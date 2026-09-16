Como la hostilidad de Trump está empujando a Canadá a acercarse a la Unión Europea

“¿No sería maravilloso que Canadá fuera el estado número 28 de la Unión Europea en lugar del estado número 51 de los Estados Unidos?”, preguntó el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, este verano.

La pregunta era más bien irónica. El presidente estadounidense Donald Trump, que actualmente se encuentra inmerso en una creciente disputa arancelaria con Ottawa, ha declarado en varias ocasiones su ambición de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, lo que ha hecho que muchos canadienses se sientan profundamente ofendidos.

Finlandia es uno de los 27 Estados miembros de la UE y un aliado cercano de Canadá, con el que comparte la condición de país ártico. Dejando a un lado el tono jocoso, el presidente Stubb dio en el clavo respecto al creciente interés por estrechar las relaciones entre la UE y Canadá. “¡Canadá tiene una mentalidad más europea que la mayoría de los europeos!”, es una respuesta jocosa que se escucha a menudo en Bruselas últimamente.

El domingo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró a la prensa que Canadá busca una “alianza única” con la UE.

El detonante de este nuevo y ferviente fenómeno público es Donald Trump. Hace apenas unos días, el presidente estadounidense publicó en su sitio web Truth Social un mapa de Norteamérica que incluía Canadá y Groenlandia —territorio que forma parte de Dinamarca, país miembro de la UE—, todo ello superpuesto con la bandera de Estados Unidos.

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá fracasaron a finales del mes pasado. Los países europeos, afectados por los aranceles impuestos por Trump, han seguido de cerca el desarrollo de la disputa con una mezcla de interés y, para muchos, admiración.

Mientras que la UE, liderada por la Comisión Europea, simplemente aceptó los nuevos aranceles generales de Trump sin oponer resistencia, Carney se ha enfrentado de forma destacada al presidente estadounidense, imponiendo rápidamente aranceles compensatorios a Estados Unidos.

En lo que respecta a estrechar lazos con la UE, Canadá parece estar, para algunos, incluso más interesada que uno de los vecinos más cercanos del bloque.

“En estos momentos, Canadá parece estar más interesado que Reino Unido en acercarse lo máximo posible a Bruselas, como Estado no miembro”, afirma Mark Lowen, director del centro de estudios Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

“Es notable”, señala el experto.

Canadá se unió con éxito al fondo de defensa de la Unión Europea, la Acción de Seguridad para Europa (SAFE), a principios de este año. Reino Unido se mantuvo al margen tras una disputa sobre los costes y tensiones políticas. Una cumbre destinada a restablecer y mejorar las relaciones entre la UE y Reino Unido acaba de posponerse —una vez más— debido a las diferencias a ambos lados del Canal de la Mancha.

Carney, en cambio, ha sido invitado esta semana como orador especial a Estrasburgo, Francia, para escuchar el discurso anual sobre el Estado de la Unión que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará el miércoles. Carney dará también un discurso en el Parlamento Europeo el jueves, un día después de que la presidenta Von der Leyen exponga las prioridades políticas y de política de la UE.

Funcionarios de ambas partes insisten en que esto es más que simple política, como me comentó un diplomático de la UE. Habló bajo condición de anonimato para poder abordar el tema con libertad. Se espera que tanto Carney como Von der Leyen mencionen planes para estrechar lazos.

“Tan estrechos como sea posible sin que Canadá se convierta en miembro de la UE”, me dijo el diplomático.

Cole Burston / Getty: Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, muy por delante de la Unión Europea.

El “efecto Trump”

En los pasillos de Bruselas se rumorea sobre la posibilidad de firmar un “acuerdo de asociación especial” con Canadá.

Según me han dicho, el objetivo no oficial de ambas partes es reducir la dependencia de Washington en varias áreas clave:

Desarrollos digitales y tecnológicos, en los que Estados Unidos y China dominan.

Energía: Canadá es rico en gas natural licuado (GNL), que la UE necesita desde que redujo su dependencia energética de Rusia.

