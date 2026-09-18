Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Has dejado demasiado para después el cuidado de tu cuerpo y ya va siendo hora de que te pongas las pilas, porque ese cuerpazo criminal no se mantiene a base de antojos, desveladas y promesas de “el lunes comienzo”. Últimamente podrías sentirte con menos energía, más pesado o pesada, o simplemente incómodo con ciertos hábitos que se te fueron saliendo de control. No necesitas castigarte ni querer convertirte en modelo de revista de la noche a la mañana; necesitas disciplina. Retoma poco a poco el ejercicio, mejora tu alimentación y, sobre todo, hazlo por ti. Cuando haces cambios únicamente para gustarle a alguien, tarde o temprano mandas todo a la chingada.
También tendrás que cuidar la manera en que manejas tus emociones. Cuando algo te preocupa, te decepciona o no sale como esperabas, podrías refugiarte demasiado en la comida, el aislamiento o la flojera. Aprende a reconocer cuándo realmente tienes hambre y cuándo solamente estás intentando llenar con tacos, panecito o cualquier fregadera un vacío que nada tiene que ver con el estómago. Tu cuerpo necesita atención, pero tu cabeza también necesita descanso y orden.
En cuestiones del corazón, no andes buscando pareja como quien busca promoción en supermercado porque podrías terminar llevándote algo que ni necesitabas. Aprende a disfrutar tu propia compañía. La soledad bien aprovechada no es castigo; sirve para conocerte y dejar de aceptar cualquier relación nomás porque te da miedo dormir sin recibir un “buenas noches”. Cuando llegue alguien, que sea para acompañar tu felicidad, no para convertirse en el único motivo de ella.
Si ya tienes pareja, mide mejor lo que entregas. No significa que debas amar con calculadora en mano, pero tampoco tienes por qué poner casa, comida, sentimientos, paciencia y hasta mariachi mientras la otra persona nomás llega con un “¿qué haces?”. Una relación necesita reciprocidad. Si siempre eres tú quien busca, perdona, propone, resuelve y mantiene viva la comunicación, tarde o temprano acabarás cansándote. Recuerda que cuando una persona entrega absolutamente todo mientras la otra apenas pone migajas, el madrazo emocional suele caer sobre quien más expectativas construyó.
Amores y oportunidades para conocer gente no te van a faltar, pero deja de escoger por pura envoltura. Una cara bonita, un cuerpo atractivo o unas palabras sabrosas pueden llamar la atención, pero no necesariamente garantizan buenos sentimientos. Observa cómo esa persona trata a quienes no puede sacarles ningún beneficio; ahí conocerás mucho de su verdadera personalidad. No te emociones con cualquiera que te eche dos flores, porque luego tú ya estás escogiendo nombres para los chamacos y la otra persona ni tu apellido sabe.
En salud, procura mantener hábitos básicos de prevención ante infecciones respiratorias y enfermedades contagiosas, especialmente si frecuentas lugares cerrados o concurridos. Si presentas síntomas importantes o persistentes, no te automediques y busca orientación médica.
Se marca también la posibilidad de un viaje, salida o movimiento hacia otra ciudad que podría ayudarte a despejar la mente. Este cambio de ambiente vendrá acompañado de una transformación personal bastante fuerte. Vas a comenzar a poner límites donde antes aguantabas, a decir “no” sin escribir después una tesis explicando por qué y a seleccionar mejor tus compañías. Varias personas se van a quedar con el ojo cuadrado al descubrir que ya no pueden manipularte como antes. Y qué bueno: no estás aquí para seguir siendo la misma persona que permitía que cualquiera entrara, hiciera su desmadre y todavía saliera con las gracias.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tu terquedad, que algunas veces sirve para meterte en cada fregadera, ahora podría convertirse en tu mejor herramienta para sacar adelante proyectos que llevas tiempo cocinando. Cuando verdaderamente se te mete algo entre ceja y ceja eres capaz de mover cielo, mar y hasta al vecino con todo y macetas para conseguirlo. Se visualiza la consolidación de una meta personal, laboral o económica que parecía avanzar a vuelta de rueda, pero finalmente comenzará a mostrar resultados. No desesperes si todavía falta camino; estás más cerca de conseguirlo de lo que imaginas.
