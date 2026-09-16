Lenguas perseguidas/perseguir las lenguas

Odilia Romero, líder de CIELO

Hace 45 años que vivo en Los Ángeles y dejé mi natal Zoogocho, en Oaxaca. Desde que llegué a este país, la lengua ha marcado, tanto en mi vida personal, como en mi trabajo. Fui una niña que no hablaba ni español ni inglés cuando arribé a Estados Unidos. Mi mundo era en zapoteco. Por esa razón, desde muy joven comencé a trabajar como intérprete, me formé y estuve en hospitales.

Es 2026 y veo que el perfilamiento racial de deportación coincide con las personas que hablamos lenguas indígenas. Siguen persiguiendo la lengua. A pesar de todo, quienes hablamos las lenguas seguimos trabajando, seguimos aportando a este país y a nuestros pueblos de origen.