Materias primas y minerales críticos: Canadá los posee en abundancia.

Comercio y adquisiciones de defensa: Canadá ha estado comprando productos europeos últimamente, adquiriendo, por ejemplo, submarinos de ataque alemanes y aviones de alerta temprana aerotransportados de la empresa sueca Saab. Su postura parece ser: ¿por qué recompensar a Estados Unidos comprándole equipo estadounidense después de haber sido víctima de aranceles comerciales que alcanzan el 50% en algunos sectores?

Una encuesta de opinión realizada por Nanos en abril sugiere que más de cuatro de cada cinco canadienses están a favor de fortalecer los lazos con la UE.

Casi tres de cada cinco personas apoyan la adhesión de Canadá al bloque, aunque el artículo 49 de la Constitución de la UE parece imposibilitarlo. Sin ánimo de ser sarcásticos, la Unión Europea aún no es el Festival de Eurovisión, en el que Israel y Australia, Estados indiscutiblemente no europeos, han podido competir, aunque no sin polémica.

Volviendo al tema del comercio: los lazos entre Canadá y la UE no son nada nuevo. La UE ya es el segundo socio comercial más importante de Canadá, aunque muy por detrás de Estados Unidos, que compra alrededor del 70% de las exportaciones canadienses.

El acuerdo comercial integral sobre economía y comercio (CETA, por sus siglas en inglés), de gran alcance, se firmó hace poco menos de una década y se ha implementado provisionalmente, eliminando el 99% de los aranceles sobre las exportaciones de productos canadienses.

En privado, los funcionarios europeos admiten que este renovado acercamiento de alto nivel entre Ottawa y Bruselas tiene todo que ver con las acciones del segundo mandato de Trump.

Getty Images: Carney ha plantado cara a Trump, que aboga por anexionar Canadá a EE.UU y ha impuesto aranceles a los productos canadienses.

El presidente estadounidense es ya tristemente célebre entre los aliados de Estados Unidos por lo que consideran su imprevisibilidad y su tendencia a utilizar los lazos comerciales o de seguridad como moneda de cambio.

En Europa, que desde la Segunda Guerra Mundial ha considerado a Estados Unidos como su aliado más cercano en el extranjero, y en Canadá, cuya economía ha estado estrechamente ligada a la estadounidense durante décadas, crece la sensación de que ninguno puede seguir dependiendo plenamente de Washington. Creen que es hora de diversificar sus economías.

“El gobierno canadiense está comprometido con la diversificación comercial, duplicando el comercio al margen de Estados Unidos en los próximos 10 años, y estrechar lazos con la Unión Europea será fundamental para lograr ese objetivo”, declaró Mark Camilleri, presidente de la Asociación de Comercio e Inversión Canadá-UE (CEUTIA), a la BBC.

Una alianza aún más estrecha entre Canadá y la UE, que abarque muchos más sectores que el mero comercio, daría continuidad a la reciente tendencia de ambas partes a forjar nuevos acuerdos de asociación en todo el mundo. En el caso de Canadá, esto incluye un acuerdo sectorial con China, que generó cierta controversia internacional a principios de este año.

Fuentes internas de la UE atribuyen todo esto al “efecto Trump”.

Pero desvincularse por completo de Estados Unidos parecería poco realista, tanto para Canadá como para la UE.

Si se tienen en cuenta tanto los bienes como los servicios, Estados Unidos es el principal socio comercial de la UE en términos generales.

Canadá y Estados Unidos mantienen la mayor relación comercial bilateral del mundo, valorada en casi US$900.000 millones el año pasado. Esta cifra empequeñece los US$130.000 millones del comercio bilateral total entre la UE y Canadá durante el mismo período.

La gran mayoría de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos.

Así pues, Ottawa podría firmar nuevos acuerdos comerciales, pero reemplazar a los clientes y las cadenas de suministro construidas en torno al enorme mercado estadounidense sería una tarea titánica.

