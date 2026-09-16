Corazón de Los Ángeles

María Elena Durazo, Senadora

Los Ángeles no existiría sin los latinos. Nuestra comunidad es el corazón que sostiene esta ciudad. Como hija de inmigrantes, lo viví desde pequeña. Mi familia trabajó en los campos recogiendo algodón y uvas antes de llegar a Los Ángeles.

Como organizadora de trabajadores, he visto cómo los latinos construimos casas, fabricamos ropa, limpiamos hoteles y cultivamos la comida que sostiene a nuestra ciudad. La cuidamos y la llenamos de vida con cultura, fe y amor. Por eso luchamos para que los latinos que construyen la ciudad tengan derechos, salud y dignidad. Porque cuando los latinos avanzamos, Los Ángeles avanza.