para escoger compañía, no para andar rogando permanencia.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 tendrás que cuidar muchísimo todo aquello que te ha costado tiempo, dinero y esfuerzo construir, especialmente si tienes negocio, emprendimiento, proyecto personal o manejas recursos de otras personas. Un pequeño descuido, una decisión tomada con prisa o confiar en alguien que todavía no ha demostrado de qué lado masca la iguana podría provocarte pérdidas innecesarias. No se trata de vivir desconfiando hasta de tu sombra, sino de revisar dos veces antes de firmar, pagar, invertir o comprometerte. Lo que tardaste años en levantar no lo pongas en riesgo por cinco minutos de confianza.
En cuestiones laborales podrías descubrir una falla que llevaba tiempo pasando desapercibida. Lo bueno será que todavía estarás a tiempo de corregirla. Si trabajas por tu cuenta, pon especial atención en cuentas, inventarios, cobros pendientes y acuerdos de palabra. Recuerda que las palabras se las lleva el aire y luego resulta que nadie dijo nada y tú quedas con cara de “¿y ahora quién podrá defenderme?”. Procura dejar las cosas importantes por escrito.
Se marca también la posibilidad de un viaje o traslado que podría concretarse antes de lo esperado. Este movimiento tendrá relación con familia, descanso o algún pendiente que vienes posponiendo. Incluso podrías reencontrarte con familiares que tienes bastante tiempo sin ver. Ese encuentro removerá recuerdos y podría servir para aclarar una situación que quedó medio atravesada desde hace tiempo. No quieras resolver veinte años de historia durante la sobremesa; disfruta primero y después, si se presta el momento, hablen.
Una amistad llegará con información bastante sabrosa sobre otra persona. Y sí, probablemente te dé curiosidad porque santo no eres y el chisme gratuito hasta parece servicio comunitario, pero no repitas todo lo que escuches. Podrían estar utilizándote para hacer llegar cierta información a alguien más. Escucha si quieres, pero no te conviertas en Radio Pasillo porque después el pleito termina y el quemado eres tú.
En el amor y las relaciones personales habrá que aprender a convivir con las diferencias. Podrías tener un choque fuerte con alguien importante porque ambos estarán queriendo tener la razón. Entiende que querer a una persona no significa pensar igual en todo. Una relación madura se construye aprendiendo dónde ceder, dónde poner límites y dónde simplemente aceptar que cada cabeza es un mundo. Si tienes pareja, evita querer corregirle hasta la manera de respirar, porque tampoco compraste paquete completo con garantía y manual de instrucciones.
Si estás soltero o soltera, una persona podría llamar tu atención precisamente porque será muy diferente a lo que normalmente buscas. No la descartes por no cumplir con tu lista de requisitos. A veces has pedido tanto príncipe o princesa que cuando llega alguien bueno lo mandas de regreso porque no venía montado en caballo.
También deberás cuidar el estómago y la alimentación, principalmente comidas preparadas en lugares donde la higiene te genere dudas. No porque huela sabroso significa que tu intestino haya firmado consentimiento. Evita excesos y procura consumir alimentos frescos, porque podrías pasar un mal rato por andar de tragón o tragona donde no debías.
Pero el asunto más importante será tu pasado. Has permitido que ciertos errores antiguos sigan opinando sobre tu presente. Ya basta. Perdonarte no significa justificar lo que hiciste, significa dejar de castigarte por algo que ya entendiste. No puedes cambiar aquella versión de ti, pero sí puedes decidir qué haces con la persona que eres ahora.
Y deja de darle tanto poder a comentarios pendejos de gente que ni siquiera tiene resuelta su propia vida. Te critican, te cuestionan y tú todavía llegas a tu casa a analizar cada palabra como si hubiera hablado el mismísimo oráculo. ¡Por favor! Hay opiniones que sirven para crecer y otras que solamente sirven para limpiarse espiritualmente la cola.
Este 12 de septiembre, Libra, comienza a sacar de tu vida tanta chingadera que te roba tranquilidad: culpas, opiniones ajenas, amistades convenencieras y problemas que ni siquiera te corresponden. La paz cuesta demasiado como para andar regalándosela a cualquier pendejo que llegue de malas.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 vas a tener que aprender a vivir para ti y no para cumplir las expectativas de familiares que todavía creen que pueden decidir cómo debes vestir, amar, gastar, salir o manejar tu vida. Podrías verte envuelto en chismes familiares precisamente porque alguien no estará de acuerdo con una decisión tuya. Saldrán con los valores, las buenas costumbres y esas chingaderas que algunas personas solamente recuerdan cuando quieren juzgar vidas ajenas. Respeta mientras te respeten, pero tampoco permitas que quieran manejarte como carrito de supermercado.
Vas a entender que jamás tendrás contento a todo mundo. Si haces porque haces y si no haces porque no haces. Entonces mejor haz aquello que te permita dormir tranquilo. Eso sí, una cosa es vivir como te dé tu regalada gana y otra andar lastimando personas nomás porque “así soy”. También deberás revisar ciertas actitudes tuyas, porque últimamente tu carácter podría estar más filoso que cuchillo de carnicero.
