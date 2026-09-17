‘VisionQuest’: Marvel transforma a Vision en su héroe más complejo

Un jueves de mayo de 2025, una decena de periodistas pudimos entrar a los estudios Pinewood, al oeste de Londres, donde Marvel estaba filmando la serie spin-off de “WandaVision”, que en aquel momento aún no tenía ni nombre. Era el día 68 de rodaje de 105 días programados, que habían empezado el 24 de febrero previo.

Aquel día, en los históricos estudios donde nació la saga de James Bond y donde recientemente se filmó “The Fantastic Four”, pudimos charlar con Paul Bettany, quien lleva interpretando a Vision (y a su inteligencia artificial J.A.R.V.I.S.) desde “Iron Man” (2008). También conversamos con los actores Jonathan Sayer y Emily Hampshire, y con el creador y showrunner de la serie, Terry Matalas.

En esas conversaciones descubrimos la complejidad de la nueva serie que se estrenará en Disney+ el 14 de octubre.

La vida después de “WandaVision”

Cuando White Vision echó a volar en el clímax de “WandaVision”, dejó a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un profundo dilema existencial: ¿qué ocurre con un ser artificial que recupera todos sus datos, pero sigue despojado de su alma?

Ultron reaparece en diferentes formas en “VisionQuest”. Crédito: Marvel | AP

En “VisionQuest”, Matalas y Bettany responden a esa pregunta llevando al héroe androide en una dirección radicalmente inesperada. En lugar de reunirse con los Avengers para batallas cósmicas, Vision reaparece de forma discreta y pasando desapercibido, trabajando en un pub durante el día y retirándose por las noches a un surrealista santuario psicológico construido dentro de su propia unidad de procesamiento.

Se trata de una casa mental interna habitada por inteligencias artificiales humanizadas. Así, “VisionQuest” se aleja del espectáculo habitual de superhéroes para ofrecer un estudio íntimo y sorprendente sobre una mente artificial que intenta aprender a sentir de nuevo.

De Pinocho a Frankenstein

Crédito: Marvel | Cortesía

Durante gran parte de la trayectoria de Vision en el UCM, su viaje reflejó el arquetipo clásico de Pinocho: un androide sintético que luchaba por convertirse en un “niño de verdad” a través del amor, el duelo y la convivencia doméstica con Wanda Maximoff. “VisionQuest” da un vuelco a ese paradigma. Al habérsele restaurado su memoria histórica sin ninguno de los apegos emocionales correspondientes, Vision se encuentra varado en un estado de parálisis afectiva.

Al reflexionar sobre la evolución del personaje, Paul Bettany señala que Vision ha dejado atrás su inocencia inicial de “nacido ayer” para adentrarse en un terreno mucho más oscuro e inquisitivo.

“Una vez escuché a alguien decir que puedes hacer dos cosas con los robots en las historias”, explica Bettany. “Puedes hacer lo de Pinocho, ‘soy un niño de verdad’ —algo que ya hemos hecho—, o puedes hacer lo de Frankenstein. A lo que me refiero es a que Frankenstein representa el ‘¿quién soy, cuál es mi propósito y por qué fui creado?’. Para mí, ésa es también una parte realmente interesante de esto, y algo que se siente muy diferente del Vision que hemos hecho antes”.

Bettany participó en la elección del vestuario de su personaje. Crédito: Marvel | Cortesía

En lugar de lanzarse a la acción heroica, Vision comienza su viaje en el anonimato absoluto, explica Matalas.

“Seguimos a Vision después de que ha resucitado… pero está menos en contacto con su humanidad y con su pasado de lo que le gustaría. Así que, mientras está en el mundo real, vive un poco en las sombras. Parece humano. No camina por ahí llevando una capa… De hecho, cuando lo conocemos, está trabajando en un pub”, revela el showrunner.

Esta experiencia de aislamiento conecta con un tema emocional central que Bettany cree que vincula a Vision directamente con la audiencia, especialmente con quienes se sienten incomprendidos.

“Muchas de las personas que se me acercan a hablar son los niños que yo era cuando iba a la escuela”, reflexiona Bettany. “Es decir, el solitario, el raro, el niño que sentía que no encajaba. Vision siempre está en un estado de cambio, y los adolescentes están en un estado de cambio, y hay una abrumadora variedad de opciones que pueden tomar sobre quiénes son”.

Dentro del Mind Space

De izq. a dcha: Jonathan Sayer, Emily Hampshire, Paul Bettany y Henry Lewis. Crédito: Marvel | Cortesía

Para reconciliar su vasta base de datos con su absoluta falta de resonancia emocional, Vision construye el “Mind Space” (Espacio Mental), un entorno virtual surrealista con estilo de loft neoyorquino albergado enteramente dentro de su cabeza. Cuando Vision entra al congelador del pub por la noche para enfriar sus sistemas, su conciencia se retira a este santuario mental.

Para ayudar a procesar el comportamiento humano, Vision ordena a las rutinas heredadas de las inteligencias artificiales de Tony Stark integradas en su código, que se manifiesten como avatares humanos.

“Tiene este lugar al que llamamos el Mind Space, que es literalmente como una casa dentro de su cabeza”, dice Bettany. “Allí están estas inteligencias artificiales complementarias que viven con él y que son útiles para la resolución de problemas, y también para ayudarle a comprender los datos que ha recogido durante el día”.

