California lindo y querido
Gavin Newson para la columna Somos L.A. de La Opinión.
Gavin Newsom, Gobernador de California
Durante un siglo, La Opinión ha contado las historias de la comunidad latina, historias de determinación y oportunidad, las historias de California. Cada trabajador, emprendedor, campesino, artista y dueño de negocio fortalece nuestra economía, enriquece nuestras comunidades y define nuestro futuro.
Lo recuerdo a diario, pero fue más evidente que nunca cuando visité negocios latinos en Los Ángeles tras el cruel e inhumano ataque del presidente contra las comunidades latinas y las familias inmigrantes.
Ustedes creen en los valores que definen nuestro estado: uno ayudando al otro, superando todas las adversidades y siempre deseando más. Esa resiliencia y ese espíritu son California.
¡Felicidades por los 100 años! ¡Pa’lante!