Una expareja comenzará a darse cuenta de todo lo que perdió cuando decidió soltarte. Quizás no tenga los pantalones para buscarte directamente debido a su orgullo, pero sí podría andar pendiente de tus movimientos, preguntando por ti o revisando discretamente qué haces y con quién andas. No necesitas publicar indirectas ni montar función para demostrar que estás mejor. La mejor cachetada será que verdaderamente estés avanzando. Quien se fue tuvo oportunidad de quedarse; tampoco vas a poner módulo de devoluciones.
En el amor aparece una persona de piel aperlada o clara que siente curiosidad y atracción por ti, pero ciertas actitudes tuyas le han hecho pisar el freno. Quizás has mostrado demasiada indiferencia, desconfianza o ese carácter de “a mí nadie me hace pendejo” que utilizas como escudo. No confundas poner límites con cerrar todas las puertas. Si esa persona te interesa, permite que la conversación avance sin querer someterla a interrogatorio como si estuviera solicitando visa para entrar a tu corazón.
En trabajo, dinero y proyectos, mantén la boca cerrada respecto a un plan que todavía está en pañales. No porque mágicamente alguien vaya a echarte mal de ojo y se descomponga el universo, sino porque existen personas que escuchan tus proyectos para desanimarte, copiar ideas o comenzar a señalar problemas antes de que tú siquiera hayas empezado. Primero trabaja, después muestra resultados. Hay semillas que crecen mejor cuando nadie anda escarbando para ver si ya salió la raíz.
También podrías recibir una oportunidad relacionada con dinero extra, venta, negociación o proyecto independiente. No será para hacerte millonario de la noche a la mañana, pero sí podría enseñarte una manera distinta de generar ingresos. Analiza bien números y evita involucrarte únicamente porque alguien te diga que es “dinero seguro”. Cuando alguien repite demasiado que algo es seguro, agarra tu cartera porque probablemente la quieren ordeñar.
Cuida especialmente tus enojos y discusiones. Una persona importante podría terminar pagando los platos rotos de problemas que ni provocó. Cuando estés encabronado, aprende a esperar antes de responder mensajes o soltar palabras. Tú sabes perfectamente dónde le duele a la gente y cuando te hacen enojar puedes aventar la pedrada justo ahí. El problema llega cuando se te baja el coraje y descubres que la herida quedó.
Durante estos días también podrías darte cuenta de que llevabas demasiado tiempo concentrándote en lo que te falta: más dinero, otra relación, determinada compra o cierto reconocimiento. Voltea alrededor. Hay cosas que hace algunos años pedías y hoy ya forman parte de tu vida, pero te acostumbraste tanto que dejaste de valorarlas.
Y métete esto bien en la cabeza, Escorpión: naciste para ser protagonista de tu propia historia, no personaje secundario en la vida de nadie. Quien quiera caminar contigo tendrá que darte tu lugar, pero tú también tendrás que aprender a darlo. Manda a la chingada las opiniones que solamente buscan limitarte, pero conserva cerca a quien tiene el valor de decirte cuando la estás cagando.
Este 12 de septiembre de 2026 deja de buscar aprobación donde nunca la vas a encontrar. La gente siempre tendrá algo que decir. Mientras ellos hablan de cómo vives, tú procura tener una vida que realmente valga la pena vivir.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 necesitas recordar una regla que te ha costado lágrimas aprender: quien ya tuvo una oportunidad contigo y la utilizó para chingarte, no merece automáticamente una segunda temporada. Tu corazón es noble, pero a veces lo administras como promoción de supermercado: perdonas dos traiciones y la tercera va gratis. Una cosa es comprender que todos cometemos errores y otra muy distinta permitir que alguien repita exactamente la misma fregadera porque sabe que terminarás perdonándolo.
Durante este fin de semana podrías recibir mensaje, llamada o señal de una persona que en su momento te movió bastante el tapete. Antes de emocionarte, recuerda cómo terminaste la última vez. No confundas nostalgia con amor ni soledad con necesidad de regresar. Hay puertas que deben permanecer cerradas porque detrás no quedó el amor de tu vida, sino la misma chingadera que tanto trabajo te costó superar.
También tendrás que reconocer algo incómodo: tú tampoco has sido siempre la víctima de la historia. En el pasado lastimaste a una persona mediante una decisión, traición, mentira o comportamiento que ahora comprendes de otra manera. Esa situación ha pesado en tu conciencia más de lo que admites. Si todavía existe la posibilidad de ofrecer una disculpa sincera, hazlo, pero sin esperar que te perdonen, regresen o te reciban con mariachi. Pedir perdón sirve para reconocer el daño; no para exigir absolución.
Se aproxima el cierre de una deuda económica o pendiente importante que durante meses te estuvo quitando tranquilidad. Quizás todavía falte un último esfuerzo, pero comenzarás a sentir que finalmente puedes respirar. Aprovecha esa experiencia para ordenar tus gastos. En cuanto tengas un poquito de dinero libre no quieras celebrar comprando media tienda, porque luego sales de una deuda para meterte en otra y así hasta San Pedro pierde la cuenta.
