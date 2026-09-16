La Voz de los Pueblos

Antonio Villarraigosa

La comunidad latina es el corazón de Los Ángeles, porque nuestra historia es la historia de esta gran ciudad. Somos los trabajadores que la construyeron, los pequeños empresarios que mantienen vivas nuestras comunidades, los padres que luchan por mejores escuelas y los jóvenes que sueñan en grande.

Nuestra cultura es el alma de Los Ángeles y nuestro trabajo impulsa su economía. Y sobre todo, nuestra resiliencia y nuestra fe en las oportunidades que esta ciudad puede ofrecer a nosotros y a nuestras futuras generaciones es lo que nos define. El éxito de nuestra comunidad es el éxito de Los Ángeles.