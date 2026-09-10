AirPods 5 llegan con una mejora que cambia la forma de escuchar música en la calle

Los nuevos AirPods 5 llegan con una misión clara en el catálogo de Apple, llevar funciones que antes parecían reservadas para modelos más caros a unos audífonos de formato abierto y precio más accesible. La gran carta es una cancelación activa de ruido renovada, acompañada por sonido más inmersivo, controles más cómodos y herramientas inteligentes pensadas para el uso diario.

AirPods 5 estrenan diseño abierto y más resistente

Apple mantiene en los AirPods 5 el enfoque de audífonos open-ear, una propuesta que busca un uso ligero y cómodo durante muchas horas, sin sellar por completo el canal auditivo. Es un formato pensado para quienes escuchan música, podcasts o llamadas mientras caminan, trabajan desde una cafetería, viajan en transporte público o necesitan seguir atentos a parte de lo que ocurre alrededor.

La renovación no se queda en la silueta reconocible de la familia AirPods. Apple incorporó una nueva arquitectura acústica multipuerto, rediseñada para mejorar la forma en que el sonido llega al oído. El objetivo es ampliar la calidad de escucha en distintos tipos de orejas y conseguir una reproducción con más detalle, mayor riqueza en las voces y una sensación más envolvente al escuchar canciones, películas o videojuegos.

También hay un avance relevante para la vida cotidiana. Los AirPods 5 elevan su resistencia al polvo, al sudor y al agua, un detalle especialmente útil para quienes los llevan al gimnasio, salen a correr o simplemente no quieren preocuparse demasiado por el clima y el uso intenso. Apple no especifica en su comunicado la certificación IP concreta, por lo que conviene esperar la ficha técnica final antes de asumir un grado de protección determinado.

En cuanto a los colores, la información oficial compartida por Apple no detalla nuevas variantes cromáticas para los AirPods 5. La compañía centra el anuncio en el rendimiento de audio, las funciones inteligentes y las opciones del estuche, así que cualquier expectativa sobre acabados adicionales tendrá que confirmarse cuando el producto llegue a tiendas o se actualice su página comercial.

Cancelación de ruido que cambia el juego

La principal novedad de los AirPods 5 es su cancelación activa de ruido, conocida como ANC. Apple asegura que esta generación puede eliminar hasta un 50% más de ruido externo frente a los AirPods 4 con cancelación activa. Es una mejora considerable para unos auriculares de diseño abierto, donde aislar el ruido de una oficina, una calle concurrida o el motor de un avión representa un desafío técnico mayor.

La compañía atribuye ese avance a la arquitectura acústica multipuerto y a algoritmos de audio computacional mejorados. En la práctica, la promesa es que los AirPods 5 pueden reducir mejor los sonidos molestos sin perder la comodidad de un diseño menos invasivo. Es una mejora con potencial para quienes trabajan con música de fondo, toman llamadas desde lugares públicos o buscan concentrarse sin recurrir necesariamente a unos audífonos grandes.

El modo Transparencia también recibe un ajuste. Apple explica que ahora representa las voces y los sonidos cercanos de una manera más natural, algo importante al cruzar una calle, esperar un anuncio en el aeropuerto o conversar rápidamente con alguien sin quitarse los audífonos. A eso se suma Audio Adaptativo, una función que ajusta la mezcla entre la cancelación de ruido y el modo Transparencia según el entorno.

La experiencia se completa con Detección de conversación. Cuando la persona empieza a hablar, los AirPods 5 reducen automáticamente el volumen de lo que está reproduciéndose. Es una de esas funciones discretas que pueden marcar diferencia en el día a día, especialmente al pedir un café, responder una pregunta rápida en la oficina o hablar con un compañero de viaje.

Apple además promete una reproducción más atractiva con Ecualización Adaptativa de nueva generación y Audio Espacial Personalizado. Este último busca generar una sensación de sonido más dinámica y envolvente en contenidos compatibles, siempre que el usuario cree previamente su perfil personalizado con un iPhone que cuente con cámara TrueDepth.

Siri, traducción y precio de los AirPods 5

Los AirPods 5 no solo quieren sonar mejor. También aspiran a convertirse en una extensión más útil del iPhone gracias a Apple Intelligence y a la nueva experiencia Siri AI. Con un dispositivo compatible, los usuarios podrán pedir ayuda manos libres para tareas vinculadas con mensajes, correos, fotos, aplicaciones y consultas de conocimiento general. Apple menciona como ejemplo pedir una canción recomendada dentro de un mensaje o recibir indicaciones hacia una reserva encontrada en un correo electrónico.

Otra función llamativa es la posibilidad de responder a Siri mediante gestos de cabeza. Un asentimiento puede servir para confirmar y un movimiento de negación para rechazar una acción, sin tocar el teléfono ni hablar en voz alta. Tiene mucho sentido en contextos donde sacar el móvil resulta incómodo o poco práctico.

La traducción en vivo también entra en escena. Tras configurar la función en la app Traducir y descargar los idiomas necesarios, el usuario puede iniciarla presionando ambos tallos de los AirPods, usando un comando de Siri o activándola desde el botón Acción del iPhone. La idea es escuchar conversaciones en el idioma preferido, una función de mucho interés para viajeros, estudiantes y personas que se mueven en entornos multilingües. Su disponibilidad dependerá de dispositivos compatibles, idiomas, regiones y de tener Apple Intelligence activada.

Apple venderá los AirPods 5 por $129 dólares en Estados Unidos. Esta versión ofrece el paquete central de mejoras, incluida la cancelación activa de ruido. Por $149 dólares, los usuarios podrán acceder a los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica, que añade el control de volumen mediante deslizamiento sobre el tallo y una autonomía mejorada.

El modelo con estuche inalámbrico alcanza hasta cinco horas de reproducción con ANC activada en una sola carga y hasta 22 horas de escucha total junto al estuche. El estuche admite carga con cargadores de Apple Watch, bases Qi y cable USB-C.

Los AirPods 5 ya pueden reservarse en Estados Unidos y en más de 65 países y regiones. Su llegada a tiendas está prevista para el viernes 18 de septiembre de 2026, una fecha clave para quienes esperan renovar unos AirPods antiguos sin dar el salto al precio de la gama Pro.

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