En trabajo y proyectos se presentan cambios favorables, pero tendrás que mostrar carácter. Hay una persona que últimamente ha querido decidir demasiado por ti, imponerte horarios, ideas o hasta la manera en que deberías hacer las cosas. Escucha consejos, pero no entregues el volante de tu vida. Tú tienes madera para dirigir, organizar y sacar adelante proyectos propios; el problema es que cuando quieres mucho a alguien te apendejas tantito y terminas diciendo que sí para evitar pleitos.
Este fin de semana podría surgir además una invitación, reunión o salida inesperada que te ayudará a despejar la cabeza. Acepta si realmente tienes ganas, pero no gastes dinero únicamente por aparentar que todo marcha de maravilla. Quien necesita demostrar constantemente que está bien normalmente trae más agujeros que coladera vieja.
En cuestiones sentimentales, si tienes pareja, no utilices errores antiguos como moneda para cobrar cada discusión presente. Si decidieron continuar juntos, tendrán que construir nuevas reglas y acuerdos. Pero si la confianza ya quedó más quebrada que galleta dentro de mochila, quizá sea momento de preguntarte si sigues ahí por amor o solamente por costumbre.
Cuida especialmente tu alimentación y salud digestiva. Podrías presentar molestias estomacales si abusas de irritantes, grasas, alcohol o alimentos que sabes perfectamente que te caen como patada de mula. No esperes a que el estómago te haga una manifestación con pancartas. Modera excesos y, si aparece dolor fuerte o persistente, busca atención médica en lugar de querer arreglarlo todo con remedios de la comadre.
Este 12 de septiembre, Piscis, la vida te pondrá frente a las consecuencias de algunas decisiones, pero no para castigarte eternamente, sino para enseñarte. Reparar lo que hiciste mal habla de madurez; permitir que vuelvan a hacerte lo mismo habla de que no aprendiste ni madres. Cierra cuentas, paga lo que debas emocionalmente, perdónate y sigue caminando. El pasado debe servirte de maestro, no convertirse en dueño de tu futuro.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 no pierdas la esperanza en una meta que por momentos has sentido demasiado lejos. Has avanzado más de lo que reconoces, pero como todavía no ves el resultado completo ya estás pensando que todo fue pérdida de tiempo. No seas desesperado o desesperada. Durante las próximas semanas comenzarán a acomodarse circunstancias que te permitirán dar un paso importante en un proyecto personal, compra, cambio laboral o asunto económico que llevas tiempo queriendo concretar. La oportunidad llegará, pero necesitará encontrarte trabajando, no echado esperando que el universo haga también la chamba.
Cuida muchísimo lo que alimentas con tus pensamientos. Últimamente podrías estar imaginando tragedias antes de que sucedan y terminando cansado por problemas que solamente existen en tu cabeza. Una cosa es ser precavido y otra organizar velorio antes de que se muera el cristiano. Si algo te preocupa, busca soluciones concretas. No permitas que una mala experiencia anterior te convenza de que todo lo nuevo terminará igual.
En cuestiones del amor, si estás soltero o soltera hay una amistad que lleva tiempo observándote con intenciones diferentes. Probablemente ya sospechas quién es, pero no has querido darle oportunidad porque físicamente, en carácter o estilo no corresponde exactamente con aquello que normalmente buscas. Ahí podría estar precisamente la sorpresa. Has tenido un catálogo tan específico para escoger pareja que después terminas encontrando el empaque perfecto con el producto todo madreado.
No significa que tengas que enamorarte a fuerzas ni aceptar a alguien por miedo a quedarte solo. Simplemente permite conocer mejor a esa persona antes de descartarla. Podrías descubrir estabilidad, cariño y una forma de quererte muy diferente a esas relaciones llenas de drama que anteriormente confundiste con pasión. A veces lo sano al principio parece aburrido cuando vienes acostumbrado a puro circo.
Si tienes pareja, mucho ojo con los celos y terceras personas opinando sobre tu relación. Se marca una amistad cercana a tu pareja que podría estar sembrando dudas, haciendo comentarios o interpretando situaciones a su conveniencia. No armes un pleito basándote únicamente en sospechas. Habla directamente con quien corresponde. Cuando permites que demasiada gente entre a una relación, aquello termina pareciendo junta de vecinos y todos quieren votar.
Tú también tendrás que aprender a cerrar la boca respecto a tu vida privada. No todas las amistades necesitan conocer cada discusión, reconciliación, problema económico o detalle íntimo de tu relación. Después haces las paces con tu pareja y la amiga o el amigo sigue encabronado porque solamente escuchó la versión del pleito. Hay asuntos que se resuelven entre dos y punto.
En trabajo y dinero podrías recibir una propuesta que inicialmente parecerá poco atractiva debido a que implicará aprender algo nuevo, cambiar rutina o asumir responsabilidades diferentes. No la rechaces inmediatamente. Investiga primero porque podría abrirte una puerta que más adelante produzca mejores ingresos. También se marca dinero que llegará y prácticamente ya tendrá nombre y apellido debido a un pendiente, reparación o gasto doméstico. No te frustres; cubrir obligaciones también es avanzar.
