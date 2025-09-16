Los 4 productos Apple que podrían llegar antes de fin de año

Apple acaba de cerrar su evento de lanzamiento del iPhone 17, pero la compañía aún tiene en el horno alrededor de 10 lanzamientos más en el corto plazo, según el reconocido periodista Mark Gurman. Muchos de estos productos se esperan para antes de que termine el año 2025, lo que significa que a los fanáticos de Apple les espera otro cierre de año cargado de innovaciones y actualizaciones. Aquí se detalla qué dispositivos podrían aparecer pronto y qué esperar de ellos.

Renovaciones importantes para finales de 2025

1. iPad Pro

Uno de los lanzamientos más esperados es el nuevo iPad Pro con chip M5. Este modelo promete mejorar la eficiencia y potencia utilizando la nueva arquitectura M5 que vimos en el A19 Pro del iPhone 17, solo que a una escala mucho mayor. Además, Apple podría añadir una segunda cámara frontal en orientación vertical, incluso se rumorea que podría integrar el nuevo sensor cuadrado para selfies del iPhone 17. Esta actualización no solo potenciará el rendimiento, sino que también podría mejorar significativamente la experiencia en video llamadas y fotografía frontal.

2. Vision Pro

Otro dispositivo que recibe mejoras esenciales es el Vision Pro, el casco de realidad mixta de Apple. La versión renovada traerá el chip M5 en lugar del M2 actual, sin grandes cambios en el diseño o peso, pero posiblemente con nuevas correas y un nuevo color “Space Black”. Esta actualización buscará mejorar el rendimiento y duración de batería sin modificar su icónico diseño, reforzando la apuesta de Apple en la realidad aumentada y virtual.

3. AirTag 2

Los seguidores de los gadgets para rastreo están de suerte, ya que se espera un AirTag 2 con chip U2 actualizado, mejorando la precisión para encontrar objetos perdidos. Este chip U2 debutó recientemente en los AirPods Pro 3 y llevará esas mejoras a los AirTags.

4. Apple TV

En la categoría de hogar inteligente, Apple tiene listos una actualización para el Apple TV y el HomePod mini, con nuevos procesadores y el chip de red N1 presentado en el evento del iPhone 17. Además, el Apple TV incorporará soporte para un nuevo asistente Siri mejorado y funcionalidades de inteligencia Apple que llegarán el próximo año, mientras que el HomePod mini podría ganar nuevos colores para adaptarse mejor a cualquier espacio.

Si se tiene en cuenta que algunas de estas novedades ya llevan tiempo siendo rumoreadas, la llegada oficial será bienvenida para muchos que buscan lo último en rendimiento, diseño y funcionalidades inteligentes.

En definitiva, el horizonte para Apple y sus seguidores se ve emocionante y muy productivo para el cierre de 2025 y comienzo del 2026, marcando una etapa donde la innovación continúa siendo protagonista del mercado tecnológico.

