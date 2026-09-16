Mujer de Florida es acusada de drogar a un hombre y robarle un Rolex de casi $100,000

Una mujer de Florida fue arrestada después de que las autoridades la acusaran de drogar a un hombre que conoció durante una noche de fiesta y posteriormente robarle un Rolex valorado en casi $100,000.

Lynda Mae Crouse, de 32 años, fue detenida el viernes y enfrenta cargos de robo y hurto mayor por un incidente ocurrido en abril en Hallandale Beach, Florida.

El caso comenzó el 12 de abril, cuando Crouse presuntamente conoció al hombre en el Carousel Club, un establecimiento al aire libre ubicado en el complejo Gulfstream Park.

De acuerdo con un informe de arresto citado por las autoridades, ambos intercambiaron sus cuentas de Instagram y posteriormente acordaron volver a encontrarse.

El hombre pidió un Uber para recoger a Crouse en su domicilio y llevarla hasta su casa. Una vez allí, ambos comenzaron a beber.

Sin embargo, el hombre declaró a los investigadores que no había consumido suficiente alcohol como para explicar lo que ocurrió después.

En un momento de la noche, salió de la sala de su vivienda y se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa, dejando a Crouse sola en la sala.

Fue entonces cuando, según su relato, comenzó a sentirse extraño y extremadamente cansado.

El hombre dijo que comenzó a sentirse confundido y somnoliento

El presunto afectado contó a los investigadores que, después de regresar a la sala, comenzó a experimentar un deterioro repentino de su estado.

También recordó haber escuchado un sonido inusual, descrito como una especie de aplauso, procedente de la sala.

Cuando regresó, dijo haber notado un cambio en el comportamiento de Crouse.

Poco después, ella anunció que se marcharía, según el informe policial.

El hombre afirmó que mientras Crouse se preparaba para irse, su propio estado empeoró rápidamente. Se sentía cada vez más cansado y confundido hasta quedarse dormido.

Varias horas después despertó con la sospecha de que algo no estaba bien.

Todavía se sentía extraño y creyó que había sido drogado.

Fue entonces cuando revisó sus objetos de valor y descubrió que faltaba uno de sus bienes más costosos: un Rolex.

El Rolex estaba valorado en $98,400

El reloj que, según las autoridades, desapareció de la vivienda fue descrito como un Rolex Presidential de oro de 40 milímetros.

El modelo tenía indicadores de hora con diamantes en forma de baguette y diamantes redondos que cubrían todo el bisel.

Su valor fue estimado en $98,400.

El hombre identificó posteriormente a Crouse a partir de una rueda de reconocimiento fotográfica, según los investigadores.

La detención se produjo varios meses después del supuesto robo.

Crouse fue ingresada en una cárcel el viernes y quedó acusada de robo y hurto mayor. Posteriormente fue liberada bajo una fianza de $2,000.

La policía investiga otros cuatro casos similares

El caso del Rolex no sería el único que las autoridades relacionan con Crouse.

Los investigadores también están examinando otros cuatro casos activos en el condado de Miami-Dade, incluidos incidentes registrados en Aventura, Miami y Miami Beach.

Según las autoridades, esos casos presentan un patrón similar.

Los investigadores sostienen que Crouse habría identificado a hombres que llevaban relojes de alto valor en bares y clubes y que posteriormente habría utilizado algún sedante para incapacitarlos antes de apoderarse de sus objetos de valor.

En uno de los casos adicionales, los investigadores señalaron que las pruebas toxicológicas realizadas a una presunta víctima detectaron zolpidem.

El zolpidem es un medicamento de prescripción utilizado para tratar el insomnio. Puede producir somnolencia, confusión y problemas de memoria, y sus efectos pueden intensificarse cuando se combina con alcohol.

Las autoridades no han señalado que los cinco casos hayan sido resueltos ni que Crouse haya sido acusada formalmente por los otros cuatro incidentes.

La investigación sobre esos casos continúa.

Las autoridades examinan un posible patrón

Los investigadores consideran que los incidentes comparten elementos que podrían apuntar a un mismo método: conocer a hombres en establecimientos nocturnos, identificar a quienes llevan relojes costosos y, presuntamente, incapacitarlos antes de sustraer sus pertenencias.

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