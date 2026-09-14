Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de que dejes de hacerte chiquito o chiquita frente a los problemas y empieces a reconocer de una buena vez todo lo que eres capaz de conseguir. Has pasado demasiado tiempo dudando de ti, esperando señales y preguntándote si podrás lograr ciertas cosas, cuando lo que verdaderamente necesitas es dejar de pensarlo tanto y comenzar a actuar. Tienes proyectos e ideas que podrían darte muy buenos resultados, pero tu defecto ha sido comenzar con mucha emoción y después dejarlos tirados cuando las cosas no avanzan como esperabas. Échale chingazos y termina lo que empiezas, porque las oportunidades también se cansan de tocar puertas donde nadie les abre.
En cuestiones de trabajo y dinero necesitarás concentrarte en una sola dirección. No quieras resolver veinte pendientes al mismo tiempo porque acabarás como pulpo en patines: moviéndote mucho y avanzando poco. Una idea relacionada con ventas, negocio, actividad independiente o ingreso extra podría comenzar a tomar forma. Lo importante será que tengas disciplina y no andes contando tus planes antes de tiempo, porque nunca falta el metiche que no ayuda ni con un peso, pero sí llega con veinte razones para decirte que no va a funcionar.
Un trámite, solicitud, cita, firma o asunto que creías prácticamente asegurado podría cancelarse o aplazarse. Te vas a encabronar porque sentirás que perdiste tiempo, pero no tomes esa situación como una derrota. Algo tendrá que corregirse antes de continuar y, aunque ahora no lo entiendas, ese retraso podría evitarte una bronca posteriormente. Revisa documentos, cantidades y condiciones antes de volver a mover el asunto.
También comenzará a planearse un viaje. Puede surgir por invitación, reunión, descanso o necesidad de visitar a alguien. Esa salida te caerá de maravilla porque necesitas cambiar de ambiente y dejar de respirar siempre las mismas preocupaciones. No gastes como si hubieras heredado los terrenos de la abuela; organiza tus gastos desde antes para que regreses con recuerdos y no con la tarjeta echando humo.
Una amistad podría sacarte de tus casillas porque no lograrán ponerse de acuerdo en determinado asunto. Cuidado con querer tener la última palabra solamente por orgullo. La discusión podría comenzar por una tontería y terminar destapando inconformidades que llevan tiempo guardadas. Escucha antes de responder y fíjate muy bien en lo que esa persona diga cuando esté molesta, porque a veces en el coraje se escapan verdades que en otro momento jamás se atreverían a decirte.
También llegará una decepción relacionada con comentarios o indirectas de alguien de quien esperabas mayor lealtad. No armes un mitote basándote únicamente en lo que te cuenten; confirma primero qué sucedió. Si descubres que efectivamente habló de ti, no necesitas andar arrancándole las extensiones a nadie. Simplemente aprende la lección y deja de darle acceso VIP a quien debería estar sentado hasta atrás.
En el amor hay movimiento. Una persona de piel clara tiene cierto interés por ti y podría comenzar a hacerse presente mediante mensajes, reacciones, preguntas aparentemente inocentes o encuentros que tendrán más intención de la que aparentan. No se ha acercado directamente porque teme que lo mandes por donde vino. Si también existe interés de tu parte, deja alguna puerta abierta; tampoco esperes romance mientras traes cara de cobrador de Coppel.
Los cambios que se aproximan pueden mejorar muchos aspectos de tu vida, pero tendrás que dejar de verlos como amenaza. Visualiza claramente qué quieres conseguir y acompaña esos pensamientos con acciones concretas. Tu energía estará enfocada en construir, cerrar pendientes y abrirte a nuevas oportunidades. Recuerda: pensar bonito ayuda, pero mover las nalgas ayuda muchísimo más. Lo que quieres puede comenzar a acercarse cuando dejes de esperar el momento perfecto y decidas convertirte tú en quien provoque ese cambio.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ya no tengas miedo de ir detrás de lo que quieres, porque mientras sigas esperando sentirte completamente seguro o segura, alguien más podría terminar aprovechando las oportunidades que tú dejaste pasar. Tu ambición, bien utilizada, será una de tus mejores herramientas en esta etapa. Quieres crecer, mejorar tus ingresos, tener mayor estabilidad y demostrarte que puedes llegar más lejos, pero necesitarás acompañar esas ganas con disciplina. No basta con decir “algún día”; ponle fecha, huevos y movimiento a tus planes, porque los sueños sin acción nomás sirven para decorar la imaginación.
En trabajo podrías comenzar a sentir inconformidad con ciertas situaciones. Tal vez ya no estés dispuesto o dispuesta a tolerar órdenes absurdas, promesas incumplidas o personas que quieren colgarse medallas con trabajo ajeno. No explotes a la primera porque podrías terminar haciendo un desmadre innecesario. Observa, guarda pruebas si es necesario y aprende a moverte con inteligencia. Se aproxima una oportunidad para demostrar una capacidad tuya que algunas personas habían subestimado y ahí podrás callar varias bocas sin necesidad de discutir.
En cuestiones económicas cuida las compras impulsivas y, sobre todo, evita prestar dinero por compromiso. Hay personas que te buscan únicamente cuando necesitan un favor, un préstamo, transporte, consejo o que les resuelvas alguna bronca, pero cuando tú necesitas aunque sea que te contesten un mensaje se hacen más pendejos que el que vende hielo en Alaska. Empieza a poner límites. Ayudar es bonito; convertirte en centro de atención a clientes gratuito ya es otra cosa.
Pon atención a dolores musculares, tensión en cuello, espalda o piernas. Tu cuerpo podría estar reclamándote descanso y menos estrés. No todo se arregla aguantando hasta que el cuerpo diga “hasta aquí llegó la transmisión”. Baja un poco el ritmo cuando sea necesario y procura dormir mejor.