Necesitas hacer una buena limpia de personas, contactos y ambientes que únicamente están ocupando espacio en tu vida. Si cada vez que hablas con alguien terminas sintiéndote menos, cuestionando tus decisiones o con el ánimo por los suelos, entonces pregúntate qué chingados sigues haciendo ahí. No necesitas conservar amistades por antigüedad ni relaciones por compromiso. Hay gente que lleva años contigo y aun así no aporta ni los buenos días.
También deberías darle una sacudida a tus redes sociales. Deja de estar siguiendo personas que solamente utilizas para compararte, investigarles la vida o terminar haciendo corajes porque aparentemente viven mejor que tú. Las redes enseñan escaparates, no bodegas; cualquiera presume vacaciones, pareja perfecta y sonrisa de comercial, pero nadie sube la foto cuando anda contando las monedas para completar la quincena. Protege tu tranquilidad y deja de regalar atención a quien solamente despierta inseguridades o malos pensamientos.
En cuestiones del corazón, existe un recuerdo del pasado que podría seguir apareciendo cuando menos lo esperas. Tal vez ya no quieras regresar con esa persona, pero todavía conservas fotografías, conversaciones, regalos o recuerdos que funcionan como botón de emergencia para volver a sentir lo mismo. Si aquello terminó, deja de construirle un altar. Una cosa es recordar lo vivido y otra muy distinta seguir alimentando una historia que ya entregó hasta los créditos finales.
Si estás soltero o soltera, podrían aparecer nuevas oportunidades sentimentales, pero necesitas permitir que las personas te sorprendan. A veces descartas demasiado rápido porque comparas lo nuevo con alguien que ya conociste. No busques la misma personalidad en diferente cuerpo. Conoce, observa y date tiempo. Tampoco confundas insistencia con amor; hay quien persigue mucho mientras consigue lo que quiere y después desaparece más rápido que dinero en viernes de quincena.
En el trabajo se percibe un ambiente más llevadero siempre que cumplas con lo tuyo y mantengas la lengua estacionada cuando comiencen los chismes. Podrías enterarte de información delicada relacionada con compañeros, cambios internos o problemas entre personas. Hazte como que la Virgen te habla. Si repites algo, aunque sea “nomás entre nosotros”, terminarán diciendo que tú comenzaste todo el mitote. Concéntrate en tus responsabilidades porque ahí podría abrirse una oportunidad para demostrar de qué estás hecho o hecha.
Con el dinero tienes una relación muy especial: te encanta tenerlo, gastarlo y pensar cómo conseguir más. Traes una Teresa en potencia viviendo dentro de ti, pero a veces quieres la mansión sin haber puesto todavía ni el primer tabique. Tienes capacidad para generar mejores ingresos, pero necesitarás dejar de depender únicamente de la suerte. Una idea relacionada con comercio, ventas, servicio independiente o proyecto personal podría crecer si la trabajas con constancia y estrategia.
Naciste con estrella, sí, pero tampoco abuses queriendo que la estrella haga todo el trabajo. Tus próximos logros dependerán de combinar esa facilidad para detectar oportunidades con disciplina. Hay metas que antes considerabas demasiado grandes y que ahora podrían comenzar a verse posibles. Deja de contarle tus planes a medio mundo y trabaja calladito, porque muchas veces el mejor anuncio de que algo te salió bien es dejar que los resultados hagan todo el pinche ruido.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No permitas que la inmadurez, las pendejadas ni los malos modos de otras personas terminen echándote a perder momentos que te ha costado mucho conseguir. Traes una etapa en la que necesitarás aprender a seleccionar tus batallas, porque no todo comentario merece respuesta ni toda indirecta necesita que saques las uñas. Hay gente que disfruta picándote las costillas nomás para verte reaccionar y después hacerse la víctima. No les des ese gusto. A veces dejar hablando sola a una persona cala más que cualquier mentada de madre.