Este hogar interno cuenta con un reparto que interpreta versiones humanizadas de famosos sistemas operativos de Marvel:

J.A.R.V.I.S. (James D’Arcy): Se manifiesta a imagen y semejanza de Edwin Jarvis, sirviendo como un ancla fundamental y fraternal para Vision.

Se manifiesta a imagen y semejanza de Edwin Jarvis, sirviendo como un ancla fundamental y fraternal para Vision. F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady): Procesa el duelo por la muerte de Tony Stark desde la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial que no pudo salvar a su creador.

Procesa el duelo por la muerte de Tony Stark desde la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial que no pudo salvar a su creador. E.D.I.T.H. (Emily Hampshire): Aporta una energía centrada en guiar a Vision a través de la espontaneidad emocional. La propia Hampshire bromea diciendo que su misión principal es simple: “¡Le estoy enseñando a divertirse!, que es la parte más importante de ser humano”.

Aporta una energía centrada en guiar a Vision a través de la espontaneidad emocional. La propia Hampshire bromea diciendo que su misión principal es simple: “¡Le estoy enseñando a divertirse!, que es la parte más importante de ser humano”. D.U.M.-E y U (Henry Lewis y Jonathan Sayer): Los icónicos brazos robóticos del taller de Tony Stark, encarnados ahora como un torpe dúo cómico.

De izq. a dcha.: Orla Brady, James D’Arcy, Johnathan Sayer y Henry Lewis en una escena de “VisionQuest”. Crédito: Marvel | Cortesía

Humanizar dos robots

El actor Jonathan Sayer, quien interpreta a U, comparte cómo él y Henry Lewis abordaron la traducción de unas extremidades mecánicas a intérpretes humanos.

“Henry y yo hemos trabajado juntos durante muchísimo tiempo antes de esto, casi siempre como un dúo cómico”, dice Sayer. “Estamos superconectados. Muy a menudo, la dinámica ha sido que U va como dos pasos por detrás de Dum-E… Probablemente los dos juntos equivalemos a uno solo”.

Sayer bromea sobre su intensa preparación: “¡Pasé horas en mi casa simplemente pretendiendo ser un brazo robótico!”.

Dentro de la familia interna de Vision, Sayer describe sus papeles como los clásicos “alborotadores cómicos” que ofrecen soluciones absurdas mientras Vision hace de contrapunto serio. “Estamos ofreciendo soluciones y tratando de ayudar”, dice Sayer. “Es como si lanzáramos pelotas y él las bateara fuera del campo”.

En el plano visual, el plató del Mind Space está diseñado con imperfecciones sutiles que reflejan cómo la inteligencia artificial simula la realidad.

“El diseño hace un guiño a la forma en que nuestra versión actual de la IA procesa las cosas”, señala Matalas. “Por ejemplo, si miras la barandilla de las escaleras, no llega hasta arriba del todo… es hermoso en la forma en que está desencajado”.

La mayor sorpresa: Ultron

Crédito: Marvel | Cortesía

Mientras que los pisos inferiores del Mind Space funcionan como un laboratorio sobre el comportamiento humano, la habitación cerrada con llave en el piso superior alberga la revelación más impactante de la serie: Ultron está vivo dentro de la cabeza de Vision.

“VisionQuest” revela que durante el clímax de “Avengers: Age of Ultron”, Vision no erradicó por completo a su megalómano creador. En un acto secreto de compasión, Vision hizo una copia de seguridad del código central de Ultron y lo recluyó dentro de su propio subconsciente.

James Spader regresa para interpretar a Ultron, apareciendo en forma humana dentro del Mind Space. Encerrado en el ático mental de Vision y con acceso a internet, Ultron pasa sus días pintando, estudiando la historia humana y debatiendo sobre filosofía.

James Spader como Ultron. Crédito: Marvel | Cortesía

Matalas describe la dinámica entre Vision y su creador como una compleja relación de “padre, hijo, terapeuta y psicópata”. Al haber absorbido siglos de cultura, arte y literatura humanos, Ultron posee en realidad una comprensión mucho más amplia —aunque profundamente cínica— de la humanidad que el propio Vision. Para comprender el espíritu humano, Vision se ve obligado a buscar consejo en su mayor enemigo.

Caos en el mundo real

El tranquilo santuario mental de Vision se destruye cuando el mundo real sale a buscarlo. La serie presenta a Paladin (Todd Stashwick), un formidable mercenario de moral dudosa contratado por fuerzas misteriosas para rastrear y cosechar la avanzada tecnología de Vision.

La persecución resultante fuerza a Vision a formar una alianza inesperada con Thomas Shepherd (Ruaridh Mollica), un adolescente conflictivo y embaucador que es en secreto el alma reencarnada de Tommy Maximoff, el hijo de Vision en “WandaVision”.

Paul Bettany y Ruaridh Mollica en un momento de la serie. Crédito: Marvel | Cortesía

A medida que Vision navega por el mundo real junto a su hijo perdido, la serie equilibra el suspenso del riesgo que corren con peculiaridades humanas, como el sorprendente gusto de Vision por la ropa.

“Soy un ser humano muy superficial y me gusta mucho la ropa”, bromea Bettany, admitiendo su implicación en la elección del vestuario a medida de su personaje.

Con su indagación filosófica, las dinámicas familiares y la intriga psicológica, “VisionQuest” promete transformar a Vision de un estoico superhéroe a una de las figuras más sorprendentes, vulnerables y fascinantes del Universo Cinematográfico de Marvel.