Líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales se unen para reclamar su derecho de independencia de Reino Unido

Los primeros ministros de Gales, Escocia e Irlanda del Norte han declarado que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin” y que el gobierno del Reino Unido debería “prepararse” para un cambio constitucional.

Los líderes nacionalistas de Plaid Cymru, Sinn Féin y el SNP, que desean que sus países abandonen el Reino Unido, firmaron el lunes un acuerdo en el que afirmaban que ningún gobierno de Westminster (la sede política del gobierno británico en Londres) tiene derecho a “bloquear la democracia”.

Pero mientras que John Swinney de Escocia y Michelle O’Neill de Irlanda del Norte pidieron referendos en una rueda de prensa conjunta, Rhun ap Iorwerth, de Gales, se negó a dar un calendario para celebrar uno en su país.

El Partido Laborista acusó a Plaid Cymru de querer usar su poder “para desmembrar Gran Bretaña”.

Ap Iorwerth mantendrá nuevas conversaciones con Swinney por la tarde, en su calidad de líderes gubernamentales, y se espera que ambos firmen un acuerdo sobre “colaboración futura en áreas de interés común”.

Por primera vez desde que comenzó la descentralización, Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen primeros ministros que desean abandonar el Reino Unido.

Los tres se reunieron el lunes como representantes de sus respectivos partidos. La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, también estuvo presente.

El memorando de entendimiento decía: “Para quienes nos observan desde estas islas, para quienes nos observan desde todo el mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

“Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro”.

“Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo”.

Un cambio “en todas partes”

Un portavoz de Plaid Cymru declaró antes de la reunión que el “cambiante panorama político en estas islas” justificaba plenamente la “cooperación política práctica” en áreas como la energía, la economía y la colaboración con Europa.

Dijeron que eso también incluía “las cuestiones políticas y constitucionales más amplias que afrontan nuestras naciones y el derecho a la autodeterminación”.

Ap Iorwerth afirmó que las elecciones galesas de mayo habían sido “un punto de inflexión para Gales” y que existía “un reconocimiento creciente de que el modelo de Westminster ya no funciona”.

Plaid Cymru ya había descartado la celebración de un referéndum de independencia antes de las próximas elecciones al Senedd (parlamento galés) en 2030.

Getty Images: Los líderes firmaron un acuerdo que estipula que cada nación determinará su propio futuro “a su manera y a su debido tiempo”.

El líder del SNP, Swinney, declaró el lunes por la mañana en el programa Radio Wales Breakfast que se trataba de un “momento significativo y crucial para el Reino Unido” y que las cosas habían “cambiado para siempre”.

“Los ciudadanos de Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a la autodeterminación”, afirmó. “Tienen derecho a decidir su propio futuro”.

“Fundamentalmente, nuestras conversaciones de hoy giran en torno a reconocer la importancia del momento que estamos viviendo”.

El vicepresidente del Sinn Féin, O’Neill, afirmó que los intereses de la gente de toda la isla de Irlanda “nunca han sido atendidos por quienes están en Westminster”.

“Sin embargo, el cambio se está produciendo en todas estas islas y debemos estar preparados para la reforma constitucional cuando llegue”, afirmó.

“La elección de tres primeros ministros nacionalistas por primera vez en estas islas es una clara indicación de que la gente se da cuenta de que Westminster no está trabajando para la gente del Norte, Escocia o Gales”.

Críticas a los proyectos independentistas

Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, declaró a la BBC Gales que la trayectoria de Gales, Escocia e Irlanda hacia la autodeterminación era diferente, y describió el clima actual como “tiempos históricos”.

“Obviamente, tenemos historias nacionales diferentes, pero tenemos algo muy importante en común, y es nuestra absoluta insistencia en que corresponde al pueblo de Irlanda decidir el futuro de Irlanda, al pueblo de Escocia decidir el futuro de Escocia y al pueblo de Gales decidir el futuro de Gales”, dijo.

Las reuniones tienen lugar días después de que el tema de la independencia de Escocia volviera a surgir en la Cámara de los Comunes.

Durante la sesión de preguntas al primer ministro del miércoles, Andy Burnham pareció indicar que podría celebrarse un segundo referéndum en Escocia si existiera un claro apoyo público a la votación.

Comparó la situación con las condiciones para un referéndum sobre la frontera en Irlanda del Norte, explicando que el Acuerdo de Viernes Santo dejaba claro que el secretario de Estado para Irlanda del Norte “consideraría un referéndum cuando existiera un claro consenso en el país, cuando la opinión pública hubiera cambiado hasta el punto de que la propuesta debiera ser considerada”.

“Diría que la situación es exactamente la misma en Escocia”, añadió.

Swinney acogió con satisfacción el aparente cambio de tono antes de que Burnham aclarara que otro referéndum escocés seguía estando “fuera de los límites”.

En un referéndum sobre la independencia de Escocia celebrado en septiembre de 2014, el país votó a favor de seguir formando parte del Reino Unido por un margen del 55% frente al 45%.

EPA: Andy Burnham se reunirá con los líderes regionales el próximo mes.

Pero la dinámica en Gales es diferente a la de Escocia.

Ap Iorwerth, quien fue nombrado primer ministro principal de Gales tras las elecciones al Senedd de mayo, ha descartado impulsar un referéndum sobre la independencia de Gales durante el primer mandato de su partido en el gobierno, afirmando que quería liderar un “diálogo nacional” sobre el tema.

Su gobierno tiene la intención de crear una comisión nacional para “sentar las bases” de los futuros planes para la independencia de Gales.

Mientras tanto, los ministros galeses buscan transferir competencias adicionales a Gales, incluso en materia de policía y justicia juvenil.

Burnham ha dicho que está “abierto” a la idea.

En Irlanda del Norte, el primer ministro y el viceprimer ministro tienen poderes y responsabilidades idénticos, y Emma Little-Pengelly, del Partido Unionista Democrático (DUP), es la viceprimera ministra.

Little-Pengelly criticó a O’Neill por asistir a las charlas del lunes.

El gobierno británico declaró: “El primer ministro está comprometido con impulsar el cambio en las cuatro naciones del Reino Unido y cree firmemente en la unión”.

Es probable que las conversaciones aborden la forma en que el gobierno del Reino Unido financia a las naciones con autogobierno.

Los ministros galeses llevan tiempo pidiendo que se reforme la fórmula de financiación de Barnett, alegando que perjudica a Gales.

Sin embargo, se argumenta que Escocia se beneficia de esta fórmula.

Antes de convertirse en primer ministro, Burnham abogó por el cambio, pero en su reciente visita a Gales restó importancia a la posibilidad de una reforma.

Los líderes de los gobiernos autonómicos se reunirán con el primer ministro el próximo mes.

Chris Bryant, diputado por Rhondda y secretario de Irlanda del Norte, dijo: “Hoy Plaid Cymru se reúne para hablar sobre cómo trabajar para desintegrar el Reino Unido.

“Desde que llegaron al poder en Gales, aparte de traducir Star Wars al galés y de que las listas de espera del NHS (Servicio Nacional de Salud) han empezado a aumentar de nuevo, no pueden señalar ningún logro en particular.”

El líder de los conservadores galeses, Darren Millar, declaró: “En lugar de obsesionarse con la independencia, el primer ministro debería centrarse en abordar la crisis que asola el Servicio Nacional de Salud galés y el descenso del nivel educativo en las escuelas galesas”.

Reform UK Wales declaró: “Plaid Cymru está mostrando su verdadera naturaleza al reunirse con Sinn Féin y los separatistas escoceses”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.