En trabajo y amistades podrías percibir ambientes pesados, competencia, comparaciones o personas demasiado pendientes de lo que haces. No des por hecho que cada tropiezo se debe a la envidia de alguien; también revisa qué puedes organizar mejor. Sin embargo, sí conviene ser más reservado con tus proyectos. Tienes la costumbre de emocionarte y contar lo que planeas antes de poner el primer ladrillo, y luego aparecen veinte opiniones que nadie pidió. Aprende a trabajar en silencio y anunciar cuando aquello ya esté amarrado.
Si eres creyente y te ayuda emocionalmente, puedes hacer una limpia, prender una veladora o realizar algún ritual tradicional para sentir que cierras ciclos y comienzas con mejor actitud, pero no dejes tus resultados únicamente en manos de eso. La mejor “abre caminos” seguirá siendo moverte, tocar puertas, insistir y corregir lo que no funcionó. Las oportunidades también necesitan encontrarte trabajando, porque acostado esperando señales lo único que podría llegarte es sueño.
Se aproxima un viaje, traslado o salida que romperá un poco con tu rutina. Podría surgir por invitación, asunto familiar, trabajo o simplemente porque necesitas despejarte. Organiza bien gastos y documentos antes de salir, porque también aparecen trámites, firmas, solicitudes, renovaciones o papelería que tendrás que atender. Lee todo antes de firmar y guarda comprobantes; luego andas buscando papeles como gallina sin cabeza y jurando que “aquí los había dejado”.
Una amistad cercana podría contarte sobre el final de una relación larga. Escucha y acompaña, pero no quieras convertirte en juez, abogado y Ministerio Público del rompimiento. Tú solamente conocerás una versión y podrías terminar peleado con alguien por defender una historia que después hasta reconciliación tendrá.
Cuida también tus movimientos porque podrías andar más distraído o distraída de lo habitual. Escaleras, pisos mojados, banquetas, prisas y andar viendo el celular mientras caminas pueden ocasionarte un buen fregadazo. No significa que necesariamente vaya a ocurrirte algo; simplemente evita descuidos innecesarios y bájale dos rayitas a querer hacer cinco cosas simultáneamente.
En cuestiones del amor, alguien del pasado podría reaparecer con conversación aparentemente inocente y terminar despertando deseos que creías archivados. Existe posibilidad de encuentro íntimo o de que vuelva una química bastante fuerte. Antes de aventarte como si estuvieran regalando afecto, pregúntate qué esperas después. Si solamente quieres pasarla bien y ambos están en el mismo canal, deja claras las cosas; pero si todavía tienes sentimientos, cuidado con entregar el cuerpo esperando que de ahí nazca una relación que la otra persona nunca prometió.
Y deja de mendigar amor, atención o amistad. Si necesitas perseguir constantemente a alguien para que te responda, te invite, te busque o te incluya, ahí no es. Date el taco que mereces. No por soberbia, sino porque finalmente estás comprendiendo tu valor. Quien quiera compartir contigo tendrá que demostrarlo con hechos, porque palabras bonitas cualquiera las avienta y hasta con faltas de ortografía.
Tu verdadera transformación comenzará cuando dejes de preocuparte por caerle bien a todo mundo. No cualquiera merece conocer tus planes, entrar en tu intimidad ni disfrutar de tu mejor versión. Hazte más selectivo o selectiva y verás cómo disminuye el drama y aumenta la tranquilidad.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Necesitas aprender a escuchar más y suponer menos, porque últimamente puedes armar una novela completa con una mirada, un mensaje que tardaron en contestarte o una palabra dicha con tono diferente. No todas las personas que te rodean están queriendo lastimarte ni todo silencio significa rechazo. Antes de sacar conclusiones, pregunta y escucha. Podrías descubrir que alguien cercano lleva tiempo intentando explicarte algo, pero tú has estado tan ocupado o ocupada defendiendo lo que sientes que no has prestado suficiente atención a lo que la otra persona también está viviendo.
