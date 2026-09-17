Tiroteo en Baltimore deja siete heridos, incluido un niño de 3 años

Un niño de apenas 3 años se encontraba entre las siete personas heridas durante un tiroteo ocurrido la noche del miércoles en una calle de Baltimore, Maryland.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. en East Fayette Street, en el centro de la ciudad, cuando varias personas abrieron fuego, de acuerdo con las autoridades.

Un agente de policía que se encontraba en la zona escuchó los disparos y se dirigió rápidamente hacia el lugar. Al llegar, encontró al menor entre varias víctimas heridas.

Ante la urgencia de la situación, los agentes decidieron trasladar al niño directamente a un hospital en una patrulla policial, en lugar de esperar la llegada de una ambulancia.

El pequeño fue llevado a cirugía después de ser ingresado, informó Richard Worley, comisionado de la Policía de Baltimore.

Las siete víctimas sufrieron heridas que no amenazaban sus vidas

Aunque el tiroteo dejó siete personas heridas, las autoridades indicaron que ninguna de las lesiones era considerada potencialmente mortal.

Cinco de las otras seis víctimas fueron atendidas inicialmente por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladadas a un hospital.

Otra de las personas heridas logró trasladarse por sus propios medios para recibir atención médica.

La escena del tiroteo se encontraba aproximadamente a media milla del Johns Hopkins Hospital, según los reportes.

Las autoridades todavía no han divulgado las edades ni las identidades de las otras seis víctimas.

La policía busca a varios posibles tiradores

Worley informó que los investigadores creen que varias personas participaron en los disparos, aunque todavía no habían establecido cuántos tiradores estuvieron involucrados.

Los detectives se preparaban para revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir lo ocurrido antes y durante el ataque.

Las calles cercanas fueron acordonadas mientras los agentes buscaban evidencias en la zona.

El comisionado calificó de “cobardes” a quienes, según las autoridades, participaron en el tiroteo.

Hasta el momento de los reportes, no se habían anunciado arrestos relacionados con el ataque.

El alcalde pide a los responsables que se entreguen

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, también se pronunció después del tiroteo y pidió directamente a las personas responsables que se entregaran a las autoridades.

Mientras continúa la investigación, la policía trabaja para determinar qué provocó el tiroteo y quiénes participaron en la balacera.

Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información o imágenes que ayuden a identificar a los responsables.

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