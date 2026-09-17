Daniela Mack honra las canciones de Astor Piazzolla

Cuando Daniela Mack viajaba en el auto de su padre, lo único que se escuchaba era música clásica. Como a ella no le gustaba, se desconectaba y miraba la vida pasar por la ventana. Todo cambiaba cuando su padre ponía los discos de Astor Piazzolla.

“Ponía el oído en el parlante, como que me escapaba completamente del momento”, dijo Daniela. “No miraba más por la ventana; estaba como en esta cueva de música, y la energía y la pasión de la música de Piazzolla siempre me impactaron profundamente”.

El amor por la música del artista argentino, sin que ella se diera cuenta, comenzó a gestarse.

Daniela comenzó a tocar el piano a los 6 años, y siempre, al terminar la lección, su maestro la ponía a cantar por 15 minutos. Hasta que un día, el mismo profesor le dijo que era evidente que ella prefería el canto, y le recomendó que buscara un maestro en ese arte.

Y así lo hizo. Daniela contrató a una estudiante que le daba lecciones y además le explicó lo que se requería para seguir esa carrera. Aprendió que si quería estudiar música en una universidad, tenía que hacer audiciones. Y es que en su casa, su padre era médico y su mamá ingeniera; nadie tenía nada que ver con la música.

Daniela cursó la licenciatura y maestría en música con especialidad en canto en la Universidad Estatal de Luisiana, y después fue aceptada en el Merola Opera Program, afiliado a la Ópera de San Francisco, tras lo cual fue nombrada Adler Fellow en 2008 —residente en el prestigioso programa de formación avanzada de la San Francisco Opera—.

Ahora, la intérprete de 44 años nacida en Buenos Aires y residente de Texas desde que era niña, es una reconocida y respetada mezzosoprano que ha recorrido el mundo y ha interpretado algunos de los papeles más relevantes del mundo de la ópera, como a Federico García Lorca en Ainadamar; Desdémona en Otello y Frida Kahlo en El último sueño de Frida y Diego.

Pero ahora, como una forma de honrar la memoria de su padre y a sus raíces, Daniela editó por primera vez un álbum, que se titula “Sur”, y que integra canciones que compuso Piazzolla.

“Yo no sabía, hasta la universidad, creo, que [Piazzolla] había escrito canciones”, dijo Daniela. “Solo conocía ‘María de Buenos Aires’, pero las canciones me llevó bastante tiempo descubrirlas”.

La idea de grabar este disco surgió en 2018, dos años después de la muerte de su padre, y aunque no se trata de un producto operístico, “es un proyecto que tiene mucho amor y mucha pasión detrás de él”.

Temas como “Vuelvo al sur”, “Yo soy María”, “Los pájaros perdidos” y “Balada para mi muerte”, son algunos de los cortes que incluye el álbum, y para Daniela cantarlos es una manera de cambiar su tesitura manteniendo su integridad como cantante lírica.

“Las [canciones] que me provocaron más son las son más similares a un aria o a una ópera en pequeña”, dijo. “Son muy dirigidas por la narrativa, tienen una historia”.

El disco se grabó en 2019 y quedó guardado por todos estos años porque Daniela estaba esperando el momento ideal para estrenarlo.

“Lo puse en el estante esperando no sé qué”, dijo. “Pero creo que el destino es lo que es y salió en el momento adecuado; estoy contenta de poder compartirlo”.