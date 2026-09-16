Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ya es momento de que asimiles de una buena vez las lecciones que la vida te ha puesto enfrente, porque mientras sigas haciéndote de la vista gorda te van a poner la misma chingada prueba trescientas mil veces, nomás cambiándote el nombre de la persona y el escenario. Hay situaciones que ya viviste, errores que juraste no volver a cometer y personas parecidas a otras que anteriormente te dejaron hasta hablando solo. Abre bien los ojos, porque no todo lo que llega bonito necesariamente viene con buenas intenciones.
En el amor, si estás soltero o soltera, deja de emocionarte con la primera persona que te habla bonito. Eres capaz de que te digan “mi alma” y tú ya estés pensando dónde van a poner la sala y de qué color van a pintar la cocina. No confundas atención con interés verdadero ni química con compromiso. Se aproxima una persona que podría despertarte bastante curiosidad, pero esta vez tendrás que conocer antes de entregar. Observa cómo actúa cuando no necesita nada de ti, porque ahí se conoce la verdadera intención de la gente.
Si tienes pareja, vienen días favorables para reafirmar sentimientos y resolver una situación que había provocado cierta distancia. Una conversación pendiente podría terminar acomodando muchas cosas entre ustedes. Eso sí, no quieras ganar todas las discusiones, porque por andar buscando tener la razón puedes terminar durmiendo con ella abrazada mientras tu pareja te da la espalda. Aprende a escuchar y también a reconocer cuando la estás regando.
Has aflojado bastante con ciertos hábitos que anteriormente te hacían sentir mejor. Puede ser ejercicio, alimentación, descanso, organización o simplemente dedicarte tiempo. Retoma poco a poco esas rutinas sin querer convertirte de la noche a la mañana en ejemplo de disciplina. Lo importante será recuperar constancia. También procura descansar mejor, porque traer la cabeza trabajando hasta cuando estás acostado no significa que estés resolviendo problemas; significa que no sabes apagar el changarro.
Una sorpresa podría cambiarte el ánimo y hacerte recuperar la ilusión por algo que ya dabas prácticamente por perdido. Podría tratarse de una noticia, invitación, respuesta o acercamiento que llegará cuando menos lo esperes. Recíbelo sin querer controlar inmediatamente lo que sucederá después. Tu presente necesita más atención que ese pasado que sigues desempolvando cada que te entra la nostalgia.
Tu vida sentimental dará un giro importante. Quizá al principio no ocurra como tú esperabas y hasta podrías preguntarte por qué ciertas cosas tuvieron que cambiar precisamente ahora. Dale tiempo al tiempo. Hay movimientos que primero parecen pérdida y meses después uno termina diciendo: “bendito sea Dios que aquello no salió como yo quería”.
También aparece un viaje corto, salida improvisada o movimiento fuera de tu rutina que podría resultar mucho más productivo de lo esperado. Ahí tendrás oportunidad de conocer personas con buenas ideas, experiencia o contactos que podrían abrirte camino hacia un negocio, venta, colaboración o proyecto interesante. No quieras presumir lo que todavía no tienes; escucha, pregunta y analiza.
En cuestiones económicas tendrás que aprender a separar entusiasmo de negocio. Una propuesta puede sonar muy bonita, pero antes de meter dinero revisa números, condiciones y responsabilidades. Tu capacidad para comenzar proyectos estará fuerte, pero el verdadero reto será terminarlos.
Y cuando sientas que el ánimo anda medio arrastrando la cobija, cambia el ambiente: sal, muévete, escucha música que te levante y busca actividades que te regresen al presente. No alimentes pensamientos que solamente te hacen volver a lugares emocionales de donde tanto trabajo te costó salir. Lo que viene necesita un Aries despierto, no uno todavía peleándose con fantasmas que ya ni pagan renta en su vida.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se comienzan a materializar deseos que llevas tiempo cargando en la cabeza, pero tampoco creas que el universo es Amazon Prime y nomás porque lo pediste mañana te lo dejan en la puerta. Vas a necesitar mantener una actitud positiva, pero acompañada de movimiento, disciplina y decisiones inteligentes. Una oportunidad relacionada con dinero, trabajo o algún pendiente personal podría comenzar a acomodarse mejor de lo que imaginabas. Lo que antes parecía atorado empieza a destrabarse, así que no te desesperes justo cuando las cosas comienzan a tomar forma.
En cuestiones sentimentales tendrás que demostrar más y suponer menos. Quieres mucho a ciertas personas, pero algunas veces piensas que con que tú lo sepas es suficiente. No, criatura. El cariño también se expresa, se procura y se demuestra con tiempo. Acércate más a quienes realmente amas, porque últimamente podrías haber estado demasiado ocupado resolviendo pendientes y problemas ajenos mientras descuidas a quienes sí están cuando se te cae el teatrito. No esperes a que alguien se canse para entonces querer darle la atención que llevaba meses pidiendo, porque te expones un chingo a que te manden al chorizo en ayunas y después andes preguntándote qué pasó.
Si estás soltero o soltera, aparece una fuerte posibilidad de vivir un encuentro de esos que comienzan con una mirada y terminan dejándote pensando hasta mientras te bañas. Podría surgir una atracción inmediata con alguien que conocerás de manera inesperada. Hay posibilidades de iniciar un noviazgo, pero no quieras ponerle nombre a la relación antes de saber hasta el segundo apellido de la criatura. Disfruta el proceso y deja que las intenciones se demuestren con hechos.