Durante los próximos días podrías entrar en conflicto con varias personas porque comenzarás a notar comportamientos que antes dejabas pasar. Habrá acciones, decisiones y maneras de hablar que simplemente ya no te van a cuadrar. Antes de mandar a medio mundo a la fregada, distingue quién cometió un error y quién lleva meses aprovechándose de tu paciencia. No todos merecen la misma sentencia.
En el amor se aproxima algo rápido, intenso y bastante sabroso. Un amor exprés podría aparecer mediante una salida, redes sociales, reunión o conversación inesperada. Habrá química y ganas de conocer hasta el acta de nacimiento, pero no confundas calentura con destino. Disfruta lo que vaya surgiendo sin ponerle apellido a una historia que apenas anda aprendiendo a caminar.
También sentirás deseos de buscar a alguien de tu pasado. Antes de mandar ese mensaje que empieza inocentemente con “¿cómo has estado?”, pregúntate para qué quieres abrir nuevamente esa puerta. Podrías estar extrañando una sensación y no necesariamente a la persona. No regreses por nostalgia a un lugar del cual saliste porque no encontrabas lo que necesitabas.
Precisamente comenzarás a desprenderte emocionalmente de alguien que durante mucho tiempo movió tu mundo, pero con quien nunca se concretó nada. Un día vas a darte cuenta de que ya no revisas si escribió, ya no imaginas qué hubiera pasado y ya no necesitas explicaciones. Ese será uno de tus cambios más importantes: dejar de alimentar una historia que existió más en tus ilusiones que en la realidad.
Viene una limpia importante en tu vida. Personas, costumbres, sentimientos y situaciones que te mantenían estancado comenzarán a perder fuerza. No tengas miedo de mandar a la fregada lo que ya cumplió su ciclo. A veces avanzar no consiste en conseguir algo nuevo, sino en tener los pantalones suficientes para soltar aquello que llevabas demasiado tiempo cargando.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tu familia necesitará un poquito más de ti, y no precisamente dinero ni que les resuelvas la existencia, sino tiempo, atención y presencia. Has estado tan metido o metida en pendientes, responsabilidades y cuestiones que según tú son urgentes, que podrías estar dejando para después a personas que realmente importan. Recuerda que el trabajo nunca se termina y los problemas tampoco piden vacaciones, pero los momentos con quienes quieres sí tienen fecha de caducidad. No esperes una sacudida de la vida para comenzar a valorar lo que hoy tienes enfrente.
En cuestiones laborales traes una racha de querer cargar hasta con lo que no te corresponde. Bájele tres rayitas, criatura, porque la empresa no te la van a heredar y al final del camino no te vas a llevar ni la engrapadora. Cumple con tus responsabilidades, haz bien tu trabajo, pero aprende a poner límites. Podrías estar resolviendo broncas ajenas mientras descuidas asuntos personales que necesitan atención. Una conversación relacionada con trabajo podría hacerte cuestionar si realmente estás recibiendo lo justo por todo lo que aportas.
En el dinero se visualiza estabilidad si administras correctamente lo que llegue a tus manos. Tendrás tentación de hacer una compra importante o gastar en algo que llevas tiempo queriendo. Date gustos, porque para eso trabajas, pero tampoco quieras vivir tres días como millonario para después andar contando monedas hasta para los Cheetos. Lo material será importante para ti, pero procura conseguirlo de manera honesta y sin compararte con nadie. Cada quien carga una historia distinta detrás de lo que presume.
Una expareja te ha recordado más de lo que imaginas y podría estar enterándose de ti mediante amistades, familiares o redes sociales. Sin embargo, esa persona no se anima a acercarse porque sabe perfectamente cómo quedaron las cosas y porque el karma ya le acomodó unas buenas chingas donde más le dolía. No confundas que alguien te extrañe con que merezca regresar. Hay personas que empiezan a valorar el plato cuando ya están lamiendo la cazuela vacía.
También podrían presentarse visitas inesperadas durante los próximos días. Alguien que no veías desde hace tiempo podría aparecer, comunicarse o darte una noticia que cambie ciertos planes. Mantén un poco de flexibilidad porque habrá movimientos que no estaban contemplados y tendrás que reorganizar horarios.
Tu carácter será otro asunto que deberás vigilar. Podrías pasar de estar de buenas a querer mandar a medio mundo a la fregada en cuestión de minutos. No será porque estés buscando pleito, sino porque ciertas preocupaciones te tendrán con los nervios de punta. Antes de contestar una provocación pendeja, pregúntate si realmente merece tu energía. No todas las indirectas necesitan respuesta ni todos los perros que ladran merecen que te bajes del carro.
En cuestiones sentimentales comenzarás a entender varias cosas que antes te costaba aceptar. Si tienes pareja, procura no descargar sobre ella problemas que vienen del trabajo o de otras personas. Si estás soltero o soltera, podrías descubrir que ya no buscas únicamente maripositas en el estómago; ahora quieres tranquilidad, reciprocidad y alguien que no te haga sentir detective privado cada tercer día.
Lo más importante será desprenderte de culpas relacionadas con tu pasado. Hay decisiones que hoy tomarías diferente, pero las tomaste con la experiencia que tenías en aquel momento. Aprende del putazo y deja de besar el suelo donde te caíste. Viene una etapa para recuperar tiempo, disfrutar más, acercarte a tu familia y comprender que tener cosas bonitas sirve de poco cuando no tienes con quién compartirlas. Trabaja por tus metas, sí, pero también aprende a vivir mientras las alcanzas.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Viene una separación bastante perra con una amistad que en algún momento consideraste importante. No necesariamente habrá gritos, sombrerazos y jalones de greña; podría tratarse simplemente de un alejamiento que comenzará después de una diferencia, un comentario fuera de lugar o porque finalmente alguno de los dos se cansará de cargar una amistad que ya no funciona igual. No quieras reparar a fuerzas aquello que lleva tiempo mostrando grietas. Hay amistades que duran toda la vida y otras que nomás vienen a enseñarte qué clase de gente no quieres volver a meter hasta la cocina.