Si estás soltero o soltera, deja de buscar desesperadamente quién te quite la soledad. Primero encuéntrate tú, porque emocionalmente puedes andar más perdido que chancla en balneario. Hay cosas que todavía necesitas comprender sobre lo que quieres, lo que permites y aquello que definitivamente ya no estás dispuesto a tolerar. Una pareja no llegará a resolverte la existencia ni a tapar los huecos que dejaron otras personas. Mientras no aprendas a disfrutar tu propia compañía, cualquier poquito de atención podría parecerte amor.
Antes de comenzar otra relación asegúrate de haber cerrado las anteriores de verdad, no solamente de palabra. Puedes decir que ya superaste a alguien mientras sigues revisando sus redes, comparando a las personas nuevas con esa relación o recordando cada fregadera que te hicieron. Eso no es cerrar ciclos; es guardar el cadáver emocional debajo de la cama y perfumar el cuarto para que nadie note el olor. Sana primero, porque una persona nueva no tiene por qué pagar los platos que rompió alguien del pasado.
Precisamente un ex amor podría seguir rondando, mandando mensajes, preguntando por ti o buscando otra oportunidad. Aquí necesitarás memoria, no calentura. Si aquella relación terminó por engaños, mentiras o faltas de respeto repetidas, recuerda que perro huevero ni aunque le quemen el hocico. Las personas sí pueden cambiar, pero el cambio verdadero se demuestra con tiempo, responsabilidad y hechos, no con tres mensajes llorones a las dos de la mañana diciendo que “ahora sí entendieron todo”. Si decides abrir nuevamente esa puerta, hazlo sabiendo perfectamente qué ocurrió anteriormente y qué condiciones necesitarías para recuperar la confianza.
En amistades viene movimiento agradable. Podrían invitarte a una fiesta, reunión, cena, cine o salida improvisada que terminará levantándote bastante el ánimo. Acepta cuando realmente tengas ganas y deja de encerrarte nomás porque te dio flojera arreglarte. Eso sí, posiblemente descubras que tu cuerpo ya no negocia las desveladas como antes. Antes amanecías después de una fiesta listo para otra y ahora dos bebidas, cuatro horas de sueño y al día siguiente pareces sobreviviente de guerra.
También vas a comenzar a darte cuenta de quién te busca porque disfruta verdaderamente tu compañía y quién solamente aparece cuando necesita desahogarse, pedir un favor o conseguir algo. No tienes que convertirte en centro de atención emocional disponible las veinticuatro horas. Aprende a decir: “hoy no puedo”. No necesitas justificarte ni presentar tres comprobantes sellados.
Es momento de preocuparte más por tu propia felicidad. Has gastado demasiada energía intentando que familiares, amistades o parejas estén bien mientras tú vas dejando tus necesidades al último. Ayudar es bonito; abandonarte para rescatar a medio mundo ya es otra fregadera.
Tu gran aprendizaje será dejar de sentir culpa por elegirte. Haz planes que te entusiasmen, recupera actividades que abandonaste y rodéate de personas con quienes puedas ser tú sin andar midiendo cada palabra. Cuando comienzas a tratarte como prioridad, también enseñas a los demás la manera en que esperas ser tratado. Y quien se moleste porque empezaste a poner límites probablemente estaba demasiado cómodo disfrutando que antes no tenías ninguno.
LEO – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Necesitarás aprender a no engancharte con gente pendeja que conoce perfectamente qué botones apretarte para hacerte explotar. Hay personas que te van a provocar con comentarios, indirectas o actitudes únicamente para comprobar si todavía pueden sacarte de tus casillas. No les entregues ese poder. Tu carácter es fuerte y cuando se te calienta la cabeza primero avientas el zarpazo y después preguntas qué pasó. Esta vez te conviene hacer exactamente lo contrario: observa, piensa y decide si realmente vale la pena responder.
Viene una depuración importante en amistades y círculos cercanos. Vas a comenzar a identificar quién celebra sinceramente tus avances y quién pone cara de velorio cada vez que cuentas algo bueno. Tampoco caigas en la paranoia pensando que todo mundo te tiene envidia; simplemente aprende a reconocer conductas. Quien constantemente minimiza tus logros, se burla de tus proyectos o aparece únicamente cuando estás jodido para sentirse mejor consigo mismo probablemente no ocupa un lugar tan importante como imaginabas.