También necesitas hacer una buena limpia, pero no solamente de la casa. Tienes cajones, ropa, papeles, fotografías y cosas guardadas que ya ni utilizas. Y si nos metemos a tu celular, aquello parece archivo histórico de la nación: capturas de pantalla de hace tres años, conversaciones que debiste borrar desde el pleistoceno y fotografías que podrían meterte en un pedote si caen en las manos equivocadas. Organiza también tu computadora, archivos y documentos importantes. Hay información que ya no necesitas y otra que sí deberías respaldar.
En economía se visualiza una recuperación gradual. Podrías recibir un dinero pendiente, mejorar tus ingresos o encontrar una forma más inteligente de administrar lo que entra. Sin embargo, evita celebrar la mejoría gastándote inmediatamente hasta lo que todavía no ganas. Primero cubre pendientes y después date tus gustos.
Deja también de querer solucionar la existencia de medio mundo. Has desperdiciado tiempo, dinero y energía ayudando personas que cuando tú necesitas algo se hacen más sordas que marido cuando le dicen que lave los trastes. Ayudar está bien; convertirte en cajero automático, terapeuta, chofer y salvavidas de todos, no.
Tu cuerpo podría comenzar a reclamarte el exceso de responsabilidades mediante tensión muscular, molestias de espalda o dolores de cabeza. Baja un poco la carga, mejora tus horarios y aprende a descansar sin sentir culpa. No todo tiene que resolverse hoy.
Finalmente, ciertos conflictos emocionales que venías arrastrando comienzan a encontrar salida. Entenderás que algunas respuestas no necesitaban llegar de otra persona, sino de ti mismo. Viene una etapa interesante para recuperar seguridad, ordenar prioridades y abrir espacio a personas y oportunidades nuevas. Pero para que entre lo bueno primero tendrás que sacar toda esa fregadera emocional que llevas años guardando “por si algún día sirve”. Lo que ya cumplió su ciclo, que agarre sus tiliches y circule.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si traes en mente realizarte alguna operación, procedimiento médico o tratamiento importante, no te vayas con la primera opinión ni porque alguien te dijo que “ahí cobran barato”. Investiga bien, consulta con profesionales calificados, pregunta hasta lo que te dé pena y asegúrate de entender riesgos, recuperación y cuidados. Con la salud no se juega ni se anda buscando ofertas como si fueran zapatos de remate. Tomar una decisión informada te dará mucha más tranquilidad.
Necesitas poner atención también al descanso, porque últimamente quieres funcionar como licuadora industrial: todo el día prendido y todavía te preguntas por qué amaneces sintiendo que te atropelló la ruta. Dormir poco podría estar aumentando tu cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarte. Organiza mejor tus horarios y aprende que descansar no es perder el tiempo. Hay pendientes que pueden esperar hasta mañana sin que se acabe el mundo.
En trabajo se empieza a componer un ambiente que te había tenido hasta la coronilla. Esa persona con autoridad, jefe o jefa que parecía levantarse pensando cómo hacerte la existencia de cuadritos podría bajar considerablemente la intensidad. Aprovecha esa tregua para concentrarte en tus responsabilidades y evita caer en provocaciones. Además, procura mejorar la convivencia con tus compañeros. Un detalle sencillo, compartir algo o simplemente cambiar tu manera de relacionarte puede suavizar muchísimo el ambiente. No necesitas comprarles mariachi; hasta un dulce sirve para endulzar energías que últimamente parecían limón con vinagre.
En cuestiones económicas aparece una propuesta interesante. Alguien podría invitarte a participar en un negocio en crecimiento, colaboración, venta o proyecto que inicialmente despertará bastante entusiasmo. Escucha la propuesta completa antes de soltar dinero. Revisa cantidades, tiempos, responsabilidades y posibles ganancias. Una cosa es invertir y otra aventar los billetes al aire esperando que regresen embarazados. Hay posibilidades favorables, pero deberán acompañarse de inteligencia y paciencia.
Tus proyectos comienzan a multiplicarse y precisamente ahí estará tu reto: no querer hacer siete cosas simultáneamente. Escoge cuáles tienen verdadero potencial y trabaja primero en ellas. Se visualizan movimientos relacionados con viajes, nuevas actividades y personas que podrían ayudarte a ampliar contactos. Algunos negocios no darán resultados inmediatos, pero conforme avance el tiempo podrías notar una mejoría bastante perra en ingresos y oportunidades.
En el amor también cambia la jugada. Tu corazón comienza finalmente a abrir una puerta que durante un tiempo mantuviste cerrada por miedo a volver a salir raspado. Estás entendiendo que sentir no significa perder el control y que demostrar cariño tampoco te hace débil. Esa nueva actitud podría acercarte a una persona distinta a los patrones que anteriormente perseguías.
Si tienes pareja, hablar con mayor claridad sobre lo que sientes podría mejorar muchísimo la relación. Menos indirectas, menos esperar que la otra persona adivine y más comunicación. Nadie trae instalada la aplicación para leer pensamientos.
También notarás algo curioso: mientras mejor trates a quienes te rodean, más puertas comenzarán a abrirse. No porque tengas que andar quedando bien con todos, sino porque tu actitud determina muchas de las respuestas que recibes.