Una persona importante para ti podría sentirse decepcionada por ciertas actitudes o comentarios tuyos. Tu sinceridad algunas veces se pasa de sinceridad y termina pareciendo mentada de madre con envoltura de consejo. Si sabes que la cagaste, reconoce tu error sin buscar veinte justificaciones. Pedir disculpas no te quita autoridad ni te hace menos; al contrario, demuestra que tienes los pantalones suficientes para reconocer cuando la lengua trabajó más rápido que el cerebro.
En el amor tendrás que aprender a valorarte mucho más. No des todo por alguien que apenas te ofrece migajas ni te pongas en oferta esperando que así te quieran. Cuando te enamoras puedes ser muy entregado o entregada, pero precisamente por eso necesitas observar si existe reciprocidad. Quien verdaderamente tenga interés en ti encontrará tiempo, formas y motivos para demostrarlo. No necesitas convertirte en investigador privado para descubrir si alguien te quiere; cuando el cariño es verdadero se nota, y cuando no, también, aunque uno se haga pendejo para no aceptarlo.
Si tienes pareja, una conversación pendiente podría poner varios puntos sobre las íes. Habla de lo que necesitas antes de que una molestia pequeña se convierta en costal de resentimientos. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien que inicialmente parecerá muy diferente a lo que acostumbras buscar. No descartes personas solamente porque no cumplen con tu lista imaginaria; a veces lo que más termina gustando llega en un empaque que jamás habrías escogido.
También llegarán personas que dejarán una enseñanza importante y después desaparecerán de tu camino sin demasiadas explicaciones. No persigas a nadie preguntando qué hiciste mal. Algunas relaciones tienen fecha de caducidad y no por eso fueron inútiles. Aprende lo necesario, agradece lo bueno y deja que cada quien siga su chingado camino. Querer retener a quien ya decidió marcharse únicamente prolongará una despedida que tarde o temprano tendrás que aceptar.
En cuestiones físicas estás entrando en una etapa excelente para mejorar tu apariencia. Si quieres bajar medidas, ganar condición, aumentar músculo o simplemente sentirte mejor frente al espejo, comienza a ser constante. No quieras conseguir en diez días lo que descuidaste durante meses. Alimentación, descanso y movimiento harán mayor diferencia que cualquier remedio milagroso que te quieran vender.
Trabajo y dinero también exigirán organización. Podrías tener gastos relacionados con casa, transporte o algún compromiso que aparecerá sin invitación. Guarda una cantidad para imprevistos y evita comprar por puro impulso. Una oportunidad para generar dinero adicional podría surgir de algo que sabes hacer bastante bien y que hasta ahora no habías considerado aprovechar económicamente.
Habrá momentos en que extrañarás muchísimo a una persona que físicamente ya no está contigo. Un recuerdo, canción, aroma, fotografía o sueño podría remover sentimientos profundos. En vez de quedarte únicamente con la tristeza de su ausencia, recuerda todo aquello que esa persona dejó en ti. Su enseñanza seguirá acompañándote en decisiones, costumbres y recuerdos.
Tu gran tarea será aprender a soltar sin sentir que estás perdiendo. Una amistad puede alejarse, alguien puede decepcionarse y otras personas terminarán su ciclo, pero tu vida continuará abriendo espacio para nuevas historias. No te menosprecies por quien decidió irse. Quien tenga que quedarse encontrará razones para hacerlo; quien quiera marcharse, que no olvide cerrar la puerta.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de permitir que comentarios ajenos terminen decidiendo lo que haces con tu vida. Últimamente podrías estar escuchando demasiadas opiniones de gente que ni siquiera tiene resuelto su propio mugrero y todavía quiere venir a organizarte el tuyo. Hazle más caso a tu sexto sentido, porque cuando algo no te cuadra desde el principio, tarde o temprano descubres dónde estaba el detalle. No necesitas aprobación para tomar decisiones que solamente a ti te corresponde vivir.
Se aproximan sueños bastante intensos que podrían dejarte pensando durante el día. Algunos estarán relacionados con personas que hace tiempo no ves, lugares desconocidos o situaciones que después podrían parecerte familiares. No te obsesiones queriendo encontrarle significado hasta al perro que salió corriendo en el sueño, pero sí presta atención a esas sensaciones que permanezcan contigo al despertar; tu intuición estará mucho más despierta.
Una amistad hará un comentario bastante pendejo que te va a caer directamente en la punta del orgullo. Tu primera reacción será responderle con santo, seña y árbol genealógico, pero piensa antes de soltar el veneno. Podrías descubrir que detrás de ese comentario existe cierta competencia, resentimiento o envidia que hasta ahora había estado disfrazada de confianza. No necesitas pelearte; a veces basta con observar para saber a quién dejar de contarle tus cosas.
En el amor habrá cambios importantes. Si tienes pareja, deja de querer moldearla a tu imagen y semejanza. Puedes ser muy exigente cuando sientes que las cosas no se hacen como tú quieres, y ahí comienzan pleitos que podrían evitarse. Tu pareja necesita sentirse acompañada, no supervisada como empleado en periodo de prueba. Aprende a pedir sin ordenar y a escuchar sin preparar la respuesta mientras la otra persona todavía está hablando.