Una situación con una amistad te permitirá descubrir quién realmente sabe guardar confidencias. Algo que dijiste pensando que quedaría entre ustedes podría regresar a tus oídos ligeramente adornado, con luces, música y hasta efectos especiales. Antes de reclamar, confirma de dónde salió. Después simplemente aprende la lección: no todo mundo merece conocer tus siguientes movimientos.
Este 12 de septiembre también deberás dejar de exigir perfección, tanto en ti como en quienes te rodean. Algunas oportunidades las has perdido porque analizas demasiado, encuentras veinte defectos y cuando finalmente decides actuar ya pasó el tren.
Acuario, no necesitas tener garantizado el final para comenzar algo que podría hacerte feliz. Trabaja por esa meta, dale oportunidad a lo inesperado y cuida mucho a quién le cuentas tus planes y sentimientos. Porque hay gente que pregunta cómo estás para ayudarte y otra que pregunta nomás para tener material nuevo para el chisme. Aprende a distinguirlas y tendrás media vida resuelta.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 vas a necesitar poner orden en el corazón, porque podrías sentirte atraído o atraída por una persona con quien las cosas vienen demasiado complicadas desde el principio. Mucho cuidado con las relaciones prohibidas, personas comprometidas o amores escondidos, porque por muy bonito que te pinten el panorama, corres el riesgo de terminar convertido en el plato de segunda mesa. Y tú podrás tener muchos defectos, Capricornio, pero naciste para sentarte a la mesa completa, no para esperar las sobras emocionales de nadie.
Si alguien solamente puede buscarte a determinadas horas, esconder conversaciones, desaparecer los fines de semana o llenarte de promesas sobre un futuro que nunca llega, abre los ojos. No confundas intensidad con compromiso. Hay gente buenísima para decir “espérame tantito” mientras pasan los meses y uno ahí, como pendejo, esperando que ocurra el milagro. Quien verdaderamente quiere construir contigo comienza a hacerte espacio en su vida, no solamente en su agenda clandestina.
También tendrás que controlar esa costumbre de juzgar demasiado rápido cuando alguien comete un error. Recuerda cuántas veces tú también dijiste algo que después quisiste tragarte con todo y saliva. Antes de condenar, observa tus propios errores. Pero tampoco te vayas al extremo de castigarte por cada equivocación. Tu peor juez has sido tú mismo y algunas noches te has cobrado facturas que la vida ya había dado por pagadas.
Los pensamientos negativos podrían convertirse en tu principal enemigo durante estos días. Si desde que despiertas estás imaginando que algo saldrá mal, que alguien te traicionará o que seguramente no conseguirás aquello que deseas, terminarás viviendo problemas que todavía ni existen. No alimentes desgracias imaginarias. Ocúpate de lo que sí puedes controlar y deja que mañana llegue con sus propias chingaderas; bastante tienes con las de hoy.
En cuestiones de trabajo y dinero, podrías descubrir una manera de resolver un pendiente que parecía más complicado. Una conversación con alguien experimentado te dará una idea diferente. Escucha consejos, pero toma tú la decisión final. También evita prestar dinero por compromiso durante estos días, principalmente si desde el momento en que te lo piden sabes perfectamente que recuperar esos centavos va a requerir rosario, veladora y demanda mercantil.
Tu intuición estará muy despierta. Podrías tener sueños particularmente intensos o despertar con la sensación de haber comprendido algo importante. No necesitas interpretar cada sueño como profecía; muchas veces tu propia mente está acomodando aquello que durante el día te niegas a reconocer. Si una situación lleva tiempo haciéndote ruido, probablemente ya sabes la respuesta y solamente te falta aceptar lo que significa.
Se aproxima también un evento social, fiesta o reunión con amistades donde recuperarás una parte de ti que habías dejado apagarse por estrés y responsabilidades. Habrá carcajadas, recuerdos y seguramente cortarán más tela que modista en temporada alta. Diviértete, pero controla la lengua, porque entre copa y copa podrías contar algo que después desearás recoger con cucharita.
Además, una conversación durante esa reunión podría hacerte ver diferente a una persona que conoces desde hace tiempo. No necesariamente terminará en romance, pero sí podría nacer una conexión interesante o una alianza para algún proyecto futuro.
Este 12 de septiembre, Capricornio, deja de desperdiciar energía queriendo que la vida castigue a quienes alguna vez te hicieron daño. Si alguien te chingó, que cargue con sus propias consecuencias. Tu venganza más elegante será que aquello que intentó destruirte termine convirtiéndose en la razón por la que aprendiste a escoger mejor.
No pelees por mamadas que ya caducaron, no regreses a relaciones donde solamente te ofrecen migajas y no sigas castigándote por la persona que alguna vez fuiste. El pasado sirve para consultar, no para mudarse nuevamente a vivir ahí. Quien quiera estar contigo tendrá que llegar completo, disponible y sin esconderte; para amantes a medias ya estuvo bueno de andar haciendo horas extras.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 comienza para ti una etapa bastante movida en cuestiones del corazón, y si ya tienes pareja podrías sentir que vuelve esa chispa que últimamente andaba medio apagada. Se marca un ciclo de pasión, acercamiento y deseo, pero tampoco esperes que la relación se componga sola mientras ustedes hacen exactamente lo mismo de siempre. Si cada fin de semana es la misma salida, la misma cena, la misma conversación y hasta el mismo pleito, pues tampoco le pidan fuegos artificiales a una relación que traen funcionando con pilas del control remoto.
