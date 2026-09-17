Asesinan a tiros a un sacerdote mexicano y la Iglesia exige justicia

El sacerdote Román de la Cruz Hernández, párroco de la comunidad de Santa Cruz, en Huejutla, Hidalgo, fue asesinado el pasado 15 de septiembre. Su cuerpo fue localizado a un costado de la carretera, en el municipio de Lolotla, con lesiones producidas por arma de fuego.

De acuerdo con medios como el sitio N+, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de una persona sin vida en un tramo carretero. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y que tenía varios impactos de arma de fuego.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Román de la Cruz Hernández, de 48 años, quien se desempeñaba como párroco de Santa Cruz, perteneciente a la Diócesis de Huejutla.

Junto al cuerpo también fue localizado un mensaje. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer oficialmente su contenido ni han establecido públicamente un posible móvil del homicidio.

La Diócesis pide evitar especulaciones

Tras conocerse el asesinato, la Diócesis de Huejutla expresó su consternación y pidió evitar especulaciones mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, hizo un llamado para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. La diócesis también manifestó su preocupación por la violencia que afecta al país y llamó a promover una cultura de paz y reconciliación.

La Arquidiócesis de Tulancingo también expresó su pesar por el fallecimiento del sacerdote y manifestó su confianza en que las autoridades puedan esclarecer plenamente lo ocurrido.

Obispos de México exigen investigación

La Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó al llamado para esclarecer el homicidio. En un comunicado difundido el 16 de septiembre, los obispos expresaron su tristeza y solidaridad con la comunidad católica de Hidalgo y solicitaron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva.

La Iglesia pidió que se esclarezca el asesinato y que se haga justicia, además de expresar sus condolencias a los familiares, amigos, feligreses y personas cercanas al sacerdote.

El obispo José Hiraís Acosta Beltrán también pidió no adelantar conclusiones sobre el caso, a fin de permitir que las autoridades desarrollen la investigación y determinen las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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