Nuestro espíritu emprendedor

Monica Rodríguez, Concejal

La comunidad latina convirtió a Los Ángeles en la ciudad que es hoy. Como hija de inmigrantes mexicanos, aprendí de primera mano que no se puede ser inmigrante sin espíritu emprendedor, una combinación de soñador, tomador de riesgos y una extraordinaria ética de trabajo.

En nuestros barrios, los latinos convierten el profundo sacrificio en oportunidad cada día, creando negocios, generando empleos y definiendo las exportaciones culturales únicas que distinguen a Los Ángeles a nivel mundial.

Me enorgullece que estos valores hayan moldeado mi identidad, y confío en que esa energía y ese espíritu seguirán impulsando siempre a Los Ángeles hacia adelante.