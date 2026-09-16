Raíces que sostienen Los Ángeles

Martha Arevalo, directora de CARECEN

Como directora de CARECEN, he visto que la fuerza de nuestra comunidad nace de sus raíces profundas y su cultura vibrante. En Los Ángeles, lo latino no es tendencia: es tradición viva. Está en el idioma que une generaciones, en la música que llena barrios enteros, en las recetas que cruzaron fronteras y hoy alimentan memorias.

Nuestras raíces indígenas y migrantes sostienen valores de familia, solidaridad y fe. Transformamos dolor en arte y ausencia en comunidad. Esa riqueza cultural no solo embellece la ciudad, la define. Por eso somos su corazón firme y su identidad compartida.