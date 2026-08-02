Piénsalo dos veces, tus próximos audífonos deberían tener cable

Todo el mundo asumió que el jack de 3.5 mm iba camino al museo de la tecnología, junto al CD y el USB tipo A por un solo lado. Pero resulta que los audífonos con cable nunca se fueron, y en 2026 están viviendo una especie de revancha silenciosa entre gamers, editores de video y hasta periodistas. La razón no es nostalgia, es pura funcionalidad, algo que muchos usuarios redescubren cuando se cansan de emparejar dispositivos o de ver la batería de sus auriculares morir justo antes de una llamada importante.

Este no es un texto para convencerte de tirar tus AirPods a la basura. Es más bien una invitación a entender que el cable y lo inalámbrico no compiten en el mismo terreno, cada uno resuelve problemas distintos según lo que hagas con tus oídos durante el día.

Adiós al problema de la latencia

Si eres de los que juega en línea o edita clips para TikTok, esto te va a interesar bastante. La latencia es ese pequeño retraso entre lo que pasa en pantalla y lo que escuchas, y con Bluetooth puede variar entre 15 y 30 milisegundos, mientras que un cable tiene una latencia prácticamente de 0 milisegundos. Un estudio de ESL Gaming reveló que el 92% de los jugadores profesionales usan audífonos con cable en torneos justamente por esto, porque en un shooter competitivo esos milisegundos son la diferencia entre ganar o quedarte viendo la pantalla de “has muerto”.

Lo mismo aplica si editas video o haces streaming, donde sincronizar audio e imagen a la perfección no es un capricho, es un requisito de trabajo. La transmisión analógica que ofrece el cable simplemente no tiene competencia real en este punto, sin importar qué tan avanzado sea el códec Bluetooth que uses.

No más preocuparse por la batería de tus audífonos

Aquí viene una de las ventajas más subestimadas y es que los audífonos con cable no dependen de baterías que se degradan con el uso. No hay que cargarlos, no hay ansiedad de ver el indicador en rojo antes de salir de casa, y no hay ese momento incómodo en el que se apagan a mitad de una reunión virtual. Simplemente conectas y listo, funcionan igual de bien hoy que dentro de cinco años, siempre que los cuides un poco.

Esto se traduce también en durabilidad real, porque al no tener componentes electrónicos complejos ni celdas que fallan con el tiempo, un buen par de audífonos con cable puede acompañarte durante años sin obsolescencia programada de por medio. Y hablando de dinero, cuando compras unos inalámbricos, buena parte del presupuesto se va en chips, baterías y antenas, mientras que con el cable todo ese dinero se traduce directamente en calidad de sonido.

Para quién son realmente útiles

La compatibilidad universal sigue siendo otro punto a favor, ya que el conector de 3.5 mm funciona en laptops, consolas, tablets, cabinas de sonido y hasta en el avión sin necesitar Bluetooth activo. Esto los vuelve casi obligatorios para ciertos perfiles de usuario, aunque no para todos por igual.

Gamers competitivos que necesitan reacción instantánea y no pueden permitirse ni un milisegundo de retraso.

que necesitan reacción instantánea y no pueden permitirse ni un milisegundo de retraso. Editores y creadores de contenido que trabajan con sincronización precisa entre audio y video todo el día.

que trabajan con sincronización precisa entre audio y video todo el día. Viajeros frecuentes que no quieren depender de cargar un accesorio más antes de subir a un vuelo.

que no quieren depender de cargar un accesorio más antes de subir a un vuelo. Personas preocupadas por la privacidad , ya que una señal por cable no puede interceptarse ni hackearse de forma remota como sí puede pasar con el Bluetooth.

, ya que una señal por cable no puede interceptarse ni hackearse de forma remota como sí puede pasar con el Bluetooth. Amantes del audio de alta fidelidad que buscan una señal sin compresión y con el rango de frecuencias más amplio posible.

Al final del día, la pregunta no es cuál tecnología es mejor en términos absolutos, sino qué necesitas resolver en tu rutina diaria. Si tu prioridad es moverte libremente por el gimnasio, lo inalámbrico gana sin discusión. Pero si lo tuyo es la precisión, la estabilidad y no pensar nunca más en cargar un accesorio, ese cable que muchos dieron por muerto todavía tiene mucho que ofrecer.

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