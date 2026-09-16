Por la comunidad guatemalteca en Los Ángeles

Patricia Santizo Estrada de Calderón, Cónsul General de Guatemala en Los Ángeles

El guatemalteco refleja emociones profundas en cada labor que realiza. Su aporte en agricultura, gastronomía y artes despierta admiración y nostalgia, mostrando talento en galerías, teatro y cine. Sus manos construyen jardines y edificios con dedicación, calidad y responsabilidad.

Las obras de autores guatemaltecos inspiran al narrar su vida, valores y sueños, describiendo caminos que los llevaron de sus comunidades a la capital y luego a otros países. Sus relatos transmiten paisajes únicos de Guatemala y motivan a nuevas generaciones a valorar su identidad y perseguir sus propios sueños.