Según tengo entendido, esta semana Carney y Von der Leyen defenderán con vehemencia un sistema global de comercio basado en normas.

“No se trata de intentar mantener vivo el pasado. Necesitamos forjar un nuevo futuro basado en normas, tanto en el comercio como en otros ámbitos. Con o sin Washington”, me dicen los diplomáticos.

Está prevista una cumbre UE-Canadá para finales del próximo mes. Tras ella, se espera que los grupos de trabajo comiencen la tarea, poco atractiva, de abordar los detalles legales y técnicos en las diferentes áreas en las que la UE y Canadá esperan estrechar sus lazos.

¿Se están convirtiendo realmente la UE y Canadá en mejores amigos?

Un punto de inflexión crucial para Europa en su actitud hacia Washington se produjo a principios de este año, cuando Trump se negó a descartar la posibilidad de arrebatar Groenlandia por la fuerza a Dinamarca, otro miembro de la OTAN.

Por aquella época, Carney —quien también fue gobernador del Banco de Inglaterra— pronunció un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en el que instó a los países medianos a permanecer unidos contra la coerción económica de las superpotencias mundiales. Europa reaccionó con rapidez y tomó nota.

Entonces, cabe preguntarse por qué los líderes europeos no han expresado con mayor firmeza su apoyo al primer ministro canadiense durante la actual escalada de tensiones comerciales con Estados Unidos.

Carney se ha mostrado desafiante, declarando que Canadá está “en guerra” con Estados Unidos por cuestiones comerciales.

Rápidamente impuso aranceles compensatorios a Estados Unidos en nombre de la “soberanía” canadiense.

Paolo Gentiloni, excomisario de Economía de la UE y ex primer ministro italiano, comentó en las redes sociales: “Este es un discurso que me gustaría escuchar en Europa”.

Sin embargo, en público, los líderes europeos han guardado un silencio prudente.

Aunque, al parecer, no se debe a una falta de apoyo a Mark Carney.

Según me han comentado, varios líderes europeos, como el presidente de Finlandia, pero también el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en su día una auténtica admiradora de Trump, participan en conversaciones secretas con Carney sobre cómo estrechar las relaciones.

Pero, y este es un gran pero, ningún político europeo de renombre quiere arriesgarse a defender públicamente a Carney en estos momentos y que sus votantes les culpen de la posible ira del presidente estadounidense y de la imposición de nuevos aranceles punitivos.

En los próximos meses, todos los países grandes de la UE celebrarán elecciones clave. Las de Alemania tuvieron lugar hace poco más de una semana. Francia elegirá a su nuevo presidente entre abril y principios de mayo. Italia, España y Polonia aún no han fijado la fecha de sus elecciones parlamentarias.

Cuando se trata de aplaudir a Carney en estos momentos, los líderes europeos se escudan en las instituciones de la UE.

Según las normas de la UE, la Comisión Europea gestiona el comercio en nombre de los Estados miembros. Los presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo invitaron a Carney a Estrasburgo esta semana.

Pero algunos funcionarios con los que he hablado en Bruselas advierten que Carney también debería espabilar y no dejar pasar la oportunidad de la receptividad europea.

Puede que Bruselas sienta simpatía por Canadá y crea que Ottawa comparte muchos de los mismos valores y prioridades, pero aún existen voces influyentes en la UE, como la de Francia, que prefieren impedir que los países no miembros obtengan un acuerdo demasiado favorable.

Esto ocurre a pesar de la presión ejercida sobre la UE para que muestre mayor flexibilidad a la hora de dar cabida a sus aliados, teniendo en cuenta los tiempos turbulentos que vivimos.

Es un dilema al que también se enfrenta Reino Unido.

Tras abandonar el Parlamento Europeo, Carney viajará a Liverpool a finales de esta semana, para su primer encuentro cara a cara con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.

Además de hablar sobre las relaciones entre Reino Unido y Canadá, quién sabe, ¿acabarán los dos hombres debatiendo también sobre la mejor manera de ganarse el favor de la UE?

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.