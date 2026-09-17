La ONU ve posibles crímenes de guerra de EE.UU. en ataques contra Irán

La Misión de Investigación de la ONU para Irán indicó que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques que dirigió en el inicio de la guerra contra territorio iraní, al que también acusó de posibles crímenes, en su caso de lesa humanidad, por su violenta represión de las protestas previas al conflicto.

En un informe inicial publicado este jueves y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la misión de tres expertos ve supuestos crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en los bombardeos que el 28 de febrero, primer día de hostilidades, dirigió contra una escuela de Minab y una zona residencial de Lamerd, ambas en el sur de Irán.

Ataques contra objetivos civiles “claramente identificables”

El equipo de investigación, respaldado por la ONU, citó las acusaciones de crímenes de guerra en relación con dos ataques: uno que involucró misiles Tomahawk contra la escuela “claramente identificable”, y otro ataque aéreo en el que misiles de precisión dispersaron perdigones de tungsteno sobre un “complejo deportivo y zona residencial claramente identificables” en la ciudad sureña de Lamerd, también el 28 de febrero.

En el ataque de Minab, que causó la muerte de más de 150 personas, entre ellas unos 120 menores, Estados Unidos “cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil”, indicó el primer informe de la misión, que fue creada tras el inicio de la guerra. La administración Trump aún no ha asumido directamente la responsabilidad ni ha publicado las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el bombardeo de la escuela, de la que en mayo dijeron que estaba a punto de terminar.

El equipo también afirmó que las muertes causadas por las fuerzas de seguridad estatales se produjeron a una “escala alarmante” en Irán, y denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno iraní. Indicó que los civiles quedaron atrapados entre “graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno, y el conflicto mortal de la nación con Estados Unidos e Israel”. Irán ya ha negado en otras ocasiones legitimidad a la ONU para investigar las protestas, después de que ya le acusara de crímines de lesa humanidad.

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