Necesitan romper la rutina, buscar actividades distintas, salir a conocer algún lugar, organizar una escapada o simplemente recuperar esas conversaciones largas que tenían cuando apenas comenzaban. Y sí, también hace falta ponerle creatividad a la intimidad, porque el amor podrá ser muy espiritual, pero cuando la carne empieza a reclamar también hay que escucharla. Nomás no confundan renovar la relación con hacer alguna pendejada que después termine en capítulo de La Rosa de Guadalupe.
Si estás soltero o soltera, podrías recibir un mensaje, reacción en redes sociales o conversación inesperada de alguien que inmediatamente te despertará curiosidad y hasta ciertos pensamientos que no precisamente sirven para rezar el rosario. Habrá química, coqueteo y mucha facilidad para conversar, pero no quieras correr antes de aprender a caminar. Conoce primero qué busca esa persona, porque tú te emocionas con una buena conversación y después resulta que ya le pusiste apellido hasta al perro que todavía no compran.
También aparece con fuerza una persona perteneciente a un signo de agua: Piscis, Cáncer o Escorpión. La atracción podría ser inmediata porque esa persona tendrá justamente algo que a ti te falta: una manera más profunda de expresar emociones. El problema será que podrías espantarla si desde las primeras conversaciones comienzas a contarle todas tus desgracias sentimentales, las infidelidades que sufriste, quién te dejó, quién te cambió y quién resultó más falso que billete de treinta pesos. El pasado se comparte cuando existe confianza, no como currículum de tragedias en la primera cita.
Una de tus grandes tareas será aceptar tus defectos sin convertirlos en complejos. Hay comentarios que todavía consiguen darte donde más te duele porque mencionan precisamente aquello que tú no has terminado de aceptar de ti. Cuando una persona se conoce de verdad, las críticas dejan de tener tanto poder. Si eres terco, reconoce que eres terco; si te equivocaste, admítelo; si tienes una inseguridad, trabaja en ella. Nadie es perfecto y quien anda señalando demasiado los defectos ajenos normalmente trae su propio mugrero escondido debajo del tapete.
En cuestiones de familia y amistades, podrías enterarte de un embarazo, compromiso o noticia importante relacionada con alguien cercano. Será una noticia que modificará algunos planes y podría generar reunión o celebración durante las próximas semanas.
También viene la propuesta de un viaje o salida que inicialmente podrías rechazar por dinero, trabajo o falta de organización. No digas que no inmediatamente. Revisa tus posibilidades porque ese movimiento podría servirte muchísimo para despejar la cabeza y conocer personas interesantes. Incluso durante ese viaje podría surgir una oportunidad relacionada con trabajo, negocio o contacto que más adelante resulte útil.
En dinero, cuida especialmente las compras impulsivas. Traerás ganas de consentirte y está perfecto, pero una cosa es darte un gusto y otra gastar como heredero de Carlos Slim para después andar buscando monedas debajo del sillón. Separa primero tus obligaciones y después date vuelo con lo que realmente puedas gastar.
Y ponte las pilas con tu alimentación y actividad física. Si quieres mejorar tu cuerpo, necesitas constancia, no matarte tres días haciendo ejercicio y después aventarte una semana completa tragando como si estuvieras almacenando para el invierno. Evita acostarte inmediatamente después de comer y procura mejorar horarios y porciones. Tu cuerpo no necesita castigos, necesita disciplina.
Este 12 de septiembre, Sagitario, recuerda que tus errores no disminuyen tu valor. Cuando aprendes a aceptar tus defectos, ningún pendejo puede utilizarlos para humillarte. En el amor deja de presentar tus heridas como carta de presentación, en tu relación sacúdete la monotonía y en tus proyectos atrévete a salir de lo conocido. Vienen oportunidades interesantes, pero tendrás que dejar de cargar historias viejas para poder agarrarlas con las dos manos.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 vas a tener que bajarle dos rayitas a ese carácter que traes, porque últimamente quieres dirigir hasta el tráfico de la colonia. Eres de carácter fuerte, defiendes tus ideas con uñas, dientes y hasta con la chancla si es necesario, pero recuerda que tener carácter no significa tener siempre la razón. Podrías tener una diferencia con una persona cercana por querer imponer tu manera de pensar. Antes de soltar el primer madrazo verbal, escucha. Quizá descubras que la otra persona también tiene un punto válido.
No necesitas cambiar tu esencia para caerle bien a nadie. Quien te quiera tendrá que aprender a convivir con tus momentos buenos, tus arranques y esa bipolaridad emocional que algunas veces ni tú entiendes. Pero tampoco utilices el “así soy” como licencia para tratar de la fregada a quien no tiene culpa. Madurar también significa reconocer cuándo uno está haciendo un pancho por puras mamadas.
