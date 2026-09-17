La NASA descubre un cráter recién formado en la Luna más grande que el Coliseo Romano

Los científicos han descubierto un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo Romano y que es el resultado de un poderoso impacto ocurrido hace dos años que, en un principio, pasó desapercibido, informó la NASA.

Descubierto por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter McGetchin se formó cuando una roca del tamaño de un edificio de seis pisos impactó contra la Luna, dijo la NASA.

El cráter de laderas empinadas tiene unos 222 metros (728 pies) de diámetro, equivalente al ancho de más de dos campos de fútbol, y alcanza hasta 43 metros (141 pies) de profundidad.

Descubierto por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter McGetchin se formó cuando una roca del tamaño de un edificio de tres a seis pisos impactó contra la Luna.

Se cree que se formó en la primavera de 2024 tras el impacto de un cometa o un asteroide contra la Luna.

Se estima que un evento de tal magnitud ocurre solo una vez cada 132 años, según los investigadores, lo que lo convierte en una mina de información ahora que la NASA se prepara para construir una base para astronautas en la Luna.

“Los científicos estiman que un impacto de esta magnitud ocurre en la Luna alrededor de una vez por siglo, o incluso más”, dijo la Nasa.

Fue detectado en un nuevo escaneo de la superficie lunar

Aunque el cráter ha estado allí por años, no fue descubierto sino hasta que Robert Wagner, un investigador del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, en inglés), lo notó durante un nuevo escaneo de la superficie lunar.

El cráter apareció como una “gran mancha brillante rodeada por un halo oscuro” en las imágenes de la sonda LRO, que estudia la Luna desde 2009.

Un estudio publicado el miércoles en la revista científica Science Advances determinó que era el cráter nuevo más grande jamás descubierto en el sistema solar.

Aunque la Luna tiene numerosos cráteres, muchos de ellos más grandes que McGetchin, estudiar la formación de uno en tiempo real podría ayudar a ampliar el conocimiento sobre la geología de la Luna.

Ese conocimiento serviría para preparar mejor a las futuras misiones tripuladas al satélite, que actualmente son planeadas tanto por Estados Unidos como por China.

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