Si estás soltero o soltera, alguien podría comenzar a bajarte varias defensas. Sus actitudes, forma de tratarte y pequeños detalles harán que vuelvas a considerar la posibilidad de enamorarte. Eso te va a sacar de onda porque ya estabas muy cómodo diciendo que el amor era pura chingadera mientras por dentro todavía querías encontrar algo bonito. No corras ni quieras saber desde la primera salida dónde van a pasar Navidad dentro de cinco años. Permite que las cosas se acomoden solitas.
Un proyecto nuevo comenzará a tomar forma y puede convertirse en una fuente interesante de ingresos. Las ventas, comercio, atención a clientes, productos por internet o cualquier actividad donde tengas que convencer, negociar y moverte pueden favorecerte bastante. Tienes facilidad para detectar qué quiere la gente, pero necesitarás constancia. No quieras abrir el negocio el lunes y para el viernes andar preguntando dónde estacionarás la camioneta nueva.
En cuestiones económicas podría llegar un dinero que te ayudará a cubrir un pendiente, pero evita gastarlo antes de tenerlo en las manos. También será buen momento para revisar qué gastos pequeños te están chupando el bolsillo sin que te des cuenta.
Cuida tu cuerpo, particularmente articulaciones y molestias recurrentes en huesos o músculos. Si tienes dolor persistente, no lo atribuyas automáticamente a falta de calcio ni te suplementes por tu cuenta; conviene revisar la causa con un profesional de salud. Descanso, alimentación equilibrada y movimiento adecuado también serán importantes.
Vienen cambios en tu carácter porque comenzarás a reaccionar diferente ante situaciones que antes te encendían en segundos. Eso no significa que estés perdiendo lo cabrón o cabrona, sino que estás aprendiendo a escoger tus batallas. Busca lo que realmente quieres, porque oportunidades habrá; pero deja de gastar tiempo convenciendo a quien duda de ti. Cuando tú tengas claro hacia dónde vas, muchas opiniones ajenas comenzarán a valerte tres hectáreas de fregada.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ten mucho cuidado con una amistad que anda demasiado cerca de ti, porque podría convertirse en motivo de problemas sentimentales. Tal vez esa persona se toma confianzas que nadie le dio, hace comentarios con doble intención o comienza a meter cucharota donde ni caldo le sirvieron. Si tienes pareja, marca límites antes de que aparezcan celos o malos entendidos; y si estás conquistando a alguien, procura que terceras personas no terminen revolviendo el agua. Hay amistades que dicen querer verte feliz, pero cuando te ven enamorado o enamorada hasta parece que les da urticaria.
Deja también de autochingarte pensando que siempre falta algo para poder ser feliz. Tienes personas valiosas alrededor, posibilidades para salir adelante y oportunidades que muchas veces no aprecias porque estás demasiado ocupado mirando aquello que todavía no consigues. Tu problema será querer encontrarle un defecto hasta a los momentos buenos. Aprende a disfrutar sin preguntarte inmediatamente cuánto va a durar, porque por andar esperando el madrazo podrías olvidarte de disfrutar la caricia.
En cuestiones sentimentales se aproxima una sorpresa mediante redes sociales. Una persona podría comenzar a interactuar contigo mediante una reacción, mensaje, comentario o conversación aparentemente sencilla. Al principio quizás no le des demasiada importancia, pero poco a poco comenzará a existir una confianza bastante especial. Te contará situaciones personales y tú sentirás una comodidad que hacía mucho tiempo no experimentabas con alguien. Si ambos permiten que las cosas fluyan sin presionarlas, podrían desarrollarse sentimientos fuertes.
No te vayas únicamente por el físico. Ya te ha sucedido que una cara bonita te alborota hasta el apellido y después terminas descubriendo que por dentro venía más vacío que cartera después de quincena. Observa cómo te trata esa persona cuando no necesita nada, cómo responde cuando estás pasando un mal momento y qué tanta tranquilidad aporta a tu vida. La atracción importa, claro que sí, porque tampoco se trata de besar con los ojos cerrados por obligación, pero la manera en que alguien te hace sentir terminará pesando mucho más.
Al mismo tiempo, una persona que te movía muchísimo el tapete podría comenzar a alejarse. No hagas ni madres para detenerla si esa decisión viene de su parte. Nada de rogar, perseguir, mandar biblias por WhatsApp ni preguntar veinte veces qué hiciste mal. Si alguien necesita perderte para descubrir cuánto valías, deja que haga su experimento completo. Retener a una persona contra su voluntad solamente conseguiría que después haga contigo lo que se le dé su chingada gana porque sabrá que tienes miedo de perderla.
Pon especial atención a los días 10, 11 y 15, pues alrededor de esas fechas podrían presentarse conversaciones, noticias o acontecimientos que te ayudarán a descubrir quién realmente merece continuar cerca de ti. Podrías enterarte de una mentira, notar una actitud extraña o simplemente abrir los ojos respecto a alguien que lleva tiempo chupándote la energía. No necesariamente habrá pleito; posiblemente tú mismo decidirás comenzar a tomar distancia.
En trabajo y dinero se visualiza una decisión que deberás tomar pensando en tu estabilidad y no en quedar bien con todo mundo. Podrías recibir una propuesta, invitación o posibilidad para generar un ingreso adicional. Analiza números antes de comprometerte y evita prestar dinero que después te dará vergüenza cobrar.
