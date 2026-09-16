California lindo y querido

Gavin Newsom, Gobernador de California

Durante un siglo, La Opinión ha contado las historias de la comunidad latina, historias de determinación y oportunidad, las historias de California. Cada trabajador, emprendedor, campesino, artista y dueño de negocio fortalece nuestra economía, enriquece nuestras comunidades y define nuestro futuro.

Lo recuerdo a diario, pero fue más evidente que nunca cuando visité negocios latinos en Los Ángeles tras el cruel e inhumano ataque del presidente contra las comunidades latinas y las familias inmigrantes.

Ustedes creen en los valores que definen nuestro estado: uno ayudando al otro, superando todas las adversidades y siempre deseando más. Esa resiliencia y ese espíritu son California.

¡Felicidades por los 100 años! ¡Pa’lante!