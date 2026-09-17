Cuál es la flor que más te atrae, según tu mes de nacimiento

Las flores han acompañado al ser humano desde hace siglos y, además de su belleza, suelen asociarse con diferentes emociones, cualidades y rasgos de personalidad.

Por eso, no resulta extraño que exista una relación simbólica entre determinadas flores y la forma de ser de cada persona.

De acuerdo con un análisis de la American Society for Horticultural Science, citado por Soy Carmín, existe una relación entre la personalidad y la preferencia por determinadas plantas.

Por ejemplo, quienes sienten mayor atracción por flores con pétalos grandes o formas complejas suelen asociarse con características como un buen sentido del humor y confianza en sí mismos.

Aunque estas asociaciones no determinan la personalidad de una persona, pueden resultar una forma entretenida de descubrir qué flor podría representarte.

El mes de nacimiento se convierte así en una guía para conocer una flor relacionada con diferentes cualidades y maneras de enfrentar la vida. ¿Qué flor corresponde a cada mes de nacimiento?

Enero: alcatraz

El alcatraz representa a quienes nacieron en enero. Se trata de personas que pueden tener un carácter fuerte y un círculo de amistades reducido, pero también destacan por su nobleza.

Aunque no siempre permiten que cualquiera se acerque a ellas, saben ganarse el cariño y respeto de quienes llegan a conocerlas realmente.

Febrero: peonía

Las peonías corresponden a los nacidos en febrero. Su personalidad suele relacionarse con el espíritu libre, la capacidad de disfrutar cada momento y la facilidad para expresar los sentimientos.

Son personas que buscan aprovechar las experiencias y vivirlas con intensidad.

Marzo: lirio

El lirio representa a quienes nacieron en marzo. Su belleza y vitalidad se relacionan simbólicamente con personas capaces de contagiar energía positiva a quienes se encuentran a su alrededor.

Su presencia puede aportar alegría y dinamismo a cualquier ambiente.

Abril: girasol

El girasol es la flor asociada con abril y representa una personalidad brillante y encantadora. Quienes nacen durante este mes suelen caracterizarse por su capacidad para encontrar el lado positivo incluso cuando las circunstancias no son sencillas.

Mayo: iris

Las personas nacidas en mayo encuentran su representación floral en el iris. Su relación con el arte y la creatividad destaca como uno de sus principales rasgos.

Son personas que suelen buscar diferentes formas de expresarse y convertir sus ideas en algo original.

Junio: gardenia

La gardenia representa a junio y está relacionada con personas difíciles de olvidar. Al igual que su característico aroma, quienes nacen en este mes pueden dejar una impresión profunda en los demás.

Su personalidad se describe como intensa, atractiva y seductora.

Julio: rosa

La rosa representa a los nacidos en julio, sin importar si se trata de variedades rojas, blancas o violetas. Su apariencia dulce puede esconder un carácter fuerte y decidido.

Son personas que enfrentan las dificultades con determinación y luchan por salir adelante.

Agosto: hortensia

Los nacidos en agosto están representados por las hortensias. Suelen asociarse con una personalidad divertida, versátil y fuerte.

También pueden ser perfeccionistas y tener una notable capacidad para adaptarse a diferentes circunstancias.

Septiembre: tulipán

El tulipán corresponde a quienes nacieron en septiembre. Simboliza claridad, calma y relajación.

Las personas de este mes suelen describirse como individuos dispuestos a ayudar a los demás y capaces de transmitir tranquilidad.

Octubre: orquídea

Las orquídeas representan a octubre. Su belleza y sensualidad se relacionan con personas que disfrutan conocer gente nueva y establecer vínculos que puedan convertirse en proyectos o experiencias interesantes.

Noviembre: margarita

La margarita es la flor de noviembre y simboliza pureza y esperanza. Quienes nacen en este mes suelen relacionarse con una personalidad amorosa y optimista.

Incluso ante situaciones complicadas, buscan mostrar su lado positivo y transmitir buenos sentimientos.

Diciembre: lilia

Las lilias representan a diciembre, el último mes del año. Estas flores están vinculadas simbólicamente con el amor, la humildad y cierta nostalgia.

Quienes nacen durante este periodo pueden tener una personalidad sensible y reflexiva.