Tu mayor aprendizaje será dejar de elegir desde la apariencia y comenzar a elegir desde la tranquilidad. Quien llegue a tu vida tendrá que demostrar con acciones que merece un espacio. Ya no estás para relaciones donde hoy te quieren, mañana te ignoran y pasado mañana aparecen como si nada. Quieres cariño, confianza y estabilidad; y cuando entiendas que pedir eso no es ser exigente, dejarás de aceptar cualquier mugrero disfrazado de amor.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
La vida te va a colocar donde mereces, pero deja de comer ansias queriendo que todo suceda cuando a ti se te pega la gana. Hay cosas que todavía necesitan acomodarse y personas que tendrán que mostrar su verdadera cara antes de que puedas dar ciertos pasos. Tu desesperación por tener respuestas podría llevarte a tomar decisiones apresuradas. Aprende a esperar sin quedarte cruzado de brazos: una cosa es tener paciencia y otra muy distinta sentarse como maceta esperando que el universo haga toda la chamba.
Una separación o divorcio relacionado con un familiar o amistad podría sorprenderte y posiblemente termines enterándote de situaciones que llevaban tiempo escondidas. Procura no convertirte en juez ni tomar partido demasiado rápido, porque solamente quienes estuvieron dentro de esa relación conocen realmente el tamaño del desmadre. Puedes escuchar y apoyar, pero no cargues problemas sentimentales que no te pertenecen.
También necesitas aprender a cerrar un poquito el hocico respecto a tus planes. Te emocionas, cuentas lo que quieres hacer, cuánto vas a invertir, con quién vas a trabajar y hasta de qué color será el moño antes de tener siquiera la caja. Guarda ciertos proyectos hasta que estén caminando. No todo mundo que pregunta por tus planes desea que te vaya bien; algunos nomás quieren información para tener de qué hablar mientras se les enfrían los frijoles.
En cuestiones de trabajo se aproxima una etapa donde podrás demostrar que tienes más capacidad de la que ciertas personas creen. Una responsabilidad nueva podría caer en tus manos y, aunque inicialmente te dé flojera o preocupación, puede servirte para abrir una puerta importante. En dinero procura organizar gastos porque podrías tener una salida relacionada con casa, celebración, regalo o compromiso familiar.
Se aproxima una sorpresa bastante grande y podría estar relacionada con una noticia, detalle o encuentro que no estabas esperando. También una fiesta o reunión alrededor de tu cumpleaños puede convertirse en excelente oportunidad para convivir con personas que verdaderamente quieres. No necesitas aventar la casa por la ventana ni endeudarte hasta diciembre; lo importante será rodearte de quienes genuinamente disfrutan verte bien.
Precisamente entrarás en una etapa donde comenzarás a distinguir amistades de simples conocidos. Gente tendrás mucha alrededor, pero verdaderos amigos los podrás contar con los dedos de una mano y posiblemente hasta te sobren dedos. Alguien podría demostrarte lealtad en una situación complicada, mientras otra persona que juraba estar contigo desaparecerá más rápido que dieta frente a unos tacos.
Cuida también tu bienestar físico. Si aparecen molestias respiratorias persistentes, fiebre, falta de aire o síntomas que te preocupen, no lo dejes pasar y busca atención médica. El estrés y la ansiedad también podrían hacerse presentes porque tendrás demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza. Organiza pendientes y deja de querer resolver mañana, pasado mañana y Navidad durante la misma noche.
Tu pasado todavía tiene ciertos asuntos que te hacen desconfiar hasta de tu chingado nombre. Te fallaron, te prometieron cosas que nunca cumplieron o te hicieron sentir que eras demasiado difícil de querer, y ahora cuando alguien intenta acercarse levantas veinte bardas antes de darle oportunidad. No castigues a personas nuevas por pecados cometidos por gente vieja.
Un amor a distancia podría comenzar a tomar mayor importancia o aparecer mediante redes sociales, trabajo o conocidos. Puede funcionar, pero necesitará paciencia, comunicación y hechos, no únicamente mensajes bonitos a las dos de la mañana. Observa si ambos están dispuestos a construir algo y no solamente a entretener la soledad.
Deja de exigirte tener la vida completamente resuelta. Date todas las oportunidades que sean necesarias para equivocarte, aprender y volver a comenzar. Tu siguiente etapa no necesita un Virgo perfecto; necesita uno que deje de tenerle miedo al fracaso y entienda que algunas de las mejores cosas llegan precisamente cuando uno deja de querer controlar hasta el último chingado detalle.
LEO – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una amistad tiene cierto interés sentimental en ti desde hace tiempo, pero no encuentra la manera de acercarse porque teme ser rechazada o terminar haciendo el ridículo. Tú podrías comenzar a notar señales bastante evidentes: mensajes con cualquier pretexto, miradas diferentes, atención excesiva o esas preguntitas que parecen inocentes pero traen más investigación que entrevista del SAT. Si no tienes ningún interés, sé claro desde el principio y no le des alas únicamente porque te gusta sentirte deseado o deseada. Jugar con sentimientos ajenos tarde o temprano sale caro.
En cuestiones del corazón también deberás tener muchísimo cuidado con relaciones prohibidas, personas comprometidas o situaciones donde sabes perfectamente que hay terceros involucrados. No te metas donde ya hay dueño del estacionamiento porque podrían descubrirte y armarse un desmadre de aquellos. Por cinco minutos de calentura puedes terminar metido en problemas, chismes y hasta confrontaciones que no necesitas. Si alguien realmente quiere estar contigo, primero que arregle su mugrero y después que venga a tocar tu puerta.
Una amistad podría ponerte de pésimo humor porque, por más pinches consejos que le das, sigue tropezándose exactamente con la misma piedra y todavía regresa preguntándote qué debería hacer. Entiende que no puedes salvar a quien disfruta aventándose al barranco. Da tu opinión una vez y después permite que cada persona viva las consecuencias de sus decisiones. Tu paz también vale y no tienes por qué convertirte en psicólogo gratuito de alguien que escucha consejos solamente para hacer exactamente lo contrario.
