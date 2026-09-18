Formulario para la declaración de impuestos exigiría incluir el estatus de ciudadanía del contribuyente

Alineado a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, el denominado Formulario 1040 —el cual utilizan los contribuyentes para reportar ingresos, calcular deducciones/créditos y determinar si se debe pagar o recibir un reembolso— para la declaración del año en curso presentó un borrador pendiente por aprobarse donde pregunta al declarante explícitamente sobre su estatus de ciudadanía.

“Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EE.UU. o extranjero legalmente autorizado para trabajar en EE.UU.?”, indica la propuesta de borrador planteada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

En caso de que la pregunta expuesta termine por agregarse al Formulario 1040, quizá cualquier respuesta donde se detecte a algún declarante como extranjero carente de estatus legal, podría ser turnada a las autoridades migratorias para tomar cartas en el asunto.

Las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal podrían incrementarse con la ayuda de la información recabada a través de algunas declaraciones de impuestos. (Créditos: Alex Brandon / AP)

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, su administración decidió emprender una cruzada permanente para llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia.

A partir de varias órdenes firmadas por el republicano de 80 años, poco a poco, se ha ido fortaleciendo la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), esto con el objetivo de incrementar la cantidad de detenciones y deportaciones de inmigrantes carentes de estatus legal.

Como si se tratará de una segunda fase, ahora el gobierno federal pretende vincular a instituciones bancarias al IRS y hasta al Departamento del Tesoro para cruzar sus bases de datos con el objetivo de detectar a más inmigrantes viviendo en situación irregular en el territorio estadounidense.

De hecho, recientemente Scott Bessent, secretario del Tesoro, emitió un comunicado donde refrenda el esfuerzo del gobierno en turno por no sólo erradicar al fenómeno migratorio, sino de deportar de la nación a quienes se considera estarse beneficiando de algunos programas de apoyo.

“Bajo la Administración del presidente Trump, se han acabado los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes”, indica parte de la misiva.

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