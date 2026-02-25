Cómo saber si los audífonos de venta libre son adecuados para ti





Puedes comprar audífonos de venta libre en una tienda física o encargándolos en línea. Aquí te mostramos cómo saber si podrían ser una buena opción para ti.

Los audífonos de venta libre pueden ayudar a las personas con pérdida auditiva leve o moderada.

By Catherine Roberts

Los audífonos de venta libre, que se lanzaron en octubre de 2022, están diseñados para personas con pérdida auditiva leve a moderada. Están pensados para que cualquier persona pueda acceder a ellos sin necesidad de consultar previamente con un audiólogo u otro profesional de la salud auditiva. Los consumidores evalúan por sí mismos si la magnitud de su problema auditivo se considera leve o moderada.

La gran mayoría de las personas con pérdida auditiva presenta una pérdida auditiva leve o moderada, según un estudio de 2016 publicado en el American Journal of Public Health. Los investigadores estimaron que alrededor de 36.1 millones de personas en Estados Unidos, de 12 años o más, tenían pérdida auditiva leve o moderada, mientras que solo unos 2.2 millones tenían pérdida auditiva severa o profunda. (Ten en cuenta que los audífonos de venta libre están destinados solo para adultos. Los niños aún necesitan consultar con un audiólogo u otro audioprotesista para una evaluación auditiva).

Aun así, evaluar tu propia pérdida auditiva puede parecer difícil. Aquí te explicamos algunas herramientas y estrategias que puedes usar para determinar si un audífono de venta libre es adecuado para ti. (Para obtener más información sobre cómo elegir entre audífonos con receta y de venta libre, consulta nuestra guía sobre audífonos de venta libre).

Considera tus necesidades auditivas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exige que los audífonos de venta libre estén etiquetados con algunos de los signos comunes de pérdida auditiva leve a moderada. Estos incluyen dificultad para oír en lugares ruidosos o en grupo; dificultad para oír al hablar por teléfono; o tener que subir el volumen del televisor para escucharlo, al punto de que otras personas te digan que está demasiado alto. Otra señal: escuchar te cansa. Si alguno de estos síntomas te afecta, te recomendamos probar un audífono de venta libre.

La FDA también proporciona información sobre los signos que podrían indicar que tu pérdida auditiva es demasiado grave como para que un audífono de venta libre sea útil. Entre ellos se encuentran no poder oír el habla incluso en silencio y no percibir bien los sonidos fuertes (como motores, herramientas eléctricas o música alta). Si este es tu caso, lo mejor es consultar a un médico o a un audiólogo.

También debes considerar cuidadosamente tus necesidades auditivas. Algunas personas, incluso aquellas con pérdida auditiva leve, podrían preferir acudir a un audiólogo simplemente porque tienen necesidades auditivas inusualmente complejas o específicas, afirma el doctor Sumit Dhar, PhD, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trastornos de la Universidad Northwestern. Esto podría incluir a un controlador de tráfico aéreo, un litigante que trabaja con frecuencia en una sala de audiencias grande y con mucho eco, o un profesor en un aula amplia con niños por todas partes.

Descarta otros problemas

La mayoría de las pérdidas auditivas son irreversibles. Sin embargo, a veces los cambios en la audición pueden deberse a afecciones médicas, como infecciones, acumulación de cerumen o ciertos tipos de lesiones. En esos casos, lo mejor es consultar a un médico para tratar el problema, en lugar de recurrir directamente a un audífono.

La FDA también exige que los audífonos estén etiquetados con una lista de señales de alerta que indiquen cuándo se debe consultar a un médico para una revisión de los oídos. Estas incluyen síntomas como sangre, pus o líquido que sale de los oídos, dolor o molestias en el oído, sensación de mareo o vértigo y cambios repentinos en la audición.

También puedes usar una herramienta en línea llamada Evaluación de Riesgo de Enfermedades del Oído del Consumidor (CEDRA), desarrollada en la Universidad Northwestern, para ayudar a descartar cualquier problema de oído que justifique una visita al médico.

Evalúa tu audición

Si crees que podrías ser candidato para un audífono de venta libre, aun así puedes optar por hacerte una prueba de audición en persona.

“Para los consumidores, la mejor opción sería hacerse una prueba de audición con un profesional autorizado, obtener una copia de los resultados y luego, al volver a casa, investigar por su cuenta cuáles son las mejores opciones”, afirma la doctora Kim Cavitt, AuD, consultora en salud auditiva.

Cada vez más profesionales separan el costo de las evaluaciones o consultas auditivas del precio de los audífonos, por lo que deberías poder encontrar uno que te haga la prueba incluso si no planeas comprarlos en su consultorio. Llama con anticipación para averiguar cuánto costará la prueba, si tu seguro la cubre y si necesitas una derivación. Medicare, por ejemplo, solo cubre una prueba de audición si tu médico te remite a ella.

Si prefieres evitar una prueba en persona, que es precisamente lo que los audífonos de venta libre están diseñados para permitir, existen varias opciones válidas de evaluación remota o de autoevaluación que pueden ayudarte a determinar tu nivel de pérdida auditiva sin siquiera salir de casa.

Aplicaciones para pruebas de audición basadas en tonos. Los exámenes de audición presenciales suelen incluir lo que se denomina audiometría de tonos puros. Esta se realiza con tonos de audio reproducidos a volumen decreciente para determinar tu nivel específico de pérdida auditiva. Una versión basada en una aplicación no puede replicar totalmente la experiencia en el consultorio. Sin embargo, algunas aplicaciones bien diseñadas pueden producir una medición llamada “promedio de tonos puros” (PTA) o, como lo llaman algunos expertos en salud pública, el “número de audición”.