No tengas miedo de reducir tu círculo. A cierta altura de la vida vale más tener tres personas con quienes puedas hablar sin cuidarte la espalda que treinta contactos que parecen comité de vecinas esperando el próximo chisme. Hay amistades que cumplieron su ciclo y no necesitas organizar un funeral para despedirlas; basta con dejar de insistir donde la conexión ya se terminó.
En el terreno sentimental podrías vivir algo bastante interesante con una persona que llegó recientemente a tu vida o con quien primero se desarrolló una amistad. La convivencia comenzará a despertar una atracción que quizá ninguno de los dos esperaba. Podrían aparecer mensajes más frecuentes, bromas con doble intención, miradas diferentes y esa tensión sabrosa donde los dos saben que está pasando algo, pero todavía se hacen bien pendejos.
Esta conexión tiene posibilidades de convertirse en una relación muy perra, pero necesitará comunicación clara. No quieras aplicar tus clásicas pruebas de “si le intereso, que me busque” mientras la otra persona está pensando exactamente lo mismo. Así pueden pasar tres meses mirándose las historias y ninguno mueve una chingada ficha. Si existe interés, permite que las cosas avancen naturalmente y habla cuando sea necesario. No confundas orgullo con dignidad.
También deja de permitir que los fracasos sentimentales anteriores dicten cómo debes comportarte con alguien nuevo. Que una persona te haya mentido no significa que todas mentirán; que alguien te haya utilizado tampoco significa que debas recibir al siguiente con interrogatorio, detector de mentiras y antecedentes no penales. Aprende de lo vivido, sí, pero no conviertas las heridas anteriores en sentencia para quien todavía no te ha hecho nada.
Si tienes pareja, mucho cuidado con la monotonía. Una relación no se acaba solamente por una infidelidad o una gran pelea; algunas se van apagando poquito a poquito porque dejaron de conversar, salir, sorprenderse y tocarse con ganas. Si últimamente todo se resume en pendientes, trabajo, cuentas y “¿qué vamos a cenar?”, hace falta moverle al asunto. Planeen algo distinto, recuperen detalles y, sobre todo, vuelvan a hablar como pareja y no únicamente como administradores del hogar.
En cuestiones personales comenzarás a recuperar seguridad para intentar algo que anteriormente no salió como querías. No confundas fracaso con incapacidad. Algunas puertas no se abrieron porque todavía te faltaban experiencia, contactos o preparación. Ahora tienes herramientas que antes no tenías.
Tu mayor victoria será aprender que no necesitas demostrarle nada a nadie. Deja que hablen, inventen y hagan sus pinches teorías. Mientras unos gastan tiempo opinando sobre tu vida, tú úsalo para construirla. El rugido más fuerte no será mandar gente a la chingada, sino avanzar tanto que sus comentarios ya ni siquiera alcancen a tocarte.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se abre un ciclo bastante movidito en el que necesitarás poner en orden tus ideas y, sobre todo, tus sentimientos, porque podrías traer la cabeza diciendo una cosa, el corazón otra y la lengua haciendo lo que se le pega la gana. Antes de tomar decisiones importantes piensa muy bien qué consecuencias podrían tener, especialmente cuando involucren a personas que realmente te quieren. No descargues frustraciones con quien no tiene vela en el entierro, porque luego cuando se te baja el coraje quieres arreglar con un “perdón, andaba estresado” lo que dijiste con lujo de detalle.
El karma podría sentirse bastante rápido, no como castigo mágico, sino porque muchas de tus acciones tendrán consecuencias casi inmediatas. Si actúas correctamente, también podrías recibir cosas buenas de regreso. Por eso procura no hacer aquello que después no quisieras que te hicieran. A veces te encanta señalar las fregaderas ajenas con lupa industrial, pero cuando llega el momento de revisar las tuyas hasta se te pierde la graduación de los lentes.