Muchísimo cuidado con una persona que conociste recientemente. Podría mostrarse demasiado interesada en ti, hacerte preguntas sobre tus contactos, trabajo, dinero o proyectos y después intentar obtener algún beneficio. No entregues confianza en abonos chiquitos solamente porque alguien te habló bonito. Observa cómo se comporta cuando no puedes hacerle ningún favor; ahí conocerás mejor sus verdaderas intenciones.
En el amor y la sexualidad necesitas separar tres cosas que últimamente podrías estar revolviendo: atracción, soledad y enamoramiento. Porque tú sientes química con alguien, se arma el revolcón de colchón y para el desayuno ya estás imaginando dónde pasarán Navidad. ¡Bájale! Una noche intensa puede ser solamente eso. Si buscas algo casual, sé claro y cuídate; si sabes que emocionalmente no puedes separar sexo y sentimientos, entonces no te metas donde después terminarás esperando mensajes que jamás prometieron enviarte.
Si tienes pareja, analiza seriamente qué estás buscando fuera de tu relación. Podría presentarse una tentación bastante fuerte, posiblemente mediante redes sociales, mensajes privados o alguien que comenzará a coquetearte descaradamente. Antes de darle vuelo a la hilacha pregúntate si realmente quieres conservar tu relación. Si todavía existe amor, atiende aquello que está fallando. Y si ya no hay deseo, confianza ni ganas de continuar, ten pantalones para terminar antes de comenzar otro circo.
No te quedes con alguien únicamente por costumbre, miedo a la soledad o años invertidos. El tiempo compartido no convierte automáticamente una relación en buena. Si ya hablaron, intentaron mejorar y siguen sintiéndose como dos desconocidos compartiendo rutina, quizá el verdadero fracaso sería permanecer ahí otros cinco años solamente porque ya llevan muchos.
Mucho ojo también con las redes sociales. Una publicación, fotografía, comentario o conversación sacada de contexto podría generar chismes o afectar tu imagen. No aceptes cualquier solicitud ni compartas información privada con personas que apenas conoces. Habrá alguien pendiente de lo que publicas y no precisamente porque sea tu admirador número uno. En internet también existen víboras y algunas hasta tienen foto de perfil con frase motivacional.
En cuestiones de trabajo y dinero, una decisión que habías estado aplazando comenzará a exigir respuesta. No permitas que el coraje o la desesperación decidan por ti. Revisa números, posibilidades y consecuencias. Se marca oportunidad de mejorar una situación económica mediante algo adicional, pero requerirá paciencia y constancia; no será dinero caído del cielo.
Este 12 de septiembre, Aries, aprende que no todo se resuelve imponiendo tu voluntad. Escuchar no te hace débil, alejarte de una discusión tampoco significa perder y terminar una relación que ya no funciona no significa fracasar.
No confundas calentura con destino, atención con amor ni costumbre con felicidad. Quien llegue a tu vida tendrá que demostrar con hechos que merece permanecer. Y tú también tendrás que aprender que un corazón fuerte no es el que nunca se enamora, sino el que sabe perfectamente cuándo quedarse, cuándo disfrutar y cuándo mandar a la chingada lo que ya no tiene remedio.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 necesitas dejar de conformarte con las sobras emocionales que algunas personas te han aventado como si te estuvieran haciendo un favor. En cuestiones del amor no siempre te ha ido como quisieras, pero también reconoce que varias veces aceptaste menos de lo que merecías por miedo a comenzar nuevamente desde cero. Te aferras mucho cuando quieres a alguien y ahí está el detalle: una cosa es luchar por una relación y otra andar haciendo horas extras para sostener algo que la otra persona ya soltó.
Si estás soltero o soltera, cambia el patrón. Deja de fijarte únicamente en quien te provoca mariposas desde el primer minuto, porque algunas de esas mariposas terminaron siendo polillas y te dejaron el corazón todo agujerado. Una persona más tranquila podría acercarse durante las próximas semanas y quizá al principio no te provoque ese desmadre emocional al que estás acostumbrado. Dale oportunidad de mostrar quién es antes de descartarla.
Muchísimo cuidado con una relación prohibida o una persona comprometida que podría querer endulzarte el oído. Si te dicen que su relación “ya está terminada”, pero siguen viviendo juntos, saliendo juntos, durmiendo juntos y hasta pagando el Netflix juntos, pues muy terminada no está la fregadera. No desperdicies meses o años esperando que alguien te otorgue un lugar que debería darte desde el principio. Tú no naciste para ser secreto, amante de horario restringido ni plato de segunda mesa.
También controla esos pensamientos negativos que algunas veces te hacen juzgar personas antes de conocer toda la historia. Tu intuición suele ser buena, pero tampoco es acta notarial. Si alguien tarda en responderte ya estás imaginando traición, conspiración y hasta documental de Netflix. Aprende a preguntar antes de sacar conclusiones porque podrías alejar a alguien que realmente tiene buenas intenciones.
En la familia será necesario recuperar presencia. Has estado concentrado en trabajo, pendientes, dinero o problemas personales y podrías haber dejado de visitar o llamar a ciertas personas que sí han demostrado estar cuando las necesitas. Una conversación con un familiar mayor podría dejarte un consejo importante. Escúchalo aunque al principio te parezca anticuado; algunas experiencias no vienen de Google, vienen de haberse dado buenos madrazos con la vida.