En trabajo necesitas aflojar un poco la rienda. Has estado demasiado concentrado en responsabilidades y podrías estar olvidándote de disfrutar. Cumple con lo tuyo, pero no permitas que el trabajo se convierta en toda tu personalidad. Habrá oportunidad de salir, convivir o hacer algo diferente y te conviene aprovecharla. El dinero se recupera y los pendientes vuelven a aparecer, pero el tiempo que no disfrutas no regresa ni aunque lleves recibo.
Se empieza a visualizar un viaje a tierras lejanas que podría tomar mayor forma durante las próximas semanas. Quizás todavía falten reservaciones, dinero o coordinar fechas, pero la idea comenzará a ponerse seria. Organízate con anticipación porque esa salida puede convertirse en una experiencia importante y ayudarte a despejarte de varias preocupaciones que traes atoradas.
También se acerca el cumpleaños o celebración de alguien cercano y necesitarás estar al cien para disfrutar. Podría haber reunión, fiesta o encuentro donde volverás a convivir con personas que no veías desde hace tiempo. Ahí mismo podrías enterarte de una noticia bastante interesante.
Cuida más tu alimentación porque últimamente podrías estar dándote permisos como si todos los días fueran domingo. Si quieres mantenerte o mejorar físicamente, vuelve a organizar tus comidas y actividad sin caer en dietas extremas. No necesitas castigarte por disfrutar unos tacos; necesitas equilibrio y constancia.
Los próximos días traerán acontecimientos que modificarán tu manera de pensar respecto a situaciones que antes veías completamente negativas. Algo que considerabas pérdida podría terminar convirtiéndose en oportunidad. También aprenderás a respetar mucho más las decisiones y opiniones ajenas. Recuerda que cada quien habla de la fiesta según cómo le fue en ella; lo que para ti fue una bendición, para otra persona pudo haber sido un verdadero desmadre.
No detengas tus planes por nadie ni permitas que alguien te haga sentir culpable por querer crecer. El pasado ya dio lo que tenía que dar y seguir lamentándote por lo que salió mal no va a cambiar ni madres. Diviértete más, conoce lugares, acepta invitaciones y vuelve a hacer cosas que te entusiasmen. La vida está demasiado pinche corta para gastarla trabajando de más, queriendo arreglar gente necia y llorando por capítulos que ya deberían estar cerrados.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es posible que cierta tristeza te pegue porque una persona que quieres mucho comenzará a tomar distancia o simplemente la relación entre ustedes ya no se sentirá como antes. No corras detrás ni empieces a preguntarte qué hiciste mal. Esa persona necesita vivir ciertas situaciones para darse cuenta del lugar que ocupabas en su vida y, cuando menos lo esperes, podría regresar con la cola entre las chingadas patas buscando nuevamente tu atención. Para entonces tú decidirás si todavía quieres abrirle la puerta o si ya cambiaste hasta la cerradura.
En cuestiones sentimentales abrirás los ojos respecto a alguien que has estado pretendiendo o considerando como posible pareja. Comenzarás a notar comportamientos que no te cuadran, contradicciones o actitudes que te harán pensar: “¿y yo qué chingados estaba viendo aquí?”. No te aferres únicamente porque ya invertiste tiempo o sentimientos. Es mejor descubrir temprano que alguien no sirve para lo que buscas que enterarte cuando ya tengas el corazón empeñado a meses sin intereses.
Esta etapa también servirá para que varias máscaras comiencen a caerse. Personas que aparentaban cariño podrían mostrar conveniencia, competencia o falsedad. No armes escándalos cuando descubras ciertas cosas; simplemente modifica el acceso que tienen a tu vida. Hay gente que merece explicación y otra que merece únicamente ver cómo dejas de contestarle.
En dinero habrá una ligera mejoría, aunque todavía seguirás cargando algunas deudas o compromisos económicos. No gastes dinero que todavía no tienes ni quieras aparentar una estabilidad que apenas estás construyendo. Si recibes un ingreso extra, úsalo para quitarte una obligación de encima antes de salir corriendo a comprar algo que puede esperar. La tranquilidad de deber menos vale más que presumir algo nuevo mientras debes hasta el saludo.
Una amistad podría sufrir un percance o pasar por una situación complicada y posiblemente requiera apoyo. Ayuda dentro de tus posibilidades, pero tampoco quieras convertirte en salvador universal. Acompañar no significa cargar con problemas que corresponden a otra persona.
Tu intuición estará especialmente despierta. Podrías tener sueños muy intensos o experimentar esa sensación extraña de saber que algo va a suceder antes de recibir una noticia. Tómalo como una invitación a prestar atención a tu entorno, pero no conviertas cada sueño o presentimiento en una sentencia. Tu sexto sentido puede ayudarte a observar detalles que normalmente ignoras.
En lo físico necesitas dejar los pretextos. Si llevas tiempo diciendo que vas a comenzar a hacer ejercicio “el lunes”, ya debes varios lunes con intereses. No necesitas transformar tu cuerpo de la noche a la mañana; necesitas constancia. Camina, entrena, muévete y organiza mejor tus horarios. La huevonería disfrazada de “mañana empiezo” ha retrasado metas que perfectamente podrías estar alcanzando.
Y exactamente eso sucede en otras áreas de tu vida: te quejas de ciertas situaciones, pero algunas veces haces muy poco para modificarlas. Quieres mejores ingresos, pero postergas proyectos; quieres sentirte mejor físicamente, pero buscas excusas; quieres tranquilidad sentimental, pero sigues dándole entrada a personas que solamente vienen a revolverte el gallinero. Ya no te hagas eso.