Vienen cambios importantes, planes y posibles viajes que te sacarán de la rutina. No desesperes si ciertos resultados tardan en aparecer. Estás sembrando oportunidades que necesitarán tiempo para crecer. Esta etapa no se trata de correr como desesperado, sino de aprender dónde vale la pena poner tu energía. Cuando Géminis deja de brincar entre veinte ideas y concentra toda su capacidad en una sola, hasta aquello que parecía imposible comienza a hacerse realidad.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Amores del pasado podrían seguir jodiéndote la existencia si tú continúas dejando la puerta abierta para que entren cuando se les hinche la gana. Aprende a barrer la basura para que no siga ensuciando, porque una cosa es recordar con cariño lo vivido y otra muy diferente seguir contestando mensajes a las once de la noche de alguien que ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Si una persona regresa, pregúntate primero qué trae de diferente además del mismo cuento envuelto en papel nuevo. No confundas nostalgia con amor ni soledad con necesidad de regresar.
Se aproxima una carga fuerte de trabajo y responsabilidades. Podrías sentir que todos se pusieron de acuerdo para necesitarte al mismo tiempo, pero tendrás energía suficiente para sacar adelante lo importante. El secreto estará en organizarte y no perder media mañana resolviendo cosas que ni siquiera te corresponden. Prioriza, termina una cosa antes de comenzar otra y evita comprometerte por quedar bien. Tu problema es que dices “sí” muy rápido y después andas con el Jesús en la boca queriendo cumplir veinte pendientes.
Si estás buscando trabajo, vienen oportunidades que necesitarás aprovechar mostrando seguridad. Arréglate como solamente tú sabes hacerlo, prepara bien tus respuestas, actualiza tu currículum y llega con actitud de que puedes aportar, no como si estuvieras pidiendo limosna. Podría presentarse una entrevista, llamada o contacto que abra una posibilidad laboral interesante. No exageres experiencia que no tienes, pero tampoco minimices todo lo que sabes hacer. Hay talentos tuyos que por costumbre ya ni consideras importantes y precisamente podrían hacer la diferencia frente a otros candidatos.
Mucho ojo con una amistad que está comenzando a cambiar de temperatura. Lo que inició entre bromitas, mensajes y confianza podría empezar a traer otras intenciones. Si también te interesa, deja que las cosas avancen despacio para saber dónde estás parado. Pero si no quieres absolutamente nada, marca límites desde ahora. No estés dando entrada por educación para después sorprenderte cuando la criatura llegue con declaración, flores y hasta playlist dedicada. La claridad evita muchos dramas.
Emocionalmente podrías atravesar días medio revueltos. Habrá momentos en los que te sientas animado y otros en los que cualquier recuerdo te mueva el tapete. No conviertas una tarde complicada en la conclusión de que toda tu vida está mal. Traes sentimientos cruzados porque estás cerrando etapas internas que durante mucho tiempo evitaste mirar de frente.
Deja también de avergonzarte por decisiones antiguas. Sí, seguramente hiciste cosas que hoy no repetirías, pero precisamente eso demuestra que has cambiado. No puedes juzgar a la persona que fuiste utilizando únicamente lo que sabes ahora. Perdónate por haber confiado donde no debías, por haber insistido demasiado y hasta por aquellas veces que hiciste un pinche circo donde nomás había una carpa.
En dinero será importante cuidar los gastos pequeños, porque podrían convertirse en una fuga considerable sin darte cuenta. No necesitas castigarte ni dejar de disfrutar; solamente saber dónde se está yendo la lana.
También viene una conversación que podría ayudarte a entender una situación familiar o sentimental desde otro ángulo. Escucha antes de reaccionar, porque podrías descubrir información que desconocías.
Tu verdadera tarea será dejar de cargar versiones antiguas de ti. El camino quizá no ha sido sencillo, pero tampoco llegaste hasta aquí para seguir cobrando culpas atrasadas. En la medida en que te perdones comenzarás a avanzar con mayor ligereza. Y recuerda: cerrar una puerta no siempre significa perder algo; algunas veces significa dejar de vivir con el mendigo aire entrando.
LEO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aguas con esos pensamientos negativos que de repente se te meten hasta la cocina, porque cuando comienzas a imaginar lo peor terminas sufriendo por cosas que ni siquiera han sucedido. No permitas que una mala experiencia te convenza de que todo lo que viene terminará igual. Necesitas cambiar la manera en que estás mirando ciertas situaciones, porque algunas puertas no están cerradas: eres tú quien ya llegó pensando que no las van a abrir. Recupera seguridad y deja de hacer películas completas con un tráiler de treinta segundos.
En cuestiones del amor tendrás que aprender a distinguir quién realmente quiere compartir el camino contigo y quién solamente aparece cuando todo está bonito. La persona que de verdad tenga interés buscará soluciones, mostrará constancia y hará espacio para ti sin necesidad de que estés mendigando atención. Quien no quiera estar encontrará pretextos hasta debajo de las piedras. No necesitas convencer a nadie de quedarse; el amor que tienes que estar correteando termina cansándote más que corrida detrás del camión.
Si estás soltero o soltera, cuando menos lo esperes podrías conocer a alguien capaz de complementarte de una manera distinta. No necesariamente será el tipo de persona que normalmente te atrae y ahí podría estar precisamente la sorpresa. Date oportunidad de conocer antes de descartar por apariencias o primeras impresiones.
Cuida muchísimo tu carácter durante los próximos días. Podrías andar con el humor atravesado y bufándole hasta al que nomás pasó a preguntar la hora. Una cosa es tener carácter fuerte y otra convertir a los demás en costal de boxeo porque tú traes problemas acumulados. Antes de contestar de manera impulsiva pregúntate si la persona que tienes enfrente realmente merece esa reacción. Podrías lastimar a alguien que quieres y después el orgullo te dificultaría reconocer que te pasaste de lanza.
