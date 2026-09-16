Alma latina

Antonieta Cadiz

Desde el momento en que llegas a Los Angeles, es evidente que su alma es latina. Se siente en el idioma que llena las calles, en los murales que cuentan historias, en la música, en las tradiciones y, por supuesto, en la comida que define a la ciudad.

Pero no es solo cultura: la comunidad latina impulsa la economía, sostiene pequeñas empresas, trabaja en sectores esenciales y crea oportunidades para millones. Ser la columna vertebral significa eso: estar en todo, dar vida, mover la ciudad y construir su futuro todos los días con esfuerzo, creatividad y orgullo colectivo compartido.