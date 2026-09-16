Raíces que sostienen Los Ángeles
Martha Arévalo para la columna Somos L.A. de La Opinión
Martha Arevalo, directora de CARECEN
Como directora de CARECEN, he visto que la fuerza de nuestra comunidad nace de sus raíces profundas y su cultura vibrante. En Los Ángeles, lo latino no es tendencia: es tradición viva. Está en el idioma que une generaciones, en la música que llena barrios enteros, en las recetas que cruzaron fronteras y hoy alimentan memorias.
Nuestras raíces indígenas y migrantes sostienen valores de familia, solidaridad y fe. Transformamos dolor en arte y ausencia en comunidad. Esa riqueza cultural no solo embellece la ciudad, la define. Por eso somos su corazón firme y su identidad compartida.
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