Has tropezado varias veces con la misma puta piedra porque cambias de persona o escenario, pero conservas ciertas costumbres. El verdadero cambio comenzará cuando reconozcas qué parte te corresponde corregir. No puedes controlar quién se va, quién regresa ni quién termina enseñando el cobre, pero sí puedes decidir cuánto permites.
Ponte las pilas con tus metas y deja de esperar sentirte completamente preparado o preparada. Habrá cambios importantes que inicialmente podrían incomodarte, pero terminarán limpiando tu camino. Algunas personas saldrán, otras mostrarán su verdadero rostro y tú aprenderás a seleccionar mejor a quién entregas tiempo, confianza y corazón. Que se vaya quien quiera irse; tú preocúpate por no volver a abandonarte a ti por tratar de retener a los demás.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de poner las cartas sobre la mesa y preguntarte qué chingados quieres realmente para tu vida. Has perdido demasiado tiempo preocupándote por situaciones que ni siquiera dependen de ti, imaginando problemas que todavía no suceden y tratando de entender comportamientos ajenos cuando deberías estar concentrándote en los tuyos. Define qué buscas, qué necesitas y qué cosas ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Mientras no tengas claro tu destino, cualquier camino te parecerá buena idea y luego terminas preguntándote cómo fregados llegaste ahí.
Diviértete más y deja de sentir culpa cuando decides hacer algo exclusivamente para ti. La vida está demasiado corta para pasarla encerrado, aburrido o regalándole horas a personas falsas que solamente aparecen cuando necesitan información, favores o compañía. Se aproximan invitaciones, reuniones y posibilidades de conocer gente nueva. Acepta alguna salida que normalmente rechazarías porque podrías llevarte una sorpresa bastante agradable.
En el amor se visualiza una persona que podría llegar mediante redes sociales. Habrá atracción inmediata, conversación picante y una química que rápidamente podría subir de temperatura. Sin embargo, todo apunta más hacia una aventura, faje o encuentro pasional que hacia una relación estable. Si ambos tienen claras las intenciones, disfruta sin inventarte una boda donde apenas existe una conversación. El problema comenzaría si uno quiere diversión y el otro ya anda escogiendo nombres para los hijos.
También podrías reencontrarte con una expareja y ahí llegará una sorpresa todavía mayor: descubrirás que ya no sientes ni madre. Aquello que antes te provocaba ansiedad, tristeza o ganas de regresar ahora podría darte exactamente lo mismo. Incluso notarás que el karma ya hizo parte del trabajo que tú alguna vez quisiste hacer con tus propias manos. No presumas ni te burles; simplemente disfruta comprobar que finalmente cerraste una historia que durante mucho tiempo te tuvo dando vueltas.
Si tienes pareja, bájale bastante a los celos. Tu imaginación puede fabricar una telenovela completa con una conexión en línea, un “me gusta” y cinco minutos sin respuesta. No te hagas ideas pendejas sin pruebas. Si existe confianza, compórtate como alguien que confía; y si realmente tienes razones para desconfiar, entonces pregúntate qué sigues haciendo dentro de una relación que te obliga a vivir como investigador de la Fiscalía.
En cuestiones de amistad también tendrás una lección importante: confía más en quien permanece cuando no tienes nada que ofrecer que en quien aparece únicamente cuando necesita algo. Alguien podría buscarte para pedir un favor y ahí entenderás que esa relación lleva tiempo funcionando solamente en una dirección.
En el trabajo podrían surgir problemas por malos entendidos, mensajes mal interpretados o información incompleta. Procura dejar instrucciones y acuerdos bastante claros. No respondas encabronado o encabronada porque podrías decir algo que después termine utilizándose en tu contra. Una conversación tranquila solucionará más que andar aventando indirectas.
También comenzarás a planear un viaje. Puede tratarse de una salida de descanso, visita o aventura con amistades. Organiza tus gastos desde ahora porque se te da muy bonito emocionarte primero y revisar la cuenta bancaria después.
Esta etapa será para dejar de vivir reaccionando a lo que hacen los demás y comenzar a elegir lo que quieres hacer tú. No necesitas resolver toda tu vida de golpe, pero sí dejar de desperdiciar tiempo en personas, preocupaciones y relaciones que no llevan a ningún lado. Cuando tengas claro qué quieres, también tendrás mucho más claro a quién quieres acompañándote. Y quien solamente aparezca cuando necesite algo, que vaya buscando otra sucursal porque contigo ya se terminó el servicio a clientes gratuito.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aprende de una buena vez a cerrar ciclos y, sobre todo, a hablar cuando algo no te gusta. Tienes la mala costumbre de guardarte ciertas molestias para evitar problemas y después, cuando ya traes el costal hasta el hocico, explotas por cualquier chingadera. Si algo te incomoda, dilo en el momento y busca acuerdos. Nadie tiene obligación de adivinar qué traes atravesado. Hablar claro podría ayudarte a solucionar una situación que lleva tiempo desgastándote.
Una amistad te confesará o descubrirás que te mintió respecto a determinado asunto. Antes de mandarla derechito a chingar a su madre, escucha sus motivos, porque posiblemente ocultó información intentando protegerte o evitarte un dolor. Eso no significa que debas aplaudir la mentira, pero sí entender el contexto. Después decidirás si puedes recuperar la confianza o necesitas poner cierta distancia.
En cuestiones sentimentales entrarás en una etapa bastante diferente. Algo que sucedió en tu pasado finalmente comenzará a perder poder sobre ti. Una traición, abandono, decepción o relación que te dejó con el corazón hecho carnitas dejará de determinar cómo reaccionas ante nuevas oportunidades. Sentirás que recuperas una parte de ti que habías perdido y volverán las ganas de conocer personas sin estar pensando que todas terminarán haciendo la misma fregadera.