Cuida muchísimo la manera en que hablas de otras personas. Un comentario aparentemente inocente podría viajar más rápido que chisme de vecindad y terminar completamente deformado. Existe riesgo de malos entendidos con una amistad importante, especialmente si alguien lleva y trae información. Si tienes algo que decir, dilo directamente a quien corresponde. No utilices intermediarios porque terminarás participando en un teléfono descompuesto donde tú dices “me cayó mal” y al otro le llega “Virgo dijo que te quiere aventar de un puente”.
En cuestiones sentimentales deja de remar una lancha donde la otra persona ni siquiera se ha subido. Si alguien no te busca, no propone verte, responde cuando se le da la gana y jamás demuestra intención de construir algo contigo, ¿qué más explicación necesitas? No puedes fabricar interés a punta de mensajes, detalles y paciencia. El cariño debe tener reciprocidad. Retirarte de donde no existe interés no significa perder; significa dejar de desperdiciar energía.
Si tienes pareja, procura expresar lo que necesitas antes de acumular molestias. Tú tienes esa maña de guardar pequeñas inconformidades hasta que un día explotas por una cuchara mal puesta y sacas expedientes desde la Navidad pasada. Hablar a tiempo evitará discusiones innecesarias y ayudará a recuperar cercanía.
Se aproxima un viaje, traslado o plan fuera de tu rutina que podría servirte para desconectarte un poco. También habrá presión relacionada con trabajo, estudios, pendientes o responsabilidades acumuladas. No quieras resolver el mes completo en una tarde. Divide obligaciones, establece prioridades y avanza paso a paso. Tu necesidad de tener absolutamente todo bajo control podría convertirse precisamente en aquello que más estrés te genere.
Durante algunas noches podrían aparecer recuerdos, nostalgia o pensamientos sobre metas que todavía no has cumplido. No utilices esas horas para darte de latigazos mentales comparando tu vida con la de otras personas. Si existe algo que todavía deseas estudiar, emprender, aprender, comprar o construir, comienza con lo que tengas. Nunca será demasiado tarde mientras sigas teniendo ganas y disposición para trabajar.
También se visualiza una reunión familiar o encuentro con amistades donde podrías pasarla bastante bien. Disfruta, ríete y desconéctate, pero controla esa boquita porque entre confianza, comida y unas copitas podrías revelar algo que no te correspondía contar.
Tu aprendizaje será sencillo: menos perfección y más conciencia. No necesitas tener resuelta toda tu existencia para avanzar. Ordena lo que puedas, corrige lo que te corresponde y deja de cargar responsabilidades ajenas. Cuando aprendas a dirigir toda esa exigencia que utilizas para juzgarte hacia construir algo que verdaderamente deseas, vas a sorprenderte de hasta dónde puedes llegar.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Un presentimiento relacionado con dinero, negocio o una oportunidad podría hacer que pongas atención donde antes ni siquiera estabas mirando. Tu intuición estará bastante despierta, pero tampoco quieras aventar los ahorros de la familia nomás porque soñaste con un número o amaneciste sintiendo que eres descendiente de Nostradamus. Si aparece una propuesta económica, inversión, venta, compra o posibilidad de generar un ingreso extra, investiga primero. Hay posibilidades de mejorar tus finanzas, pero el verdadero dinero llegará cuando combines intuición con inteligencia y dejes de gastar por impulso en cosas que a los tres días ya ni te emocionan.
Necesitas controlar más tu carácter porque podrías andar con la paciencia más corta que vestido de quinceañera moderna. Cualquier comentario podría irritarte y tendrás facilidad para responder de manera tajante. Antes de mandar a alguien a la chingada pregúntate si realmente hizo algo grave o simplemente tú traes atravesados otros problemas. No conviertas a personas inocentes en costal de boxeo emocional.
También evita juzgar situaciones que desconoces. Una amistad podría tomar una decisión que inicialmente te parecerá absurda y tendrás ganas de darle tu opinión aunque nadie te haya preguntado. Primero conoce la historia completa. Cada persona pelea batallas que muchas veces no cuenta y resulta muy fácil criticar desde una silla donde nunca te ha tocado sentarte. Puedes aconsejar, pero aprende a hacerlo sin sentir que tienes la verdad absoluta.
