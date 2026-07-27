Así puedes limpiar tus AirPods y recuperar su calidad de sonido original

Si notas que tus AirPods ya no suenan igual que el primer día, no es tu imaginación ni un problema del bluetooth. La cera de los oídos, el polvo y el sudor se acumulan poco a poco en las rejillas de los altavoces, y eso literalmente amortigua el sonido que llega a tus oídos. Apple mismo reconoce este problema en su soporte técnico y recomienda una limpieza regular usando un paño ligeramente humedecido con agua limpia, evitando siempre líquidos con blanqueadores o peróxido de hidrógeno.

Lo curioso es que muchos usuarios ni siquiera notan la diferencia hasta que limpian sus AirPods por primera vez en meses. La mezcla de cerumen y residuos se mete en cada rincón, desde el pequeño agujero del auricular hasta las ranuras del estuche de carga. El resultado es un sonido apagado, graves que se sienten planos y hasta problemas de conexión cuando la suciedad bloquea los sensores del estuche.

Cómo limpiar tus AirPods sin dañarlos

La regla de oro aquí es la paciencia, porque nunca debes sumergir los AirPods en agua ni usar líquidos con alcohol puro directamente sobre las rejillas. Apple sugiere usar un paño suave sin pelusa para la parte exterior, y toallitas con alcohol isopropílico al 70% únicamente en las superficies externas, jamás en los altavoces. Para las zonas más complicadas, como las mallas de los altavoces, lo ideal es un bastoncillo de algodón completamente seco o apenas humedecido, moviéndolo con delicadeza sin presionar.

Otra técnica que usan muchos usuarios es la del cepillo de cerdas suaves, pasado muy suavemente por las rejillas para desprender la cera sin empujarla más adentro. También existe la opción de la masilla especial (conocida popularmente como “glutac”), que se presiona contra la rejilla y al retirarla se lleva consigo buena parte de la suciedad acumulada. Lo importante es dejar secar por completo antes de guardar los AirPods en su estuche, revisando que no quede humedad en ningún rincón.

Kits de limpieza que valen cada centavo

Ahora bien, si prefieres algo más práctico que improvisar con cosas de casa, el mercado está lleno de kits de limpieza especializados que cuestan menos de $20 dólares y que incluyen todo lo necesario en un solo paquete. Belkin, por ejemplo, ofrece un kit oficial con cepillo de mango largo y delgado, paño de microfibra y líquido de limpieza desionizado por $12.95, disponible directamente en Apple. Su versión más reciente para AirPods 3, 4 y Pro 2 suma dos soluciones líquidas distintas para optimizar la limpieza según la zona.

Si buscas algo aún más económico, en Walmart hay kits con aire comprimido y spray de limpieza por menos de $8 dólares, mientras que en eBay se consiguen opciones con cepillo incluido desde $5.45. Lo mejor de estos kits es que casi todos vienen con múltiples cabezales intercambiables, uno más fino para las rejillas delicadas de los altavoces y otro más grueso tipo esponja para las almohadillas de silicona de los AirPods Pro. Esta variedad de puntas es justo lo que necesitas porque cada tipo de suciedad requiere una herramienta distinta, y usar la incorrecta puede empujar la cera más adentro en lugar de sacarla.

Un kit muy mencionado en redes incluye un bolígrafo multifunción de limpieza 360 grados sin puntos ciegos, que llega hasta el pequeño agujero del tapón de silicona. También hay versiones que traen puntas metálicas para las esquinas más difíciles junto con cepillos dobles para los micrófonos y altavoces, todo dentro de un kit compacto que cabe en cualquier bolsillo o mochila.

Al final, dedicarle apenas cinco minutos a la semana a esta rutina de limpieza puede devolverte esa calidad de sonido nítida que tenías el día que sacaste tus AirPods de la caja. No necesitas gastar una fortuna ni ser un experto en tecnología, solo un kit adecuado y la constancia de usarlo regularmente. Tus oídos —y tu música— te lo van a agradecer.

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