El número de audición refleja el volumen necesario para que puedas oír el habla y ofrece una forma sencilla de resumir tu nivel de pérdida auditiva. Un número de audición de aproximadamente 25 a 40 significa que tienes pérdida auditiva leve, mientras que de 41 a 60 indica una pérdida moderada.

Una ventaja del número de audición es que proporciona una medición sencilla de la pérdida auditiva y, además, es más concreta que etiquetas imprecisas como “leve” y “moderada”, afirma el doctor Nicholas Reed, AuD, profesor adjunto del departamento de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “Para que los dispositivos de venta libre tengan éxito, necesitamos un lenguaje común en torno a la pérdida auditiva”, afirma. “No podemos usar este lenguaje vago”.

La limitación de la audiometría tonal remota o basada en aplicaciones es que requiere equipo calibrado específicamente para garantizar que los tonos se reproduzcan al volumen adecuado. Esto suele ser más fácil de lograr dentro del ecosistema de Apple, ya que las especificaciones tanto de los dispositivos como de los auriculares fabricados por Apple están controladas por la misma empresa.

Aun así, la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins ha desarrollado una aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, que proporciona un número de audición, acertadamente llamado Hearing Number.

Los usuarios de Apple tienen un par de opciones adicionales para encontrar su número de audición, según un grupo de científicos que promueve un uso más generalizado de esta medición. Pueden usar la aplicación Mimi o, con los AirPods Pro 2 o 3, la aplicación nativa de Apple Hearing Test. Si se realizan una prueba de audición en persona, también pueden pedirle al profesional que se la administre que les proporcione este número.

Pruebas de dígitos en ruido o de habla en ruido. En este tipo de prueba, la tarea consiste en identificar números u otras palabras pronunciadas mientras se reproduce un ruido de fondo. Estas pruebas tienen sus propias ventajas, como que no requieren ningún equipo especial, lo que las hace más accesibles. Además, ofrecen una prueba de audición más realista, afirma el doctor Dewet Swanepoel, DPhil, profesor de audiología en la Universidad de Pretoria (Sudáfrica). “Eso es precisamente lo que dificulta a las personas con pérdida auditiva: el habla con ruido de fondo”, afirma. “Así que esta prueba realmente llega al centro del problema”.

Desventaja: Las pruebas de habla en ruido no proporcionan una medición de la pérdida auditiva tan precisa como la audiometría de tonos puros. Aun así, pueden ser una herramienta de detección útil para ayudarte a determinar si podrías tener algún grado de pérdida auditiva.

La aplicación de pruebas de audición de la Organización Mundial de la Salud, hearWHO, emplea este método. Muchos otros sitios web también ofrecen pruebas de audición con dígitos o pruebas de habla en ruido. Ten en cuenta, advierte Cavitt, que las pruebas en línea también pueden ir acompañadas de campañas de marketing de diversas empresas que venden audífonos o servicios de atención auditiva.

Una autoevaluación basada en la evidencia. Otro enfoque para determinar si un audífono de venta libre es adecuado para ti consiste en evaluar el grado de dificultad auditiva que experimentas en tu vida diaria.

“La FDA está enviando este mensaje: puedes determinar por tu cuenta si tienes una dificultad auditiva de leve a moderada”, afirma Dhar. “Esta afirmación implica que tu percepción de dificultad auditiva de leve a moderada estará bien correlacionada” con una medición profesional de la pérdida auditiva.

El Inventario de Discapacidad Auditiva (HHI) es una herramienta que puede ayudarte con esa autoevaluación.

Existen varias versiones del HHI. Consisten en una serie de preguntas diseñadas para evaluar cuánto afecta un problema auditivo a tu vida. Estos sencillos cuestionarios, desarrollados y validados por audiólogos en las décadas de 1980 y 1990, se han utilizado durante años para evaluar el grado en que la pérdida auditiva afecta a las personas emocional y socialmente. Las preguntas incluyen: “¿Un problema de audición te causa frustración al hablar con familiares?” y “¿Un problema de audición te causa dificultades al visitar a amigos, familiares o vecinos?”. Este enfoque puede ser una buena manera de determinar si podrías beneficiarte de un audífono de venta libre.

“El factor que probablemente determine si alguien buscará audífonos, los usará y se beneficiará de ellos es su discapacidad auditiva percibida, no lo que indica el audiograma”, afirma el doctor Larry Humes, PhD, distinguido profesor emérito de ciencias del habla, el lenguaje y la audición en la Universidad de Indiana. (Un audiograma es un gráfico que muestra los resultados de una prueba de audición).

Para evaluarte, puedes descargar una copia imprimible de la versión de 10 preguntas del HHI para adultos o una versión específica para personas mayores. Si tu puntuación es de leve a moderada, o si obtienes una puntuación aceptable en nuestro cuestionario en línea (basado en el HHI), un audífono de venta libre podría ser una buena opción.

Consulta las calificaciones de audífonos de venta libre de CR

Los miembros de CR que estén listos para empezar a comprar pueden consultar nuestras calificaciones completas de audífonos de venta libre, nuestros mejores audífonos de venta libre y nuestra guía de compra de audífonos. Aquí tienes algunos de nuestros modelos mejor valorados.

Lexie B2 Plus Powered by Bose Self-fitting OTC Hearing Aids

Eargo SE

Sennheiser All-Day Clear Slim

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.