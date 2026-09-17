La Unión Europea dice que la asociación con Canadá “no va en contra de nadie” tras amenazas de Trump

La Comisión Europea respondió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su plan para profundizar su asociación con Canadá “no va en contra de nadie”, después de que el mandatario norteamericano haya amenazado a la UE con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque.

“Como dejó claro ayer nuestra presidenta (Ursula von der Leyen), la propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no va en contra de nadie, sino a favor de nuestra fortaleza común”, afirmó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en referencia a la propuesta europea de ser el primer “miembro asociado” de la Unión Europea.

Postura clara desde París

“Tenemos vocación de crear vínculos cada vez más estrechos con Canadá”, declaró hoy el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, a la televisión LCI. “Habrá que debatirlo, analizarlo y estudiarlo antes de que podamos tomar una posición”, afirmó, y añadió que será necesario “dialogar y discutir también con las autoridades canadienses, con las que trabajamos extremadamente bien”, añadió.

Recordó, en este sentido, que el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá el domingo con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en San Pedro y Miquelón (colectividad de ultramar francesa), frente a las costas de Canadá. Preguntado por las amenazas de Trump, Barrot defendió la autonomía de las decisiones europeas. “La soberanía es como las fronteras, como la democracia: no es negociable. Poco importan los riesgos, no es negociable”, dijo. “Es la elección soberana de los Estados que deciden unir sus destinos”.

En el mismo sentido se expresó el ministro francés para Asuntos Europeos, Benjamin Haddad. “No corresponde a Estados Unidos, ni a nadie más, elegir la orientación política y geopolítica de los europeos. Por otra parte, mantenemos una relación con Canadá y tenemos pleno derecho a buscar profundizarla”, declaró Haddad en una entrevista en el canal de televisión Public Senat.

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