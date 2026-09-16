Cien años de dignidad a nuestra comunidad

Bamby Salcedo, presidenta de la Translatin@ Coalition en Los Angeles

Como mujer trans latina e inmigrante, he sido testigo de la fuerza y la resiliencia de nuestra comunidad, de cómo hemos sembrado raíces profundas en esta ciudad y en este condado, transformándolos con nuestro trabajo, nuestra cultura y nuestra lucha.

Me llena de orgullo ser parte de una comunidad que no solo ha crecido, sino que ha dejado una huella imborrable en lo que hoy es Los Ángeles. La comunidad Latina siempre ha estado al frente de la lucha por la justicia social: en el movimiento inmigrante, en las luchas LGBT, en la defensa de los derechos laborales, en el movimiento estudiantil, en la dignidad del movimiento trans y en cada causa que ha dado forma a esta ciudad diversa y vibrante.

Cada paso ha sido un acto de valentía, cada voz un eco de cambio. Para mí, Los Ángeles no es solo un lugar; es mi hogar. Es el espacio donde yo, al igual que muchas otras personas, he encontrado la oportunidad de transformarme y de soñar.

Y en ese camino, La Opinión ha sido mucho más que un periódico: ha sido un puente, una guía, una voz que nos ha acompañado cuando más lo necesitábamos. Cuando no hablaba inglés, era mi única ventana al mundo, mi manera de entender lo que pasaba a mi alrededor. Y aún hoy, sigue siendo un pilar fundamental para mí y para tantas personas de nuestra comunidad.

Gracias, La Opinión, por cien años de historia, por amplificar nuestras voces, por sostener nuestras luchas y por acompañar cada paso hacia la justicia social en Los Ángeles y en todo Estados Unidos. Su legado vive en cada historia contada y en cada vida que ha tocado.