Y bájale tantito a esa lengua filosa. Decir la verdad es una virtud, pero aventarla como ladrillo ya es otra cosa. Tú puedes detectar exactamente dónde le duele a alguien y cuando te hacen encabronar ahí vas directo a meter el dedo. Después dices que solamente fuiste sincero. No, criatura, algunas veces sí fuiste medio cabrón. Aprende a decir lo que piensas sin destruir a quien tienes enfrente.
Durante estos días podrías enterarte de un embarazo, separación o rompimiento sentimental relacionado con una amistad o persona conocida. La noticia dará bastante de qué hablar, pero evita tomar partido sin conocer ambas versiones. Lo que sucede dentro de una relación solamente lo conocen quienes duermen en esa cama; los demás apenas vemos las sábanas.
En dinero y pertenencias, ponte muy abusado porque habrá tendencia a extraviar algo importante: cartera, llaves, documento, teléfono o alguna compra reciente. Revisa dos veces antes de salir de cualquier lugar y evita andar cargando efectivo de más. También posterga compras hechas únicamente por impulso, porque podrías encontrar después una opción mejor y querer darte de topes.
Este 12 de septiembre, Tauro, aprende a seleccionar mejor dónde inviertes tu tiempo, tu cariño y hasta tus palabras. No toda persona que te atrae merece tu corazón, no toda sospecha merece convertirse en verdad y no todo lo que piensas necesita salir por tu boca.
Y recuerda algo muy de señora de antes: quien te quiere bonito no te esconde, no te utiliza cuando le conviene y tampoco te tiene esperando turno. Deja de conformarte con poquito nomás porque viene de la persona que quieres; hasta las migajas parecen banquete cuando uno trae hambre de cariño, pero siguen siendo migajas.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 deja de pensar que tus sueños están demasiado lejos solamente porque todavía no puedes tocarlos. Hay una meta personal, económica o profesional que has perseguido durante bastante tiempo y comenzará a mostrar señales de avance. Pero tampoco te emociones pensando que con prender una veladora y decretar tres veces frente al espejo ya quedó resuelto el asunto. Entre más le talonees, más rápido llegará el resultado. La suerte ayuda, pero también necesita encontrarte haciendo algo más productivo que estar viendo quién te dejó en visto.
Será momento de cambiar ciertos pensamientos que te mantienen atorado. Has aprendido bastante durante los últimos meses, pero todavía cargas errores viejos como si fueran maletas que documentaste para toda la vida. Si un amor te traicionó, una amistad te quedó mal o alguien abusó de tu confianza, aprende la lección y mándalo a la chingada mentalmente. No necesitas regresar para demostrar que ahora eres más fuerte. Hay victorias que consisten simplemente en no volver.
Este fin de semana andarás como calzón de puta, de arriba para abajo, resolviendo pendientes, atendiendo mensajes, compromisos familiares y posiblemente cuestiones relacionadas con trabajo o dinero. El problema será que querrás resolver todo al mismo tiempo y podrías terminar con un humor que ni tú te vas a soportar. Organízate. Lo urgente primero, lo importante después y las mamadas que pueden esperar, pues que esperen.
En cuestiones laborales o de estudios, necesitas encontrar nuevamente una razón para disfrutar lo que haces. La rutina podría estar comenzando a pesarte y eso provocará que cualquier pequeño problema parezca gigantesco. Antes de mandar todo por un tubo, cambia horarios, métodos o incluso el lugar donde realizas determinadas actividades. A veces no necesitas abandonar el camino; solamente necesitas dejar de recorrerlo exactamente de la misma manera.
Muchísimo cuidado también con tu reputación y la información que compartes. Sí, debería valerte madre lo que digan ciertas personas, pero tampoco les regales material para que hagan novela de tu vida. Una publicación, comentario, fotografía o conversación podría interpretarse de manera diferente y generar habladurías. No necesitas vivir para agradarle a nadie, pero sí cuidar aquello que has construido, especialmente si tu trabajo depende de clientes, contactos, redes sociales o de la confianza de otras personas.
En el amor viene algo interesante. Se marca un reencuentro o nueva conversación con alguien que conociste recientemente y con quien quedó cierta curiosidad pendiente. La comunicación comenzará a fortalecerse y podría pasar de simples mensajes o encuentros casuales a algo mucho más constante. No quieras ponerle etiqueta inmediatamente. Deja que la persona demuestre con acciones qué quiere contigo, porque palabras bonitas las fabrica cualquiera con cinco minutos libres y buena conexión a internet.
También existe una posibilidad importante de que aparezca un amor de otra ciudad, estado o incluso país. La distancia podría convertirse en el principal obstáculo. Una relación así puede funcionar, pero únicamente cuando ambas personas están dispuestas a poner fidelidad, comunicación, paciencia y fechas reales para volver a verse. Eso de “algún día estaremos juntos” suena precioso hasta que pasan dos años y siguen mandándose puro corazón por WhatsApp.
