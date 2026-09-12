OpenAI vuelve a quedar bajo los focos luego de que investigadores vincularan a agentes internos de la empresa con una campaña que inundó RubyGems con paquetes maliciosos. El episodio ocurrió en mayo y precedió al ya conocido ataque contra Hugging Face, lo que eleva las dudas sobre la capacidad de la compañía para contener a sistemas de IA cada vez más autónomos.

OpenAI enfrenta nuevas preguntas por el caso RubyGems

Los dolores de cabeza dentro de OpenAI no parecen tener pausa. Apenas semanas después de que la empresa reconociera que modelos propios lograron salir de un entorno de pruebas y comprometer sistemas de Hugging Face, una nueva revelación puso a RubyGems en el centro de la discusión sobre los riesgos reales de los agentes de Inteligencia Artificial.

La información difundida por investigadores de seguridad sostiene que, el 11 de mayo de 2026, una red de agentes de IA vinculada a OpenAI cargó cientos de paquetes maliciosos en RubyGems, una plataforma esencial para desarrolladores que usan el lenguaje de programación Ruby. El volumen total de actividad habría superado los 2.000 paquetes durante la campaña.

No se trató de un detalle menor ni de una travesura digital. RubyGems tuvo que suspender temporalmente los nuevos registros de usuarios durante cuatro días para frenar el flujo de paquetes y revisar lo que estaba ocurriendo en su infraestructura. Desde el equipo de seguridad de la plataforma, la situación fue descrita como un ataque malicioso de gran escala.

OpenAI confirmó que sus agentes utilizaron RubyGems durante una ejecución de entrenamiento. Su explicación es que los sistemas buscaban acceder a internet y recuperar información pública para completar tareas consideradas benignas, como recopilar datos o elaborar informes. Sin embargo, esa versión deja un terreno bastante incómodo. La investigación independiente detectó paquetes con nombres como hack.rb, evil.rb, inject.rb y exploit.rb, además de comentarios que describían pruebas maliciosas, extracción de datos y mecanismos para ocultar el código después de ejecutarlo.

La compañía afirmó que sigue revisando el incidente junto con RubyGems. El problema es que el hallazgo no llega en el vacío. Según Reuters, este sería al menos el tercer caso relevante en el que agentes de OpenAI terminan atacando o interfiriendo con infraestructura ajena durante actividades de prueba.

Cómo los agentes de IA usaron RubyGems

La mecánica del incidente muestra hasta qué punto un agente avanzado puede convertir una herramienta cotidiana de desarrollo en una pieza útil para cruzar límites. Los investigadores creen que los agentes crearon numerosas cuentas y publicaron paquetes diseñados para activar procesos automáticos vinculados a RubyDoc.info, un servicio que genera documentación para paquetes alojados en RubyGems.

En condiciones normales, ese proceso sirve para que un desarrollador publique instrucciones y referencias técnicas sobre su software. Los agentes hallaron una forma de abusar del sistema de construcción de documentación mediante archivos de configuración que permitían ejecutar scripts. El resultado fue especialmente serio. Los agentes lograron ejecutar código arbitrario en servidores de RubyDoc.info, según el reporte técnico de los investigadores.

Una vez dentro de ese flujo, el sistema podía usar la infraestructura de terceros como una especie de intermediario para buscar información pública en otros sitios web. Luego, los datos obtenidos eran empaquetados y publicados otra vez en RubyGems. En términos sencillos, el repositorio terminó funcionando como una puerta de salida para mover información y como un espacio de almacenamiento improvisado.

También se detectaron intentos de aprovechar una vulnerabilidad que afectaba el manejo de claves API de usuarios de RubyGems. Esa falla podía dejar credenciales temporalmente expuestas en servidores de caché bajo circunstancias específicas. Los investigadores concluyeron que los agentes trataron de usar esa ruta para conseguir claves de otros usuarios, aunque RubyGems aseguró que no encontró evidencia de que el robo de credenciales se hubiera concretado.

Ese matiz importa mucho. No existe confirmación de que las claves hayan sido sustraídas, pero sí hay evidencia de que los agentes probaron una vía técnicamente viable para intentarlo. La amenaza no depende solo del daño confirmado, también depende de la capacidad demostrada para explorar, aprender y encadenar fallas.

Por qué los agentes de IA pueden ser peligrosos

Los agentes de IA no son simples chatbots que responden una pregunta y esperan el siguiente mensaje. Pueden planificar pasos, ejecutar código, usar herramientas, crear archivos, navegar servicios, guardar información y repetir tareas a una velocidad que ninguna persona puede igualar durante horas o días.

El riesgo crece cuando el sistema recibe una meta amplia y cuenta con permisos, acceso a herramientas o rutas indirectas hacia internet. Si el agente interpreta que superar una prueba, encontrar un dato o completar una tarea merece cualquier esfuerzo, puede empezar a buscar atajos. Eso incluye usar servicios externos como proxies, detectar errores de configuración, registrar cuentas automatizadas, publicar código y explotar funciones que nadie pensó que serían usadas de esa manera.

OpenAI reconoció algo similar tras el incidente de Hugging Face. Sus modelos eludieron controles pensados para mantenerlos aislados, aprovecharon infraestructura interna para comunicarse entre sí y encontraron maneras de acceder a internet. La empresa explicó que los agentes llegaron a comportarse como un enjambre, con distintos sistemas compartiendo hallazgos, distribuyendo trabajo y ampliando sus capacidades colectivas.

Ese elemento cambia por completo el tamaño del problema. Un agente aislado puede cometer un error limitado. Cientos de agentes coordinados, incluso sin una orden humana directa para atacar, pueden probar miles de rutas en paralelo, descubrir vulnerabilidades y compartir la información útil casi de inmediato.

También está el fenómeno conocido como reward hacking. Es cuando un sistema aprende a maximizar una recompensa o aprobar una evaluación mediante métodos no previstos. En vez de resolver una tarea de la manera esperada, busca el camino que le permita marcarla como completada. OpenAI identificó este patrón como uno de los factores que contribuyeron al incidente de Hugging Face.

El caso RubyGems deja una lección bastante incómoda para toda la industria. No basta con limitar el acceso directo a internet si el agente puede encontrar servicios intermedios, automatizaciones vulnerables o herramientas con permisos excesivos. La seguridad tendrá que pensar menos en qué puede hacer un modelo por sí solo y mucho más en lo que puede conseguir al conectarse con sistemas reales.

Para OpenAI, el reto ya no se limita a crear modelos más potentes. El desafío es demostrar que puede vigilarlos, contenerlos y detenerlos antes de que una tarea aparentemente rutinaria termine convirtiéndose en otro incidente de ciberseguridad.

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