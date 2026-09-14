Bebé de 2 meses muere con múltiples fracturas de cráneo y sus padres son arrestados en Maryland

Una pareja de Maryland fue arrestada tras la muerte de su hija de apenas 2 meses, quien sufrió múltiples fracturas de cráneo y graves lesiones en el cerebro que los médicos consideraron sospechosas.

Oscar Pineda y Katerin Monzon-Alvarado, ambos de 21 años, enfrentan cargos de abuso infantil en primer y segundo grado, agresión en primer y segundo grado y poner imprudentemente en peligro a un menor, informó la Policía de Baltimore.

La víctima fue identificada como Aida Mikea Monzon Alvarado.

Los fiscales señalaron que los cargos actuales podrían implicar una pena máxima conjunta de hasta 55 años de prisión. También indicaron que podrían presentar cargos adicionales de homicidio una vez que se conozcan los resultados de la autopsia.

La bebé llegó al hospital con lesiones graves

La madre llevó a la niña a Harbor Hospital el miércoles después de que quedara inconsciente.

Inicialmente, según los documentos judiciales, la mujer dijo a los investigadores que la bebé había quedado inconsciente mientras estaba acostada boca abajo en la cama después de haber sido alimentada.

La madre también habría dicho que la niña estaba “helada y en estado de shock” cuando decidió llevarla al hospital.

Los médicos detectaron moretones severos alrededor de los ojos y la mandíbula que calificaron de sospechosos.

Una evaluación posterior reveló lesiones mucho más graves: traumatismo significativo en la cabeza y el cerebro, múltiples fracturas de cráneo, hemorragia en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural, de acuerdo con los documentos citados por CBS Baltimore.

El personal médico no pudo reanimar a la bebé y la niña murió en el hospital.

Los padres dieron versiones diferentes

Durante la investigación, los padres ofrecieron explicaciones distintas sobre cómo pudo haberse lesionado la bebé.

El padre supuestamente dijo a los agentes que las heridas habían sido provocadas por una fuerza sobrenatural o que “Satanás le había cerrado una puerta encima”.

La madre, por su parte, habría dicho que su hijo de 2 años solía saltar sobre la cama y que eso pudo provocar que la bebé cayera al suelo, según explicó un fiscal durante una audiencia judicial el viernes.

La fiscalía cuestionó esa explicación y sostuvo que la gravedad de las lesiones no podía haber sido provocada por una sola caída desde la cama.

Las autoridades no han establecido públicamente qué ocurrió exactamente antes de que la bebé quedara inconsciente.

Los padres esperaron antes de buscar atención médica

Los investigadores también determinaron que ambos padres habían observado señales de lesiones días antes de llevar a la niña al hospital.

Según los documentos judiciales, Pineda y Monzon-Alvarado reconocieron que habían notado los moretones de la bebé el 6 de septiembre.

Al día siguiente, la niña comenzó a vomitar, pero la pareja no buscó atención médica hasta el miércoles, cuando ya se encontraba inconsciente.

Los fiscales utilizaron este retraso como parte de sus argumentos durante la audiencia judicial.

Además de las lesiones físicas, las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el tiempo transcurrido entre las primeras señales de deterioro y la llegada de la bebé al hospital.

Permanecen detenidos sin derecho a fianza

Pineda y Monzon-Alvarado son ciudadanos de Guatemala y los fiscales argumentaron durante la audiencia que representan un “riesgo extremo de fuga”.

Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Por ahora, enfrentan cargos relacionados con abuso infantil, agresión y peligro imprudente. La Policía de Baltimore indicó que podrían presentarse cargos adicionales de homicidio después de que concluya la autopsia.

La investigación continúa para determinar cómo sufrió la bebé las lesiones que finalmente provocaron su muerte y establecer las posibles responsabilidades de sus padres.

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