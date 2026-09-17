El Cuarteto de Nos rompe las barreras generacionales

El Cuarteto de Nos hizo historia hace dos décadas, cuando su álbum “Raro” conectó con millones de escuchas en todo el mundo. Ahora, el disco sigue agregando adeptos, y muchos de ellos eran bebés o ni siquiera habían nacido cuando se editó ese material.

“La gente y sobre todo la gente súper joven que nos va a ver, son chicos menores de 20 años”, dijo Roberto Musso, el líder y principal compositor de la band de rock. “Son canciones que las tienen en su repertorio; entonces nos gusta como revisitarlas pero con el sonido de la banda actual”.

El Cuarteto, para celebrar el disco que le dio un giro a su carrera, estrenó “Raro Live Session”, una propuesta audiovisual distinta del formato de estudio tradicional. Se trata de un minifilme que ocurre en el supuesto apartamento de “Raro”, y sitúa al espectador en el día posterior a la fiesta de cumpleaños de este personaje.

“Siempre intentamos salir del lugar común o de la mirada estándar, para no caer en fricciones y en repeticiones”, dijo el músico. “Siempre en la música, en los discos, en las performances, en los shows, en todos lados”.

En este filme, el Cuarteto interpreta en vivo “Nada es gratis en la vida”, “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Hoy estoy raro”, “Invierno del ’92” y “Yendo a la casa de Damián”, cinco de los temas más populares del disco.

Y como parte de los festejos, la banda realizará la gira “Así soy” yo por cinco países de América Latina: México, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. A Estados Unidos llegará para ofrecer dos shows en noviembre como parte de su gira Puertas, uno en Miami y otro en Nueva York.

Roberto cree que la conexión con chicos de una generación tan lejana a la de ellos —es una banda que se fundó en 1980 en Montevideo—, es posible debido a que lo que menos hace el grupo es subestimarlos.

“Como padre de una adolescente de 15 años, estoy muy en contacto con todo lo que es la visión del mundo a través de sus ojos y de cómo ella consume música, información, emociones y todo”, dijo. “Lo primero que nunca hacemos es subestimarlos”.

Y tampoco eso significa que Roberto escribe cosas menos avezadas en sus canciones. Todo lo contrario; cree que los chicos que siguen a la banda lo hacen por influencia de los padres y por la crudeza de las letras de los temas.

“Nunca compongo las canciones pensando en cuál va a ser el nicho de mercado de toda índole”, dijo. “A mí me encanta tener un público heterogéneo en todo, en edades, en género, en clases sociales”.

Y el escenario también es lo de menos. Es una banda que por años fue underground en Montevideo, así que ahora, sin importar dónde se presente, la calidad y emoción son las mismas.

“Podemos tocar en el Palacio de los Deportes frente a 20 mil personas, y al otro día estamos tocando en Tlaxcala para 2 mil”, dijo. “Y es la misma, y soy sincero, la misma emoción y el mismo ir y vuelta con la gente”.