El tiempo de hoy en Dallas para este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y habrá escasa nubosidad. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 7 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:11 h y el crepúsculo será a las 19:32 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 99 grados Fahrenheit (26 y 37ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 3% por la mañana, 4% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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