Amores se van y otros podrían intentar regresar. Pero no todo regreso significa reconciliación ni toda despedida significa fracaso. Una persona del pasado podría volver a hacerse presente mediante mensaje, llamada, coincidencia o noticias que llegarán por terceros. Antes de abrir nuevamente una historia pregúntate qué quedó pendiente y si verdaderamente vale la pena retomarla.
También pon atención a tus sueños. No porque cada cosa que sueñes tenga que convertirse en profecía, sino porque podrían reflejar preocupaciones, deseos o asuntos que tu cabeza sigue procesando. Anota aquello que se repita y úsalo como oportunidad para entender qué emociones necesitas atender.
Un pendiente antiguo volverá a tocar la puerta. Puede estar relacionado con una persona, documento, compromiso, deuda emocional o conversación que nunca terminó correctamente. Esta vez tendrás oportunidad de resolverlo de manera definitiva. No lo vuelvas a esconder debajo del tapete, porque ya traes ahí tanta cosa guardada que cualquier día parece montaña.
En trabajo y dinero conviene mantener discreción con tus próximos movimientos. Una idea puede comenzar a tomar forma, pero todavía necesita ajustes antes de compartirla con medio mundo. Primero construye y después presume.
El pasado solamente puede fregarte nuevamente si le sigues dando autoridad sobre tu presente. Haz las paces con lo que no salió como querías, resuelve lo que todavía tenga solución y deja de cobrarte errores que ya pagaste con intereses. Hay una versión tuya mucho más madura queriendo salir, pero necesita que dejes de alimentar historias vencidas. Lo que terminó ya enseñó lo que tenía que enseñar; ahora que deje libre el salón porque viene la siguiente clase.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Vas a seguir tropezando mil y una veces con la misma piedra mientras te empeñes en dejarla exactamente en medio del camino. Ya no basta con decir “ahora sí aprendí”; necesitas demostrarlo tomando decisiones diferentes. Si sabes qué persona, hábito, ambiente o situación termina llevándote siempre al mismo pinche hoyo, corta el camino desde antes. No esperes llegar otra vez al desastre para entonces preguntarte por qué te sucedió lo mismo. Algunas tentaciones vienen disfrazadas de nostalgia y otras de “una última oportunidad”, pero tú ya conoces perfectamente cómo termina esa película.
Pon de tu parte para alcanzar las metas que últimamente has estado aplazando. Tienes capacidad de sobra, pero en ocasiones te gana el perfeccionismo y terminas esperando el momento ideal para comenzar. Ese momento probablemente nunca llegue. Empieza con lo que tienes y corrige sobre la marcha. Equivocarte no es el problema; el problema sería cometer exactamente el mismo error sabiendo perfectamente dónde estaba la trampa.
Mucho cuidado también con tu lengua cuando estés entre amistades. Podrías sentir tanta confianza que termines contando información personal, planes, problemas familiares o detalles sentimentales que después podrían utilizarse en tu contra. No todos los que se ríen contigo tienen derecho a conocer hasta dónde guardas los calzones. Hay cosas que necesitan quedarse en casa. Una conversación aparentemente inocente podría terminar llegando a oídos de alguien que no debería enterarse.
Precisamente tendrás que observar mejor a una amistad que últimamente anda demasiado pendiente de lo que haces, compras, consigues o publicas. No significa que debas desconfiar de medio mundo, pero sí prestar atención a ciertas actitudes. Si alguien constantemente minimiza tus logros, hace comentarios disfrazados de broma o parece alegrarse demasiado cuando algo te sale mal, toma distancia. La envidia rara vez llega diciendo “te tengo envidia”; normalmente llega sonriendo y preguntando cómo le hiciste.
En el amor, si tienes pareja, la rutina podría convertirse en el verdadero enemigo. No necesitas esperar a que la relación esté colgando de un hilo para volver a ponerle sabor al caldo. Cambien actividades, salgan de los lugares de siempre, improvisen una escapada o conozcan algún sitio diferente. Hasta una salida sencilla puede ayudar muchísimo cuando existe disposición de ambos. Lo importante será dejar de convivir como dos empleados checando tarjeta de entrada y salida.
Si estás soltero o soltera, antes de buscar quién te acompañe necesitas tener claro qué clase de relación quieres. Deja de aceptar migajas solamente porque vienen servidas en plato bonito.
Tu parte emocional comienza a entrar en un periodo mucho más tranquilo. Situaciones que hace poco te quitaban el sueño empezarán a perder fuerza y entenderás que algunas respuestas llegaron precisamente cuando dejaste de perseguirlas. Esa paz también te ayudará a tomar mejores decisiones.
En cuestiones de dinero conviene evitar compras hechas únicamente para levantar el ánimo o demostrar que puedes darte ciertos gustos. Una oportunidad para organizar mejor tus gastos podría permitirte avanzar hacia una compra o proyecto importante.
También aprenderás algo fundamental: sacar personas de tu vida no siempre requiere pleito, discurso ni mariachi de despedida. Algunas veces simplemente dejas de buscar, de explicar y de estar disponible para quien solamente aparece cuando necesita algo.
Tu situación comienza a mejorar un chingo, pero necesitarás proteger esa tranquilidad que tanto trabajo te ha costado construir. No vuelvas a abrir puertas solamente porque alguien conocido está tocando. Primero fíjate quién es, qué quiere y, sobre todo, recuerda por qué chingados habías puesto el cerrojo.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de creerte la gran garza envuelta en huevo nomás porque últimamente algunas cosas te han salido como querías. La vida te va a recordar que para llegar lejos no solamente se necesita talento, también humildad, constancia y saber tratar bien a las personas que encuentras mientras vas subiendo. Te gustan las cosas bonitas, los lujos, comer rico, viajar y darte tus gustitos, y qué bueno, porque para miserias ya está la vida cuando se pone creativa; pero tampoco quieras resultados de millonario con esfuerzos de domingo por la tarde. Si quieres algo grande, tendrás que trabajar en grande.
