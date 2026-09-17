¿Tu teléfono está limitando el sonido de tus audífonos premium?

Comprar unos audífonos inalámbricos premium no garantiza que siempre vayas a escuchar música con la mejor calidad posible. Aunque el dispositivo tenga excelentes controladores, cancelación activa de ruido y compatibilidad con audio de alta resolución, el teléfono podría estar enviando el sonido mediante un códec Bluetooth básico.

El resultado puede ser una experiencia menos detallada, menor claridad en las voces, graves menos definidos o una latencia más evidente al jugar y ver videos. No significa necesariamente que tus audífonos sean malos. En muchos casos, el problema está en la forma en que el teléfono comprime y transmite el audio.

La buena noticia es que puedes comprobar qué códec estás utilizando y, dependiendo del móvil y los audífonos, cambiarlo por una alternativa más avanzada.

Qué son los códecs de audio Bluetooth

Un códec es un sistema que codifica y decodifica la información de audio. Su trabajo consiste en tomar una señal musical, comprimirla para que pueda viajar de forma inalámbrica y reconstruirla cuando llega a los audífonos.

La música almacenada o reproducida desde una aplicación puede contener una gran cantidad de datos. Transmitirla sin compresión mediante Bluetooth exigiría más ancho de banda, energía y estabilidad de conexión. Por eso, el teléfono utiliza un códec para reducir el tamaño de la señal y adaptarla a las limitaciones de la conexión inalámbrica.

Durante el emparejamiento, el teléfono y los audífonos negocian qué códec pueden utilizar. Android explica que este proceso selecciona un códec compatible con ambos dispositivos y, después, dirige todo el audio hacia el codificador elegido antes de enviarlo al receptor Bluetooth.

El códec utilizado depende de varios factores

El teléfono debe ser compatible con el códec.

Los audífonos también deben admitirlo.

El sistema operativo y el fabricante pueden establecer prioridades.

La calidad de la conexión puede provocar que se utilice una configuración más estable.

La aplicación y el formato de la música también influyen en el resultado final.

El códec más universal suele ser SBC, que funciona como una especie de idioma común para los dispositivos Bluetooth. Su compatibilidad es una ventaja, aunque normalmente no ofrece el mismo nivel de detalle o eficiencia que opciones más modernas.

También existen alternativas como AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC y LC3. Android incluye compatibilidad con SBC, AAC, aptX, aptX HD y LDAC en su pila de audio Bluetooth, aunque los fabricantes pueden decidir cuáles habilitar y qué prioridad asignar a cada uno.

Por qué el códec puede cambiar el sonido

La elección del códec determina cuánta información puede conservarse durante la transmisión y cómo se administra la conexión. No es el único elemento que define la calidad, pero sí forma parte de una cadena en la que todos los componentes deben ser compatibles.

Un teléfono puede reproducir una canción en alta resolución, pero si luego la transmite usando una compresión más agresiva, parte de esa información se descarta antes de llegar a los audífonos. Esto puede notarse especialmente en grabaciones con muchos instrumentos, voces delicadas, reverberaciones o cambios bruscos de volumen.

Los códecs más avanzados suelen permitir mayores tasas de transferencia o una compresión más eficiente. LDAC, por ejemplo, está diseñado para ofrecer una transmisión inalámbrica de alta calidad, mientras que aptX HD busca conservar más información que aptX convencional. AAC también puede ofrecer buenos resultados, especialmente dentro del ecosistema de Apple, aunque su rendimiento depende de la implementación concreta del teléfono y los audífonos.

Más datos no siempre significan mejor experiencia. Una tasa de transferencia elevada puede consumir más energía y exigir una conexión Bluetooth estable. Si hay mucha distancia, obstáculos o interferencias, la conexión puede presentar cortes o reducir automáticamente la calidad. En ese escenario, un modo equilibrado puede funcionar mejor que forzar la máxima calidad.

También entra en juego la latencia. Algunos códecs y configuraciones están mejor preparados para reducir el retraso entre la imagen y el sonido, algo importante al jugar o ver contenido audiovisual. La calidad musical, la autonomía, la estabilidad y la respuesta inmediata son prioridades relacionadas, pero no idénticas.

Bluetooth LE Audio introduce otro enfoque mediante el códec LC3. La organización Bluetooth SIG lo describe como un códec de alta calidad y bajo consumo capaz de ofrecer flexibilidad incluso con tasas de datos reducidas. Esto permite buscar un mejor equilibrio entre sonido, batería y estabilidad.

Cómo comprobar y cambiar el códec

En Android, puedes revisar la configuración desde las opciones para desarrolladores. Primero debes entrar en Ajustes, abrir Acerca del teléfono y tocar siete veces el número de compilación. En los dispositivos Samsung, esta opción suele encontrarse dentro de Información de software. Google confirma que este procedimiento activa el menú de opciones para desarrolladores, aunque la ubicación puede variar según el fabricante.

Después, sigue estos pasos

Conecta tus audífonos Bluetooth al teléfono. Abre Ajustes y entra en Sistema u Opciones para desarrolladores. Busca Códec de audio Bluetooth. Revisa las opciones disponibles. Selecciona un códec compatible con tus audífonos. Comprueba también la frecuencia de muestreo, los bits por muestra y la configuración de LDAC, si aparecen.

Android ofrece controles para cambiar el códec, la frecuencia de muestreo, la profundidad de bits y el modo de canal. En el caso de LDAC, algunos teléfonos permiten priorizar la calidad del audio, la estabilidad de la conexión o un modo adaptativo.

Si el códec elegido no se mantiene, puede deberse a que los audífonos no lo admiten, a que el fabricante del teléfono lo desactivó o a que la conexión no es suficientemente estable. En ese caso, vuelve a conectar los audífonos, desactiva y activa el Bluetooth o selecciona el modo automático.

En iPhone, el margen de elección es mucho más reducido. Apple controla de forma más cerrada la negociación de audio Bluetooth y no ofrece un menú equivalente al de Android para seleccionar manualmente LDAC o aptX. Por eso, antes de comprar unos audífonos premium, conviene revisar la compatibilidad real entre el modelo y el teléfono que utilizas.

La solución también puede ser más sencilla de lo que parece. Actualiza el sistema del teléfono y el firmware de los audífonos, utiliza una aplicación de música con una fuente de buena calidad y evita activar configuraciones que prometan audio de alta resolución si la conexión no puede mantenerlas. El mejor resultado aparece cuando teléfono, códec, audífonos y fuente musical trabajan en la misma dirección.

Tus audífonos premium podrían tener mucho más que ofrecer. Antes de culpar al sonido del dispositivo, revisa qué códec está utilizando el teléfono. Ese pequeño ajuste, escondido en los menús de Bluetooth, puede ser la diferencia entre escuchar música correctamente y aprovechar de verdad el hardware por el que pagaste.

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