Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 17 al 23 de septiembre

Jueves 17

Kany García en el Youtube

La artista puertorriqueña Kany García ofrecerá un show en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) como parte de su gira Puerta abierta, que lleva por varias ciudades del país. Hoy Jueves 17 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $50. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Wikimedia Commons

Knott’s Scary Farm en Knott’s

Knott’s Scary Farm, en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), comenzará su temporada de terror con dos laberintos nuevos, Inked y Unearthed, además de shows escabrosos, el Ghost Town lleno de criaturas espeluznantes y un menú especial de temporada. En noches selectas de hoy jueves 17 de septiembre al 31 de octubre. Boletos desde $65. Informes knottsscaryfarm.com.

Cortesía Crédito: Knott’s Berry Farm | Cortesía

Sunbeam en el Petersen

Sunbeam 1000hp, el primer auto en llegar a las 200 millas por hora, estará en exhibición en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) por el resto del año como préstamo del National Motor Museum del Reino Unido. También se proyecta un filme histórico y videos restaurados de los archivos del National Motor Museum. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Museum

Viernes 18

Matute en el Youtube

La banda de covers mexicana, Matute, continúa recorriendo Estados Unidos y hará una parada en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) para presentar su gira Disco Stereo. Viernes 18 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $141. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Cortesía

Fright Fest en Six Flags

El evento de Halloween de Six Flags (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia), Fright Fest, regresa con atracciones embrujadas, como Final Destination: Death’s Playground y Wolves’ Blood, zonas siniestras por todo el parque, entretenimiento en vivo y un menú con bebidas y comidas especiales de esta temporada. Del viernes 18 de septiembre al 1 de noviembre. Boletos desde $25. Informes sixflags.com.

Foto: Six Flags

Halloween en el Kidspace

Para celebrar la temporada de brujas, el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) realizará el evento Halloween en el Kidspace, con desfile de disfraces, una casita encantada, manualidades y actividades con el tema de mounstritos. Del viernes 18 de septiembre al 30 de octubre. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham

Sábado 19

Lido Pimienta y Yendry en el Ford

La serie Pan-American Sounds, que se celebra en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles), presenta a las artistas Lido Pimienta y Yendry, cuya música indie refleja las diversas influencias de América Latina, Estados Unidos y Europa. Sábado 19 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes theford.com.

Foto: Karla Read

“Mentiras All Stars” en el Youtube

Mariana Treviño y Belinda presentan en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) la gira Mentiras All Stars, en la que presentan una serie de canciones que fueron éxitos en la década de los ochentas. Con Danna como invitada especial. Sábado 19 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $74. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Telemundo Crédito: Mezcalent

Domingo 20

Carín León en el estadio BMO

El cantante de música mexicana, Carín León, llegará al BMO Stadium (3939 S. Figueroa St., Los Angeles) con su gira De Sonora para el mundo. Interpretará sus éxitos y temas de su reciente disco, “Muda”. Domingo 20 de septiembre a las 8 pm. Boletos desde $175. Informes ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Chris Pizzello | AP

Conversación sobre retrato de Mai en el Getty

La conversación The Amazing Portrait and Story of Mai, que se llevará a cabo en el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), tiene lugar luego de la apertura de la exhibición Portrait of Mai (El retrato de Mai), y explora la pintura de sir Joshua Reynolds y su extraordinario tema: Mai, el primer polinesio en visitar Inglaterra. Domingo 20 de septiembre a las 4 pm. Evento gratuito también disponible en línea. Informes getty.edu.