Traes una meta relacionada con dinero, trabajo, una compra importante o un proyecto personal que sí podría comenzar a tomar forma. Sin embargo, necesitarás dejar la flojera selectiva, esa que curiosamente aparece cuando toca hacer lo difícil. Tienes capacidad para conseguir mucho más de lo que actualmente tienes, pero algunas veces te enamoras del resultado y te da hueva el proceso. Pon orden, establece prioridades y deja de esperar que alguien venga a resolverte lo que únicamente te corresponde a ti.
Y cuando empiecen a llegar resultados, no olvides de dónde vienes. La sencillez abre puertas que el dinero jamás podrá comprar. No necesitas demostrarle a nadie cuánto tienes ni andar compitiendo para ver quién trae más. Quien realmente está satisfecho con su vida no necesita convertirla en aparador.
En cuestiones sentimentales entenderás algo importante: estar solo o sola no significa estar incompleto. A la chingada quien no quiera permanecer contigo de manera sincera. Peor que la soledad es tener al lado una persona que nomás está de bulto, ocupando espacio, gastando oxígeno y provocándote problemas que antes ni tenías. Tú necesitas tus momentos de independencia y silencio, así que aprende a disfrutarlos sin sentir que obligatoriamente debes llenarlos con cualquier criatura que aparezca.
Si tienes pareja, será necesario hablar sobre algo que has venido guardando. No esperes hasta explotar para entonces sacar hasta pleitos de la época de los dinosaurios. Expresa lo que necesitas, lo que te incomoda y también aquello que valoras de la relación. Hablar claro puede evitar un problema mucho más grande.
Precisamente uno de tus mayores aprendizajes estará en dejar de tragarte todo por miedo al qué dirán. Traes cosas atoradas en el buche que te están generando tensión innecesaria. Siempre quieres conservar la armonía y evitar conflictos, pero algunas veces por mantener contentos a los demás terminas tú más incómodo que calzón metido.
Eso sí: decir lo que sientes no significa aventar veneno como aspersor. Habla con firmeza, pero también con inteligencia. Si otras personas no tienen pelos en la lengua, tú tampoco necesitas quedarte callado, pero demuestra que puedes poner límites sin convertir cada diferencia en una guerra mundial.
En economía podrías descubrir una fuga de dinero que parecía insignificante. Revisa pagos automáticos, compras pequeñas o gastos que haces por costumbre. Ahí podrías recuperar una cantidad que después podrás utilizar para algo verdaderamente importante.
También se aproxima una decisión que pondrá a prueba cuánto has aprendido a valorarte. No aceptes una propuesta solamente por miedo a quedarte sin opciones. Observa qué te ofrecen, pero también qué tendrás que sacrificar.
Tu paz comenzará cuando entiendas que no necesitas impresionar, perseguir ni convencer a nadie. Trabaja por lo que quieres, disfruta lo que tienes y habla cuando algo te incomode. La verdadera elegancia no está en traer la cartera llena, sino en saber quién eres aunque un día la cartera traiga puro ticket viejo y una estampita de San Judas.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En la medida en que des también recibirás, pero no quieras exigir atención, cariño, tiempo y fidelidad cuando tú estás ofreciendo todo a cucharaditas. Las relaciones necesitan reciprocidad y si tienes pareja será momento de preguntarte qué estás aportando realmente. No todo se arregla diciendo “así soy”; algunas maneras de actuar necesitan cambiar cuando comienzan a lastimar a quien tienes enfrente. Si esperas que tu pareja afloje, comprenda y haga sacrificios, también tendrás que poner de tu parte.
Tu chingado orgullo ha sido una de tus cruces más pesadas. Puedes extrañar muchísimo a una persona y aun así hacerte como que te vale madre nomás para no mandar un mensaje. Puedes saber perfectamente que te equivocaste y preferir tragarte tres días de silencio antes que decir “perdón”. Eso no siempre es fortaleza; algunas veces es terquedad con maquillaje. Aprende a reconocer cuándo vale la pena bajar la guardia, porque podrías perder algo importante por querer ganar una batalla que nadie estaba peleando.
Las cuestiones amorosas se muestran algo confusas. Podrían aparecer sentimientos encontrados, dudas y ciertos celos provocados más por suposiciones que por hechos. Antes de armar una investigación digna de la Fiscalía porque alguien puso un “me encanta”, pregunta directamente qué sucede. Tu imaginación, cuando se combina con inseguridad, puede fabricar historias completitas con reparto, soundtrack y hasta segunda temporada.
Si estás soltero o soltera, revisa también tus exigencias. Quieres alguien atractivo, inteligente, trabajador, fiel, divertido, independiente, detallista, con estabilidad económica, sin traumas, sin ex y que además conteste inmediatamente. Pues tampoco estás encargando criatura por catálogo. Tener estándares está perfecto, pero buscar perfección solamente provoca que descartes personas interesantes por detalles insignificantes. Como esté el sapo estará la pedrada, así que pide bonito, pero también ofrece bonito.
