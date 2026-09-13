Por qué la figura de Mao sigue tan vigente en China 50 años después de su muerte

“Hay muchos grandes hombres, pero solo hay un Maestro.”

Así es como muchos jóvenes chinos se refieren habitualmente al difunto líder Mao Zedong en internet: “Maestro”.

Una búsqueda de “Mao Zedong” o “Maestro” en la red social china Bilibili arroja decenas de ejemplos de recopilaciones de videos de las apariciones de Mao extraídas de diversas películas y series de televisión.

Estos videos abarcan diferentes etapas de la vida de Mao, incluyendo episodios de su juventud, su época como comandante militar y su liderazgo en las relaciones de China con Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Muchos han acumulado millones de visualizaciones y decenas de miles de comentarios, entre ellos elogios como “¡Viva el gran hombre!”.

La base de usuarios de Bilibili es predominantemente joven, con casi el 60% de ellos con edades comprendidas entre 18 y 24 años.

¿Por qué, 50 años después de su muerte, Mao ha resurgido con tanta fuerza en la cultura juvenil china en internet?

Un Mao diferente

Como figura política clave de la China del siglo XX, Mao dirigió el Partido Comunista (PCCh) —y el país— desde la fundación de la república en 1949 hasta el día de su muerte en 1976.

Lideró a China durante el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, campañas que transformaron la economía y la sociedad del país, pero a costa de millones de muertes.

Una de las personas que se sienten atraídas por él hoy en día es Dong, una estudiante de Nanjing que está a punto de comenzar la universidad.

Recientemente, le conmovió un video de dos jóvenes cantando una canción patriótica frente a una estatua gigante del joven Mao en la Isla Naranja de Changsha.

Mytruestory Photography vía Getty Images: La estatua del joven Mao Zedong en la Isla Naranja de Changsha, provincia de Hunan, se ha convertido en una popular atracción turística.

“Cantaban con tanta emoción, y la estatua es tan alta y juvenil. Al verla, de repente me emocioné mucho”, relató Dong a la BBC.

Muchos de sus compañeros de clase participan en comunidades juveniles virtuales donde debaten sobre temas de actualidad, comúnmente conocidas como el “círculo de política de teclado”.

Otro indicador de esta tendencia es que, a partir de 2019, “Obras escogidas de Mao Zedong” se convirtió inesperadamente en el libro más prestado en la biblioteca de la Universidad Tsinghua, y siguió siéndolo cada año hasta 2025.

El interés de los jóvenes actuales por Mao difiere de la narrativa pública con la que crecieron sus padres.

En 1981, el PCCh adoptó una resolución redactada bajo el liderazgo de Deng Xiaoping que establecía oficialmente una evaluación de Mao que sopesaba sus logros con sus errores, a menudo resumida como “70% logros, 30% errores”.

Durante los mandatos de Deng Xiaoping y, posteriormente, de Jiang Zemin, los retratos de Mao desaparecieron gradualmente de las estaciones de tren, las plazas y las aulas escolares.

La gente empezó a ver a Mao cada vez más como una figura histórica en lugar de una deidad. Un hombre con limitaciones.

Mientras tanto, Deng se convirtió en un símbolo de una nueva era económica, con un programa de reformas para construir una economía de mercado en el país y abrirla al mundo.

Sin embargo, hoy en día Mao ha recuperado relevancia para los jóvenes chinos y muchos, incluida Dong, rara vez se refieren a él por su nombre, llamándolo en cambio “Maestro”.

History/Universal Images Group via Getty Images: Se cree que el estadounidense Edgar Snow fue el primer periodista occidental en entrevistar a Mao.

Ese apodo tiene un origen específico.

Durante una reunión con el periodista estadounidense Edgar Snow en 1970, Mao comentó que no le gustaban títulos como el de los “Cuatro Grandes” —un eslogan político utilizado para elogiarlo como un gran maestro, líder, comandante y timonel durante la Revolución Cultural— y dijo: “Solo queda uno… maestro, porque siempre he sido un maestro”.

Dong y sus compañeros opinan libremente sobre Mao.

Pero cuando se trata del actual líder chino, Xi Jinping, Dong opina que “no es algo que se pueda discutir abiertamente”.

Una investigación del Instituto Mercator de Estudios sobre China reveló que, si bien el espacio en internet de China todavía permite cierto grado de debate público, a menudo se evitan conscientemente los temas que realmente afectan a las autoridades actuales.

El informe sostiene que este “espacio frágil para el debate” es el resultado tanto de la censura como de la autocensura.