Si tienes pareja podrían presentarse discusiones por familiares o situaciones del pasado que alguien traerá nuevamente al presente. No permitan que terceras personas se sienten simbólicamente en medio de la cama. Los problemas de pareja se arreglan entre dos y no convocando junta familiar para ver quién tiene razón. Si un asunto ya se habló, se perdonó y se resolvió, tampoco tiene caso sacarlo cada vez que necesitan municiones para una discusión nueva.
Si estás soltero o soltera, recuerda que nadie merece verte viviendo de rodillas. No ruegues atención, cariño ni mensajes. Quien tenga ganas de estar contigo encontrará la manera de demostrarlo. Eres una persona con un chingo de posibilidades y tienes demasiado por ofrecer como para andar mendigando las sobras emocionales de alguien que ni siquiera sabe qué quiere.
En dinero podrías atravesar una racha favorable y también sentirte con cierta suerte en juegos de azar, pero no confundas entretenimiento con una estrategia financiera. Si decides participar, hazlo únicamente con una cantidad pequeña que puedas perder sin afectar tus gastos. Tu verdadera oportunidad económica estará en administrar mejor lo que tienes y aprovechar una posibilidad relacionada con trabajo, venta o actividad adicional.
También necesitas comenzar a pensar más en ti. Te preocupas demasiado por resolver problemas ajenos y después te preguntas por qué estás cansado o cansada. No eres departamento de mantenimiento emocional. Cada quien tendrá que aprender a limpiar su propio mugrero.
Date tiempo para solucionar tus pendientes uno por uno. Querer arreglar amor, dinero, familia, trabajo y existencia completa durante la misma semana solamente terminará dejándote más estresado. Empieza por aquello que sí está bajo tu control y después sigue con lo demás.
Viene una etapa de renovación personal donde comenzarás a sentir mucha más paz cuando dejes de cargar culpas, relaciones y responsabilidades que no te corresponden. No necesitas demostrarle a nadie cuánto vales. Necesitas recordártelo tú cuando estés a punto de aceptar menos de lo que mereces. Cierra puertas sin miedo, habla cuando algo te moleste y deja espacio para lo nuevo. La felicidad no siempre llega porque aparece alguien; muchas veces comienza cuando finalmente mandas a la fregada aquello que llevaba demasiado tiempo quitándotela.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuida más tu salud y deja de pensar que porque hoy no te duele nada puedes seguir tratando el cuerpo como terreno baldío. Si presentas molestias en la zona de los riñones, cambios al orinar o dolor persistente, no te diagnostiques tú solo ni con la comadre: busca atención médica. También procura tomar suficiente agua y moderar el exceso de refrescos y café. Tu alimentación y ejercicio necesitan mayor constancia; no sirve cuidarte tres días y después premiarte con siete días de desmadre.
Una amistad de tu pasado podría regresar y el reencuentro será bastante agradable. Tal vez la vida los separó por trabajo, distancia, pareja o simplemente porque cada quien agarró por su lado. Volverán a recordar viejas historias y podrías darte cuenta de que, aunque pasó mucho tiempo, cierta confianza sigue intacta. Ese encuentro también te ayudará a reconocer cuánto has cambiado y las cosas que ahora ves con otros ojos.
En cuestiones sentimentales, si tienes pareja será necesario poner las cartas sobre la mesa y hablar claramente hacia dónde se dirige la relación. La rutina podría estar haciendo de las suyas y no necesariamente porque se haya terminado el amor, sino porque ambos dejaron de sorprenderse. Si cada conversación es sobre pendientes, pagos y qué van a cenar, hasta el romance termina bostezando. Busquen experiencias diferentes y recuperen detalles antes de que alguno comience a preguntarse si todavía tiene sentido continuar.
Si estás soltero o soltera, el amor podría parecerte más complicado de alcanzar de lo que realmente es. El problema es que algunas veces te desesperas y quieres saber desde el principio si una persona será el amor de tu vida o una pérdida de tiempo. Baja la velocidad. Por querer adelantar capítulos has terminado repitiendo historias. Conoce primero, observa después y entrega sentimientos cuando existan razones.
Habrá una persona que te pondrá los nervios como tendedero porque te atrae un chingo. Podrías verla, recibir un mensaje o simplemente tenerla cerca y perder momentáneamente esa seguridad que tanto presumes. Cuidado con querer aparentar indiferencia exagerada porque podrías mandar exactamente el mensaje contrario. Si existe química, deja que se note poquito; tampoco tienes que aventarle los calzones desde la primera conversación.
En trabajo y proyectos viene una etapa muy favorable para terminar asuntos que llevabas a medias. Algo que parecía atorado finalmente comenzará a caminar y podrías convertirte en centro de atención por un logro, resultado o decisión que sorprenderá a varias personas. Aprovecha ese impulso para consolidar metas y no para andar presumiendo antes de tiempo. Primero amarra el becerro y después subes la foto.
Tu carácter también necesitará vigilancia. Cuando alguien te lastima puedes convertirte en un mar de lágrimas, pero cuando descubres una traición te sale una versión bastante cabrona que quiere cobrar hasta intereses. No permitas que el coraje te convierta en aquello que tanto criticas. Alejarte de alguien puede ser mucho más poderoso que organizar una venganza.
Esta etapa será para concluir, definir y avanzar. Tienes posibilidades de cerrar pendientes que durante meses te quitaron energía, pero necesitarás disciplina y paciencia. No corras detrás del amor, no descuides tu cuerpo y tampoco desperdicies oportunidades por querer resultados inmediatos. Lo que estás construyendo necesita constancia. Cuando Aries deja de pelear con todo mundo y empieza a utilizar esa fuerza para conseguir sus propias metas, no hay cabrón que lo detenga.