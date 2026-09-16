Arizona demanda a L’Oréal por químicos cancerígenos en alisadores





La fiscal general del estado acusa a la compañía de fraude al consumidor por vender alisadores de cabello sin revelar sus riesgos para la salud.

Aquí se muestran algunas de las imágenes de los productos incluidas en la demanda de la fiscal general de Arizona.

By Lauren Kirchner

El viernes 11 de septiembre, la fiscal general de Arizona anunció que su oficina había presentado una demanda contra SoftSheen-Carson y su empresa matriz, L’Oréal USA, por presunto fraude al consumidor en relación con la venta de productos químicos para alisar el cabello. La demanda, presentada el jueves ante un tribunal estatal, argumenta que la empresa de productos de belleza ha vendido alisadores de cabello como Dark & ​​Lovely, Optimum, Mizani y otros, sin revelar los riesgos para la salud que representan sus ingredientes tóxicos.

La demanda cita investigaciones científicas que datan de la década de 1990 que correlacionan el uso frecuente de alisadores de cabello con un mayor riesgo de cáncer de útero y ovario. Alega que, desde la década de 1970, L’Oréal ha vendido alisadores de cabello que presentaba como seguros y suaves, sin advertencias de salud, “demostrando una cruel indiferencia por la salud de los consumidores de Arizona, particularmente de las mujeres afrodescendientes”.

Estos productos se comercializaban principalmente para mujeres negras, y a menudo también para niños y adolescentes negros. La exposición temprana a carcinógenos y sustancias químicas disruptoras endocrinas, como ftalatos, parabenos, formaldehído y metales pesados, se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir daños.

Como han informado Consumer Reports y otros medios, L’Oréal es solo uno de los muchos fabricantes y distribuidores de alisadores de cabello involucrados en una demanda colectiva interpuesta por más de 12,000 mujeres que afirman que el uso de estos productos les provocó cáncer de ovario o de útero. Algunos de los casos fueron presentados o están siendo llevados a cabo ​​por familiares de mujeres que ya han fallecido.

El litigio multidistrital aún se encuentra en trámite judicial en la corte. Sin embargo, los defensores de la seguridad de Consumer Reports señalan que es significativo que mientras tanto, una fiscal general estatal también esté abordando este problema.

“Durante demasiado tiempo, los productos de cuidado personal vendidos en Estados Unidos han estado sujetos a una supervisión regulatoria mínima, lo que ha dejado a millones de personas en riesgo de exposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas”, dice Gabe Knight, analista sénior de políticas de Consumer Reports. “Afortunadamente, los estados tienen la capacidad de ir más allá de las normas federales vigentes y hacer más para proteger a los consumidores. Para abordar las deficiencias en materia de seguridad a nivel federal, los estados deberían tomar medidas que ayuden a eliminar las sustancias químicas nocivas de los productos de belleza y cuidado personal, y garantizar una total transparencia de todos los ingredientes”.

La demanda presentada por la fiscal general de Arizona exige que la empresa deje de vender estos productos alisadores de cabello sin advertir a los consumidores sobre los “riesgos significativos y potencialmente mortales para la salud” que implica su uso. También exige una indemnización económica.

“L’Oréal sabía, o debería haber sabido, de los peligros asociados con estos productos tóxicos para alisar el cabello”, declaró la fiscal general Kris Mayes en un comunicado. “Sin embargo, en lugar de advertir a sus consumidores, antepusieron las ganancias a la seguridad de las mujeres y los niños. Esto es inaceptable y los haremos responsables”.

CR contactó a L’Oréal USA para obtener comentarios, y un portavoz respondió que todos sus productos se someten a rigurosas evaluaciones de seguridad y que la empresa cumple con las regulaciones en todos los mercados donde se venden.

“Confiamos en la seguridad de los productos de SoftSheen-Carson y creemos que las acusaciones formuladas en esta demanda carecen de fundamento legal y científico”, continuó el portavoz. “El estudio en el que se basa esta demanda reconoció la necesidad de realizar más investigaciones y no halló ninguna relación causal entre el uso de dichos productos y las afecciones alegadas por los demandantes”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.