“No es simple nostalgia”

En opinión de algunos expertos, el renovado interés que algunos jóvenes muestran por Mao está estrechamente ligado a su percepción de cuestiones sociales como la desigualdad económica y el declive de la movilidad social.

Florian Schneider, profesor de la Universidad de Leiden que lleva mucho tiempo estudiando la cultura política de la juventud china, afirma que los jóvenes de hoy se enfrentan a una realidad muy diferente a la de generaciones anteriores.

Sus padres vivieron una época en la que el crecimiento económico parecía elevar el nivel de vida de todos, mientras que muchos jóvenes ahora se sienten rezagados por el progreso prometido por las reformas de Deng.

La tasa de desempleo urbano para aquellos de entre 16 y 24 años que no son estudiantes aumentó a 17,9% en julio de este año, el nivel más alto desde que se revisó la metodología estadística tres años atrás, según la Oficina Nacional de Estadística de China.

Nuevos términos se han incorporado al vocabulario cotidiano de los jóvenes.

“996” se refiere a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana.

Muchos optan por “quedarse quietos” y mantenerse pasivos en lugar de verse atrapados en la agotadora “involución”, donde hay que trabajar cada vez más solo para permanecer en el mismo lugar.

MAGWIN/Moment vía Getty Images: A pesar del rápido crecimiento económico de las últimas décadas, algunos jóvenes chinos afirman que tienen dificultades para encontrar trabajo y costearse una vivienda.

En este contexto, las críticas de Mao al capitalismo resuenan entre algunos jóvenes.

Schneider afirma que algunos utilizan las ideas de Mao para expresar su descontento con lo que consideran la “apropiación del Estado por parte del capital”, mientras que otros interpretan los escritos de Mao como una especie de guía para afrontar las contradicciones de la vida.

Dong expresa una opinión similar: “A nuestra generación nos enseñaron desde pequeños que el trabajo duro sería recompensado. Pero cuando crecimos, descubrimos que no era tan fácil conseguir trabajo y que las viviendas eran inasequibles”.

La estudiante añade que el lenguaje de Mao es directo y divide a las personas en diferentes categorías.

“Te explica claramente quién es el opresor y quiénes son los oprimidos. Ese esquema sencillo es más fácil de entender que la jerga económica”.

Schneider asegura que “el resurgimiento de Mao no es simplemente nostalgia”.

“Refleja un intento de los jóvenes por utilizar un lenguaje histórico ya existente para nombrar y procesar la desigualdad y la inseguridad que experimentan”, agrega.

Energía política

La valoración oficial del PCCh sobre Mao sigue basándose en la resolución de 1981: los logros de Mao son primordiales, mientras que sus errores son secundarios.

La tercera resolución histórica del Partido, adoptada en 2021, sitúa la “gran revitalización de la nación china” en el centro de su discurso.

En este contexto, la revolución de Mao se suele entender como la etapa en la que China se puso de pie, estableció la República Popular, salvaguardó la independencia nacional y sentó las bases para la revitalización del país.

Por lo tanto, Mao no es solo una figura histórica cuyos logros y fracasos deben evaluarse, sino que también se lo presenta como uno de los orígenes de las narrativas actuales sobre la fortaleza nacional.

AFP vía Getty Images: En algunas zonas turísticas se venden carteles de Mao con motivo del 50 aniversario de su muerte, que se conmemoró el 9 de septiembre.

Schneider cree que “las políticas educativas del Partido tienen al menos parte de la responsabilidad del resurgimiento de Mao en la actualidad”.

“Para muchos jóvenes, la China de Mao se basa en una fantasía en la que este gran líder es un héroe indiscutible”, explica.

El experto sostiene que muchos jóvenes desconocen las devastadoras realidades del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, o bien tienen una comprensión distorsionada del papel de Mao en ellas.

Advierte, además, que esta admiración popular por Mao encierra más energía política de la que puede parecer a simple vista.

“Se trata de un acontecimiento potencialmente explosivo, porque esta cultura de seguidores de Mao, surgida desde la base, tiene un carácter claramente populista y no necesariamente se limitará a cuestionar los métodos de gobierno actuales”.

Y lo compara con las expresiones de nacionalismo en China: “Estos sentimientos populistas pueden ser censurados hasta cierto punto, pero controlarlos por completo es extremadamente difícil”.

Para Dong y sus contemporáneos, la actual “fiebre por Mao” podría estar lejos de terminar.

Aún está por verse si se limita a la cultura de internet o si se convierte en una forma más duradera de identidad política.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.