Una decepción relacionada con una amistad podría ayudarte a conocer la verdadera cara de alguien. No necesariamente habrá pleito; podría bastar una actitud, comentario o ausencia en un momento importante para que entiendas dónde estás parado. No hagas escándalo. Algunas personas se eliminan solitas cuando uno deja de justificarles todo.
Necesitas endurecer un poquito el corazón sin convertirlo en piedra. Bien sabemos que tienes corazón de pollo aunque quieras aparentar que acabas de salir del quinto infierno. Cuando quieres, quieres con ganas, y precisamente por eso te cala tanto descubrir que alguien no actuó con la misma lealtad.
Pero tampoco te hagas la víctima profesional. Tú también has cometido errores, ocultado cosas o dicho mentiras creyendo que así evitabas problemas. Aunque fueran “piadosas”, siguen siendo mentiras. Tus intenciones pudieron ser buenas, pero eso no obliga a los demás a interpretarlas igual. Si necesitas recuperar la confianza de alguien, no la exijas: constrúyela con acciones.
En dinero aparece la necesidad de controlar un impulso. Podrías querer comprar algo simplemente porque te lo mereces, y sí, seguramente te lo mereces, pero la tarjeta también merece que la dejes descansar.
Viene una etapa para limpiar vínculos y poner las cartas sobre la mesa. No permitas más pendejadas ni que jueguen con tus sentimientos, pero tampoco hagas tú aquello que tanto criticas. Quieres relaciones leales, entonces comienza siendo congruente con lo que pides. Cuando aprendas a bajar el orgullo sin bajar tus estándares, dejarás de perder personas valiosas y también dejarás de conservar gente que nomás estaba haciendo horas extras para chingarte la paciencia.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No permitas que tus amistades decidan por ti ni que sus opiniones terminen pesando más que lo que tú realmente quieres. Escuchar consejos está bien, pero últimamente podrías estar dándole demasiada importancia a personas que hablan desde sus propios miedos, frustraciones o conveniencias. No todo aquel que dice preocuparse por ti necesariamente sabe qué es lo mejor para tu vida. Aprende a escuchar, agradecer y después hacer lo que tu chingada intuición te indique.
Podrían presentarse noches de insomnio debido a pensamientos relacionados con tu futuro, dinero, trabajo o decisiones que todavía no has tomado. Tu cabeza se te puede convertir en junta administrativa a las tres de la mañana, analizando escenarios que probablemente jamás sucedan. No quieras resolver mañana desde la cama. Concéntrate en lo que puedes hacer hoy y deja de preocuparte por problemas que todavía ni existen. Vida solamente hay una y se te está yendo demasiado tiempo imaginando tragedias que nomás viven en tu cabeza.
También llegó el momento de dejar de invertir energía en gente pendeja que no sirve ni para ir a chingar a su madre. Hay personas que únicamente aparecen para contarte problemas, meterte chismes, criticar a otros o dejarte el buche lleno de piedras. Cuando terminas de hablar con ellas quedas más cansado que después de cargar un refrigerador por las escaleras. Aprende a identificar quién suma tranquilidad y quién solamente llega a dejarte su basura emocional.
En cuestiones económicas y laborales podrían aparecer propuestas relacionadas con nuevos proyectos, negocios o alguna inversión. No tengas miedo de escuchar oportunidades diferentes, pero tampoco pongas dinero solamente porque alguien te prometió ganancias maravillosas. Investiga antecedentes, revisa números, pregunta cómo se repartirán responsabilidades y asegúrate de saber con quién estás haciendo tratos. El entusiasmo sirve para comenzar; la inteligencia sirve para no terminar encuerado.
Dentro de la familia podrían surgir malos entendidos provocados por chismes o información incompleta. Antes de mandar a medio árbol genealógico al demonio, pregunta directamente qué sucedió. Alguien podría cambiar palabras, exagerar una situación o contar solamente la parte que le conviene. No seas combustible de un incendio que empezó por una estupidez.
También vigila tus gastos relacionados con fiestas, salidas o alcohol. No necesitas dejar de divertirte, pero últimamente podrías estar dejando una cantidad considerable de dinero en cosas que al día siguiente ni recuerdas bien. Parte de esa lana podría utilizarse para un viaje, proyecto, compra importante o simplemente para construir un colchoncito económico. Que no se te vaya el sueldo en brindar por una prosperidad que luego no puedes financiar.
No comas ansias. Quieres resultados rápidos porque cuando algo te emociona quisieras tenerlo resuelto para ayer. Algunas oportunidades necesitarán tiempo para mostrar realmente lo que pueden ofrecerte.
En el amor también será necesario bajar la velocidad. Si estás conociendo a alguien, evita construir expectativas enormes con unas cuantas conversaciones. Deja que las acciones hablen. Si tienes pareja, una diferencia podría resolverse fácilmente siempre que ninguno quiera convertirla en competencia para ver quién tiene la razón.
La vida comenzará a colocarte oportunidades interesantes enfrente, pero ninguna servirá si andas distraído mirando lo que hacen los demás. Pon atención a invitaciones, conversaciones y contactos nuevos. Una oportunidad importante podría llegar disfrazada de algo sencillo.
El pedo no será que te falten caminos, sino que no te apendejes cuando aparezcan. Deja de vivir adelantado tres meses, disfruta lo que tienes enfrente y toma decisiones con calma. Tu futuro no necesita que te preocupes por él todas las noches; necesita que desde hoy dejes de desperdiciar tiempo, dinero y energía donde claramente no hay nada bueno que cosechar.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Necesitas comenzar una limpieza profunda en tu vida, pero no de esas donde sacas el trapeador y nomás cambias las cosas de lugar. Aquí toca sacar amistades falsas, amores caducados, miedos que ya no tienen razón de existir y pensamientos pendejos que te hacen creer que no puedes conseguir algo antes siquiera de intentarlo. Has cargado demasiado equipaje emocional por costumbre y después te preguntas por qué avanzar te cuesta tanto. Pues cómo no, criatura, si quieres subir la montaña cargando hasta las maletas de quienes ya se fueron.
