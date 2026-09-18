Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero

Alex Saab, empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración por lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas ante una corte federal de Miami.

El colombiano cambió su declaración anterior de “no cupable” a “culpable”, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en donde se comprometió a dar información a las autoridades y de entregar $195 millones de dólares que habría obtenido mediante operaciones ilícitas relacionadas con la trama de corrupción.

El acuerdo entre Saab y la Fiscalía no fue revelado, aunque la agencia EFE detalló que este dará información sobre “altos funcionarios venezolanos”.

En las acusaciones iniciales contra Saab, la Fiscalía pidió por el cargo de lavado de dinero una pena máxima de 20 años de prisión.

Según la agencia AP, la Fiscalía accedió a recomendar una condena menor si se da la cooperación en contra de otros acusados.

Deportado desde Caracas

Saab, de 54 años, fue deportado el pasado mayo a Estados Unidos, cuatro meses después de que Maduro fue detenido en Caracas en una operación militar estadounidense, donde resultó Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Tras ser deportado, Saab compareció el 18 de mayo ante un tribunal federal de Miami, donde fue notificado de sus acusaciones por presunta conspiración para lavar dineor y ocultar origen y control de fondos vinculados a Venezuela.

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