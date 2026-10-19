Ucrania no recibió “ningún aviso” de sus socios antes de bombardeos rusos

El Ejército ruso lanzó este lunes un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, y su región adyacente, en respuesta al realizado por los ucranianos el domingo contra la segunda ciudad rusa, San Petersburgo. Según el Ministerio de Defensa ruso, el bombardeo tuvo como objetivo empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y drones, y también centros de datos en la capital del país vecino y sus alrededores.

“Se produjo un nuevo ataque de misiles balísticos rusos en varias tandas durante la noche y, de nuevo, no hubo ningún aviso previo de nuestros socios”, señaló el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en X, donde indicó que los rusos lanzaron 16 misiles balísticos contra Kiev y su región.

Kiev es objeto desde hace casi un mes de ataques diarios por parte de la aviación enemiga, que buscaría obligar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a capitular. Y el Ejército ucraniano es, en muchos de los ataques rusos con misiles, totalmente vulnerable a las capacidades balísticas del enemigo por el déficit que sufre en misiles antibalísticos.

A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly ? in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller ? her name was Angelina, she was just over a year old, born in? pic.twitter.com/dCAF1TjfGj — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Sin aviso previo de “socios” de Ucrania por tercera vez en una semana

La semana pasada, Kiev afirmó que Estados Unidos no le había advertido de ataques similares, de modo que la gente no tuvo tiempo para ponerse a cubierto. Es la tercera vez que esto sucede en el plazo de una semana, según dijo en una intervención en televisión el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana Yuri Ignat.

Ignat explicó que, al igual que ocurrió en las dos ocasiones anteriores, Ucrania no recibió el aviso habitual en la primera ronda de misiles balísticos lanzada por las fuerzas rusas anoche. Aunque el Ejército ucraniano sí fue notificado en la segunda ronda de misiles, disparada por los rusos durante la madrugada.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana agregó que los expertos ucranianos analizan lo ocurrido junto a sus socios. La propia Fuerza Aérea había informado previamente del derribo de 4 misiles de crucero y de 243 de los 269 drones empleados por Rusia en el ataque de esta última noche.

EE. UU. niega “pausa” en intercambio de información con Ucrania

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, negó enseguida que se hubiera producido una interrupción en el intercambio de información de inteligencia con Ucrania: “No ha habido ninguna pausa”, declaró Rubio a periodistas durante una visita a Samarcanda, en Uzbekistán. Pero estimó que Zelenski “debe centrarse (…) en poner fin a la guerra”.

No es la primera vez que Ucrania acusa a EE. UU. de ayudar a Rusia. El presidente ucraniano ha apuntado en repetidas ocasiones a que estas interrupciones puntuales de la transferencia de información de inteligencia tienen que ver con las advertencias de Washington sobre una posible suspensión del suministro de este tipo de datos si Kiev no acepta poner fin de forma unilateral a sus ataques a refinerías rusas.

Zelenski acusa a Trump de querer hacer “capitular” a Ucrania

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirma haber llegado a un acuerdo con Rusia para garantizar las exportaciones de combustible a cambio de la flexibilización de las sanciones, ha vuelto a arremeter contra Zelenski.

El domingo escribió en su plataforma Truth Social haber logrado “grandes avances” en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pero afirmó: “A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa… no quiere que esta guerra termine, y probablemente nunca lo ha querido”.

Zelenski reaccionó también este lunes a esto en redes: “Ucrania nunca ha querido esta guerra, y hemos dado la bienvenida, literalmente, a CADA intento de nuestros socios por ponerle un final digno”.

Zelenski declaró poco antes del ataque en una entrevista con la publicación estadounidense Bloomberg que EE. UU. está tomando medidas “para convencer a Ucrania de que capitule”. Denunció retrasos en la autorización por parte de Washington del suministro de misiles antibalísticos ya pagados por los países europeos que financian a Kiev, y que el Ejército ucraniano necesita de forma urgente para proteger a la población y las infraestructuras de los ataques rusos.

rml (efe, afp)