El pasado ya hizo lo suyo. Te enseñó, te revolcó, te dio tus buenos chingadazos y también te hizo más fuerte. Pero no conviertas aquellas experiencias en una condena permanente. Se abre una etapa en la que podrías recuperar proyectos que dejaste pausados por falta de tiempo, motivación o dinero. Una idea que anteriormente parecía complicada podría comenzar a verse mucho más posible si vuelves a trabajar en ella con disciplina.
Deja también la flojera y el encierro. Últimamente podrías estar demasiado cómodo con tus mismas rutinas, las mismas personas y los mismos lugares. Sal, conoce gente, acepta alguna invitación y permite que sucedan cosas diferentes. Difícilmente llegará una oportunidad nueva si todos los días haces exactamente lo mismo y esperas resultados distintos.
En cuestiones sentimentales no tomes decisiones importantes solamente porque otras personas están opinando sobre tu relación. La tía, el amigo, la comadre y hasta el que vende elotes pueden darte su punto de vista, pero ninguno duerme en tu cama ni sabe realmente lo que sucede entre ustedes. Si ya no sientes amor, respeto ni ganas de continuar, sé honesto y no prolongues algo únicamente por costumbre. Pero si todavía existen sentimientos y solamente atraviesan una etapa complicada, no mandes todo a la chingada por un arranque.
Analiza también cuánto de tu molestia viene realmente de la relación y cuánto viene de problemas personales que has llevado hasta ella. A veces uno culpa a la pareja hasta de que el internet esté lento.
Si estás soltero o soltera, evita mantener demasiado cerca a una persona que sabes perfectamente que quiere algo contigo cuando tú no tienes ningún interés sentimental. Déjate de mamadas y habla claro. No alimentes ilusiones por recibir atención, compañía o favores, porque tarde o temprano llegará la factura emocional.
También podría reaparecer alguien buscando una segunda oportunidad. Tú decidirás si la merece, pero recuerda algo: perdonar no significa perder la memoria. Todos podemos equivocarnos, pero cuando alguien repite exactamente la misma fregadera ya no estamos hablando de accidente, sino de costumbre. Si abres nuevamente una puerta, hazlo sabiendo que las consecuencias serán responsabilidad tuya.
En dinero tendrás que ponerte más abusado con una oportunidad que podría parecer pequeña al principio. Un contacto, recomendación o trabajo adicional podría convertirse después en algo más estable. No desprecies los comienzos modestos.
En amistades comenzarás a identificar quién verdaderamente disfruta tus avances y quién solamente permanece cerca para enterarse de tus problemas. No necesitas hacer pleito ni conferencia de prensa para sacar gente de tu vida; simplemente deja de dar acceso.
Has soportado suficientes chingas como para saber que una caída más difícilmente te va a destruir. Pero tampoco necesitas seguir demostrando fortaleza metiéndote voluntariamente donde sabes que te van a madrear emocionalmente. Ser fuerte también significa saber cuándo retirarte, cuándo decir que no y cuándo dejar que cada quien cargue su propio costal. Tu siguiente etapa necesita menos pasado, menos gente de relleno y mucho más espacio para todo lo bueno que estás dispuesto a construir.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No confíes tan rápido en personas que apenas acabas de conocer, porque últimamente podrías andar entregando confianza como volantes afuera del supermercado. Una cosa es ser sociable y otra contar tu vida, proyectos y problemas a alguien de quien todavía no sabes ni cómo reacciona cuando se enoja. Habrá una persona nueva que no terminará de conectar contigo y podría traer cierta mala leche disfrazada de amabilidad. No armes películas ni te pongas paranoico, simplemente observa acciones y guarda distancia mientras conoces mejor el terreno.
Una amistad podría buscarte para contarte sus pedos sentimentales, económicos o familiares y, como siempre, tú vas a querer convertirte en consejero profesional sin cobrar consulta. Antes de decirle cómo arreglar su existencia, escucha tus propias palabras, porque probablemente varios de esos consejos también te quedan como anillo al dedo. Se te da muy bonito decirle al mundo “valórate”, “déjalo”, “ahorra”, “pon límites”, pero cuando te toca aplicarlo a ti, te haces más güey que el que busca los lentes mientras los trae puestos.
También podrían presentarse ciertos roces con amistades. Un comentario malinterpretado, una promesa incumplida o información que llegó incompleta podría provocar tensión. Si algo te molesta, arréglalo directamente con la persona involucrada y no conviertas el asunto en encuesta nacional preguntándole a todos quién tiene la razón. Lo que dejes al aire podría crecer después y convertirse en un problema mucho más grande.
En el amor, si tienes pareja, necesitas recuperar ciertos detalles que existían al comienzo de la relación. ¿Te acuerdas cuando contestabas bonito, preguntabas cómo estuvo su día y buscabas cualquier pretexto para verla? Pues no chingues, tampoco porque ya conquistaste vas a dejar el changarro abandonado. La monotonía puede ir enfriando una relación sin que ninguno se dé cuenta. Organicen algo diferente, sorpréndanse y recuperen esas pequeñas atenciones que anteriormente salían de manera natural.