En dinero, se marca un gasto inesperado relacionado con casa, transporte o un pendiente personal. No será necesariamente grave, pero sí podría desacomodarte si vienes gastando como si trajeras patrocinador. Guarda un poquito porque durante la segunda mitad de septiembre agradecerás tener ese colchón.
Y cuidado con querer demostrarle a todo mundo que puedes con todo. Algunas veces tu verdadero problema no es la cantidad de responsabilidades, sino tu incapacidad para decir: “hoy no puedo”. No tienes que ser solución de familia, amistades, pareja y medio vecindario.
Este 12 de septiembre, Géminis, entiende que cerrar un ciclo no significa olvidar lo sucedido, sino dejar de permitir que siga decidiendo por ti. Lo que viene puede superar muchísimo lo que perdiste, pero necesitas tener las manos libres para recibirlo. Trabaja por tus sueños, cuida tu nombre y abre el corazón sin perder la cabeza. Porque enamorarse está muy bonito, pero enamorarse y seguir usando el cerebro está todavía más chingón.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 12 de septiembre de 2026 se abre para ti una racha favorable que deberás aprovechar con inteligencia, porque una oportunidad que llevabas tiempo deseando podría comenzar finalmente a tomar forma. Puede relacionarse con dinero, trabajo, una compra importante, un proyecto personal o algo que llevas meses queriendo conseguir. Pero entiende una cosa: que las circunstancias se acomoden no significa que puedas quedarte sentado esperando que todo llegue envuelto para regalo. Muévete, pregunta, toca puertas y haz tu parte.
No des por cierta ninguna información hasta comprobarla con tus propios ojos. Alguien podría llenarte la cabeza de dudas respecto a una persona o situación que te importa. Y tú, cuando empiezas a imaginar cosas, haces una película completa con reparto, música y hasta segunda temporada. No tomes decisiones importantes basándote en chismes, suposiciones o capturas sacadas de contexto. Investiga primero y después decides a quién mandas a la chingada.
En cuestiones del amor, mucho cuidado con relaciones a distancia. Tú podrás decir que el amor todo lo puede, pero eres una persona que necesita presencia, abrazos, contacto, conversación frente a frente y saber que existe alguien disponible cuando la vida se pone pesada. Una relación distante podría atraerte, pero antes de involucrarte pregunta cuáles son las posibilidades reales de construir algo. Porque eso de dormir abrazando el celular podrá ser romántico una semana, pero después ni calor da la fregadera.
Si estás soltero o soltera, viene un periodo bastante interesante porque dos personas podrían despertar sentimientos en ti casi al mismo tiempo. Una podría ofrecerte mucha química y emoción, mientras la otra tendrá una energía más tranquila y estable. Ahí vas a andar más confundido que perro en periférico. No elijas solamente por quién te acelera más el corazón; fíjate quién demuestra interés constante, quién respeta tus tiempos y quién aparece también cuando no hay fiesta ni calentura de por medio.
Y por favor, no mendigues cariño. Si tienes que perseguir mensajes, inventar pretextos para ver a alguien o preguntarte diariamente si realmente le interesas, probablemente ahí no es. El amor bonito da emoción, sí, pero también tranquilidad.
En la familia podrían presentarse malentendidos por algo que alguien dijo y otra persona entendió a su conveniencia. Antes de echarle gasolina al fuego, pregunta directamente. Se marca además una reunión con familiares que llevabas tiempo sin ver. Ese encuentro podría ayudar a recuperar un vínculo que se había enfriado por distancia, orgullo o simplemente porque todos andaban metidos en sus propias broncas.
Cuida muchísimo tu lengua durante estos días. Podrían contarte información delicada y sentirás ganas de compartirla con alguien más. No lo hagas. Hay chismes que parecen inocentes hasta que terminan destruyendo amistades o provocando pleitos familiares. No te metas en entierros donde nadie te dio vela.
En cuanto a tu bienestar, pon atención a tu estómago, descanso y horarios de sueño. Las desveladas te están pasando factura y luego amaneces con una cara que parece que dormiste peleando con fantasmas. Dormir poco también podría volverte más irritable y sensible. Si presentas molestias persistentes, atiéndelas profesionalmente y no las dejes crecer.
Tus cambios de humor serán otro asunto importante. Habrá momentos en que te sientas con toda la actitud y horas después una tontería podría bajarte hasta el sótano emocional. No interpretes cada gesto de los demás como ataque personal. Las personas a tu alrededor también estarán lidiando con sus propios problemas; no todo silencio significa rechazo ni toda cara seria quiere decir que están encabronados contigo.
Y deja de permitir que situaciones viejas sigan arruinándote días nuevos. Si aquello ocurrió hace meses o años y ya no puedes modificarlo, ¿para qué seguir pagándole renta dentro de tu cabeza?
Este 12 de septiembre, Cáncer, la vida te pedirá algo muy sencillo: confía menos en rumores y más en hechos; persigue oportunidades, no personas; y aprende a escoger aquello que te dé paz, no solamente mariposas en la panza. Porque quien verdaderamente quiera estar contigo no necesitará que le ruegues presencia. Y lo que realmente sea para ti podrá tardar un poquito, pero no necesitarás arrastrar la dignidad para conseguirlo.