En cuestiones sentimentales necesitas bajarte de las chingadas nubes y mirar a las personas exactamente como son. Tienes facilidad para enamorarte no solamente de alguien, sino de la versión que construyes de esa persona en tu cabeza. Le agregas cualidades, justificas defectos, interpretas silencios como misterio y terminas convirtiendo a cualquier mortal en edición limitada. Después, cuando aparece su verdadera personalidad, dices que cambió. A veces no cambió absolutamente nada; simplemente tú finalmente le quitaste el filtro.
Si alguien te interesa, disfruta el proceso de conocerlo sin ponerle corona antes de tiempo. Observa cómo maneja los problemas, cómo habla de sus exparejas, cómo trata a su familia y qué hace cuando las cosas no salen como quiere. Ahí encontrarás información mucho más valiosa que en veinte mensajes románticos.
Tu deseo y necesidad de contacto podrían intensificarse, despertando fantasías o ganas de reencontrarte con una persona que te mueve hasta lo que no sabías que tenías. Incluso podrías comenzar a considerar un viaje para verla. Si decides hacerlo, asegúrate de que el entusiasmo sea compartido. No recorras kilómetros por alguien que no sería capaz ni de cruzar la calle por ti. Y si existe intimidad, disfruta con responsabilidad y sin confundir una noche sabrosa con contrato matrimonial.
Se visualizan también planes de viaje o una escapada que podría ayudarte a romper la rutina. Antes de gastar, organiza bien tus cuentas porque podrías emocionarte reservando primero y preguntándote después con qué vas a pagar.
En salud, los cambios de temperatura podrían hacerte sentir más sensible de garganta o vías respiratorias. Abrígate cuando sea necesario, hidrátate y atiende síntomas persistentes con un profesional de salud en lugar de andar tomando cualquier menjurje recomendado por la comadre.
Tu gran tarea será aprender a mirar la realidad sin adornarla. Ni todas las personas son maravillosas ni todas son unas desgraciadas; simplemente son humanas, con virtudes y defectos. Cuando dejes de idealizar, también dejarás de decepcionarte tan fácilmente. Pon los pies en la tierra, controla tus reacciones y permite que los hechos hablen. Vas a ahorrarte muchos corajes y, de paso, unas cuantas decepciones que tú solito o solita estabas fabricando.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No le tengas miedo a los cambios que comiencen a aparecer, porque algunos llegarán justamente para sacarte de lugares donde ya estabas demasiado cómodo o cómoda, pero donde también habías dejado de crecer. Podrías enfrentarte a decisiones relacionadas con trabajo, dinero, relaciones o proyectos personales que inicialmente te provocarán incertidumbre. No quieras tener garantías para todo. Hay caminos que solamente muestran hacia dónde llevan después de dar los primeros pasos. Lo importante será distinguir entre actuar por impulso y atreverte porque sabes que necesitas algo diferente.
También necesitas revisar quiénes tienen acceso directo a tu tiempo y energía. Hay personas que parecen parásitos emocionales: llegan con problemas, se alimentan de tu atención, te cuentan la tragedia completa y cuando finalmente tú necesitas apoyo desaparecen más rápido que familiar cuando toca cooperar. No tienes obligación de cargar problemas ajenos. Ayudar está bien, pero convertirte en servicio de emergencia gratuito para medio mundo ya es otra chingadera.
En cuestiones del amor, la monotonía podría convertirse en tu peor enemiga si tienes pareja. Si últimamente hacen exactamente lo mismo, hablan únicamente de pendientes y la emoción se fue de vacaciones sin avisar, es momento de recuperar la conexión. No necesitas gastar una fortuna; basta con modificar rutinas, salir a otro lugar, conversar sin celulares atravesados y recuperar esos detalles que antes surgían naturalmente. La pasión también necesita mantenimiento, porque hasta el mejor fuego se apaga si nadie le arrima leña.
Para quienes están solteros o solteras se presenta una etapa favorable para conocer a alguien o permitir que una conexión reciente avance. Eso sí: no confundas intensidad con compatibilidad. Tú puedes pasar de “mucho gusto” a imaginar una vida completa en tres conversaciones cuando alguien verdaderamente te mueve el tapete. Disfruta la química, pero permite que el tiempo te enseñe quién tienes enfrente.