Si estás soltero o soltera, viene movimiento interesante. Una salida, reunión, evento o lugar al que normalmente no acostumbras ir podría ponerte frente a una persona que llamará poderosamente tu atención. Así que ponte tus mejores garras, échate todo el veinte y sal de la cueva. No porque debas andar cazando pareja, sino porque necesitas ampliar tu círculo y permitir que la vida te sorprenda.
Podrías conocer a alguien con una personalidad bastante fuerte, independiente y diferente a lo que normalmente buscas. Esa persona podría hacerte cuestionar varias ideas que tenías sobre las relaciones y hasta ayudarte a descubrir una versión más segura de ti. Pero no quieras aventarte de cabeza desde el primer encuentro. Primero conoce y después decides si aquello era amor, calentura o simplemente emoción porque alguien nuevo te hizo caso.
En cuestiones de trabajo también habrá posibilidades de ampliar contactos. Una conversación aparentemente casual podría darte información útil para un proyecto que quieres desarrollar. Escucha más y presume menos; podrías aprender algo importante.
Con el dinero, evita prestar por compromiso. Si no puedes permitirte perder esa cantidad, mejor aprende a decir que no desde el principio y te ahorras amistades convertidas en cobranzas.
Vienen oportunidades para renovar relaciones, amistades y hasta tu manera de mirar el futuro. Pero necesitas dejar espacio para lo nuevo. No puedes pedir experiencias diferentes mientras sigues rodeándote exactamente de las mismas dinámicas.
Sal, convive y permite que la vida mueva las fichas. Hay una aventura interesante queriendo encontrarte, pero tampoco va a meterse por la ventana mientras tú estás encerrado revisando quién vio tus historias. Muévete, criatura, porque oportunidades hay un chingo; lo importante será que cuando llegue una buena no estés demasiado ocupado dándole atención a quien ni la merece.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ten presente que los amores del pasado ya se chingaron y por algo terminaron formando parte de tu historia en lugar de seguir escribiendo tu presente. Deja de preguntarte qué hubiera pasado si hubieras actuado diferente, si hubieras dicho aquello o si esa persona hubiera cambiado. El “hubiera” es un cuarto donde no hay ventanas y tú llevas demasiado tiempo entrando a respirar ahí. Lo vivido dejó enseñanza, así que toma lo aprendido y deja descansar lo demás.
Centra tu energía en ti. Si quieres pescar algo bueno en cuestiones sentimentales, primero tendrás que estar emocionalmente preparado para reconocerlo. Porque de nada sirve pedir una relación bonita si cuando llega alguien estable te parece aburrido y terminas correteando al que te contesta cada tres días porque según tú “tiene algo especial”. Sí tiene algo especial: falta de interés, criatura.
No te desanimes si ese proyecto que tienes en mente todavía no logra arrancar. Quizás has estado esperando dinero, tiempo, apoyo o el momento perfecto, pero necesitarás comenzar a trabajar con lo que tienes. Divide esa meta grande en pequeños pasos. Una idea relacionada con actividad independiente, ventas, redes, servicio o alguna habilidad que posees podría comenzar a tomar forma si dejas de analizarla tanto y finalmente haces algo concreto.
También podrías extrañar muchísimo a un familiar que actualmente está lejos de ti o con quien no has podido convivir como quisieras. En lugar de alimentar la tristeza, busca una manera de mantener el vínculo. Una llamada, mensaje o acercamiento podría hacerte sentir mejor y hasta resolver una distancia emocional que comenzó por una tontería.
El amor ha pasado varias veces frente a tus narices y algunas oportunidades ni siquiera las viste porque estabas ocupado mirando hacia otro lado. Tu problema no siempre ha sido falta de opciones, sino insistir en personas que no estaban disponibles mientras ignorabas a quienes sí mostraban interés. Si ya te fregaron sentimentalmente, aprende la lección y deja de entregar acceso VIP a quien solamente trae boleto para las gradas.
Si estás soltero o soltera, viene una etapa interesante para conocer personas, pero no salgas con desesperación buscando pareja. Cuando necesitas demasiado que alguien llegue, cualquier atención parece amor. Primero disfruta tu propia compañía.
Si tienes pareja, evita descargar inseguridades antiguas sobre una persona que quizá no tuvo nada que ver con ellas. No todos te van a hacer lo mismo, pero tampoco todos merecen confianza automática. Busca equilibrio.
A la chingada también las malas decisiones que todavía te reprochas y esas amistades que solamente aparecen para enterarse de tus desgracias. Comenzarás a distinguir quién se acerca porque te quiere y quién necesita tener información fresca para alimentar el mitote.
En dinero tendrás que evitar gastar para compensar emociones. Comprar algo puede darte alegría momentánea, pero el estado de cuenta después llega sin sentimientos. Mejor enfoca parte de tus recursos en ese proyecto o meta que has venido aplazando.
La vida sigue poniéndote oportunidades para ser feliz, pero necesitas dejar de buscar felicidad exclusivamente en una pareja. Mírate al fregado espejo y reconoce quién está ahí. Mientras puedas encontrarte, cuidarte y volver a levantarte, no estás completamente solo.
Tu siguiente etapa comienza cuando dejas de mendigar cariño y empiezas a seleccionar quién merece entrar en tu vida. A la chingada la espera eterna, el tiempo desperdiciado y las personas que solamente te quieren cuando les conviene. El amor que tanto buscas afuera tendrá mucho más sentido cuando dejes de tratarte como segunda opción dentro de tu propia vida.