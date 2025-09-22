AirPods Pro 3: razones para comprar -y para no comprar- los auriculares top de Apple

A la vez que se han anunciado los nuevos iPhone 17, Apple acaba de lanzar el mercado los AirPods Pro 3, sus auriculares sin cables más avanzados hasta el momento. Tras probarlos estos primeros días, apuntamos las principales mejoras que realmente justifican pagar los $249 dólares que cuestan, y también características de las que se está hablando pero que en realidad no son tan necesarias.

Características de los Apple AirPods Pro 3 que sí justifican comprarlos

1. Cancelación activa de ruido (ANC) mejorada

Por supuesto, los nuevos auriculares cancelan el ruido exterior. Eso ya lo hacían los AirPods Pro desde la primera versión. Incluso los AirPods “normales”. Pero lo cierto es que la ANC (Active Noise Cancellation) de los AirPods Pro 3 es considerablemente mejor que la de los Pro 2. El que busque más silencio notará la diferencia.

2. Sensor de frecuencia cardíaca integrado

Para los deportistas o simplemente aquéllos que busquen medir su actividad física, los nuevos AirPods Pro 3 son capaces de registrar el ritmo cardíaco y calorías aunque no se tenga un Apple Watch. Pero si se tiene, la información se tomará de los dos gadgets para una medición más precisa. En cualquier caso, supone una mejora para quienes usen la aplicación Apple Fitness del iPhone. Los nuevos AirPods pueden registrar 50 tipos de actividades físicas diferentes.

3. Los AirPods Pro 3 se adaptan mejor

Parece un asunto menor, pero los nuevos auriculares vienen con cinco tamaños de almohadillas para adaptarse a más tipos de orejas. Además, Apple asegura que ha modificado el diseño para mejorar la sujeción. El miedo que tenemos todos a que se nos caiga un auricular por la calle y se vaya por un hueco no va a desaparecer del todo. Pero cuanto más ajustados estén, más difícil que se suelten. Por otro lado, un buen sellado es imprescindible para que la medición de la frecuencia cardíaca sea correcta.

4. El sonido se ha mejorado

Los gadgets hoy día vienen con tantas posibilidades que a veces se nos olvida su función principal. En el caso de unos auriculares, obviamente, es fundamental que el sonido se escuche lo mejor posible. Y los AirPods Pro 3 cumplen con lo esperado. La calidad de sonido es excelente y además se adapta en diferentes situaciones. Por ejemplo, si identifica conversaciones -como en un podcast-, hace que las voces destaquen sobre el resto de sonidos. También a la hora de escuchar música, el audio “espacial” es aún más envolvente y los bajos más profundos. Con todo, el sonido ya era muy bueno en el modelo anterior.

Características que no justifican comprar los AirPods Pro 3

1. Traducción en vivo

Aunque es quizá la novedad más llamativa y de la que más se ha hablado estos días, lo cierto es que la capacidad de traducir el idioma que se está escuchando no debería ser la razón principal para comprarse los Pro 3. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de una capacidad de Apple Intelligence accesible también con los AirPods Pro 2 y con los AirPods 4 con ANC. Ademas, por ahora la traducción está limitada al inglés, español, francés, alemán y portugués. El español tiene acento de España y el portugués de Brasil.

2. La mejora en la autonomía

Sí, los AirPods 3 duran más con una sola carga. Hasta 8 horas de reproducción de música con la cancelación de sonido activada y 10 en el modo “transparency”. Pero, ¿realmente alguien necesita tantas horas seguidas? El estuche de carga de modelos previos tiene tanta o más capacidad que el nuevo. Lo cierto es que, personalmente, nunca he tenido problemas por poca duración de la batería de unos AirPods.

En resumen, si eres usuario del ecosistema Apple y tienes un iPhone, necesitas unos AirPods. Si no aún no los tienes, invierte en los AirPods 3. No te arrepentirás. Pero si ya tienes unos AirPods Pro 2 o AirPods 4 con ANC, te puedes ahorrar el gasto.

