México: de “cocinas” de drogas en zonas apartadas a fábricas de metanfetaminas en zonas urbanas

“Cien mil dosis diarias de metanfetamina que ya no llegarán a nuestras calles, a ningún joven, a ninguna familia chihuahuense, y no van a cruzar la frontera”, con estas palabras, la gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, celebraba el descubrimiento de un presunto narcolaboratorio clandestino, que llama la atención por sus dimensiones.

A principios de septiembre de 2026, fuerzas de seguridad estatales y federales detectaron, cerca de la ciudad chihuahuense de Parral, una instalación que presumiblemente servía para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina.

Dimensiones de la producción de drogas

En un principio, los narcotraficantes mexicanos buscaron romper la dependencia de la cocaína colombiana con la producción de drogas de diseño, cuenta el analista político y experto en seguridad David Saucedo.

Mientras “los grandes cárteles establecieron complejos industriales clandestinos, como el de Chihuahua, de mil metros cuadrados, para la producción de metanfetamina, las organizaciones más pequeñas instalaron narcolaboratorios rústicos, de cinco metros cuadrados, en zonas apartadas, para poder realizar la dispersión de vapores tóxicos”, detalla en entrevista con DW.

No obstante, ante la fuerte presión del Gobierno estadounidense para desmantelar los macrolaboratorios, últimamente los grandes cárteles estarían migrando a laboratorios más pequeños, para poder evadir los operativos de detección y evitar grandes pérdidas, asegura Saucedo.

Después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar los laboratorios con misiles, los grupos criminales incluso estarían reinstalando sus “cocinas” de drogas en zonas urbanas.

Según la lectura de David Saucedo, el objetivo de este desplazamiento sería incrementar la muerte de personas civiles en caso de ataque. Ello generaría un costo mediático a los estadounidenses, agrega el experto en seguridad mexicano.

Menos fentanilo, más metanfetaminas

Por su parte, José Andrés Sumano Rodríguez, profesor-investigador en El Colegio de la Frontera Norte, explica a DW que los narcotraficantes mexicanos han logrado dominar el método de producción basado en P2P, un precursor clave en la elaboración de metanfetamina. Con ello, ya no dependen de fármacos altamente regulados en el país, como la pseudoefedrina.

“Han encontrado un método más barato y con insumos menos regulados. Sin embargo, para los criminales, el cuello de botella sigue estando en la disponibilidad de los precursores químicos que vienen de Asia y de ‘cocineros’ locales”, agrega Sumano.

“Hoy, efectivamente, hay menos muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos”, subraya el profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Sin embargo, “no sucede lo mismo con las metanfetaminas”, aclara, y prosigue: “Su mercado parece estar mejor abastecido, con productos con mayor pureza y con decomisos que están rompiendo récords. El aumento en los decomisos y desmantelamientos de laboratorios en el lado mexicano no está traduciéndose en menor disponibilidad en EE.UU. También en México ha aumentado considerablemente el consumo de metanfetaminas”.

Presión estadounidense

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado el combate al narcotráfico, coincidiendo con las fuertes presiones de Estados Unidos, el principal consumidor de las drogas procedentes de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, asegura que, desde octubre de 2024, las fuerzas de seguridad mexicanas han desmantelado 2,771 laboratorios clandestinos.

“El Gobierno de México está haciendo mucho más que antes, pero los resultados finales no son los deseados”, dice José Andrés Sumano, del Colegio de la Frontera Norte. A su juicio, es necesario enfocarse en los puntos más frágiles de la cadena de producción de las drogas para disminuir su oferta, es decir, en la disponibilidad de precursores y “cocineros”.

Asimismo, David Saucedo critica que el Gobierno de Sheinbaum presente los números absolutos de los laboratorios desmantelados, sin que sea posible ponerlos en relación con el número total de estos lugares clandestinos en el país. “Falta conocer el impacto real de estos operativos”, comenta.

Tras las estructuras criminales

También David Mora, analista sénior para México del International Crisis Group, recomienda leer las cifras oficiales con cautela, porque el Gobierno suele hablar de “lugares o áreas de concentración” desmantelados. Con ello, se puede referir tanto a sitios de producción de metanfetaminas como a lugares de almacenamiento o transporte de las drogas y sus ingredientes.

“Estos golpes a corto plazo son muy importantes, el decomiso se tiene que aplaudir y reconocer”, dice Mora a DW.

“La pregunta es cuántos de estos descubrimientos llevan a detenciones. Y cuántas de estas detenciones llevan a investigaciones judiciales, penales profundas y serias que desarticulen las redes de producción”, matiza.

De ahí que el experto del International Crisis Group insista en que los operativos de desmantelamiento de narcolaboratorios se acompañen de acciones judiciales igualmente intensivas.

(ms)