Una persona que anteriormente te hizo pasar momentos bastante culeros podría intentar regresar, acercarse mediante algún pretexto o hacerte saber que todavía piensa en ti. Aquí necesitas recordar por qué se terminó aquello. Si ya hubo mentiras, manipulación, traiciones o el mismo problema repetido varias veces, no abras nuevamente la puerta esperando que entre una persona completamente diferente. Las segundas oportunidades pueden funcionar cuando existen cambios demostrables; cuando solamente existen promesas recicladas, normalmente termina repitiéndose la misma novela con diferente capítulo. Si sabes perfectamente que esa historia te chingó la existencia, mejor que siga su camino.
También aparece la posibilidad de arreglar un pleito con alguien importante. Esta vez las palabras correctas harán toda la diferencia. No llegues queriendo demostrar quién tuvo la razón; llega dispuesto o dispuesta a resolver. Reconocer tu parte no te hace débil y escuchar tampoco significa aceptar culpas que no te corresponden. Una conversación madura podría recuperar una relación que todavía vale la pena conservar.
Pon especial atención a tus finanzas. Revisa gastos pequeños, pagos pendientes, compras a meses y esas fugas de dinero que parecen insignificantes hasta que las sumas y descubres que ahí se fue media quincena. Evita endeudarte únicamente por aparentar o comprar algo que realmente puede esperar. Un poco de organización ahora podría evitarte andar haciendo malabares financieros cuando termine el mes.
Estás entrando en una etapa donde muchas cosas comenzarán a acomodarse conforme a las decisiones que has venido tomando. La vida suele devolver consecuencias, buenas y malas, así que procura sembrar aquello que después no te dé miedo cosechar.
Tu poder estará en aprender a cerrar puertas sin quedarte parado enfrente esperando que alguien vuelva a tocar. Haz espacio para nuevas personas, proyectos y experiencias. Hay cambios que parecen pérdida mientras están sucediendo, pero después entiendes que solamente estaban quitando del camino aquello que ya estorbaba para lo que verdaderamente viene.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No permitas que personas con más lengua que argumentos te hagan sentir menos o te obliguen a cambiar aquello en lo que verdaderamente crees. Vas a encontrarte con gente que intentará cuestionar tus decisiones, criticar tus planes o hacerte creer que estás apuntando demasiado alto. Escucha cuando exista una crítica constructiva, porque tampoco eres dueño o dueña de la verdad, pero aprende a distinguir un buen consejo de un comentario hecho nomás para chingarte la seguridad. Mientras defiendas tus ideas con argumentos y respeto, poco a poco también enseñarás a los demás hasta dónde pueden meterse contigo.
Si tienes pareja, presta atención a la influencia de terceras personas dentro de la relación. Una amistad cercana a tu pareja podría estar haciendo comentarios sobre ti o metiendo cucharota donde nadie le dio vela en el entierro. No armes un escándalo basándote únicamente en sospechas. Habla directamente con tu pareja y observa hechos. El verdadero problema no sería que alguien hable mal de ti, sino que ustedes permitan que opiniones externas tengan más peso que la comunicación entre ambos. Una relación de dos se vuelve un desmadre cuando empiezan a administrarla entre cuatro.
También necesitas ser más selectivo con las personas nuevas. Tu personalidad abierta hace que puedas agarrar confianza rápidamente y terminar contando hasta lo que desayunaste en 1998. Bájale dos rayitas. No todo aquel que llega sonriendo trae buenas intenciones y tampoco toda persona nueva es enemiga; simplemente deja que el tiempo revele quién es quién. Hay gente que un día te dice “cuenta conmigo para todo” y al siguiente pasa frente a ti con la geta volteada como si jamás te hubiera conocido.
Cuida muchísimo tus pertenencias y tu dinero. Podrías andar distraído o distraída y dejar cartera, celular, llaves, documentos o algún objeto importante donde no corresponde. También evita compras impulsivas y revisa bien cualquier pago o transferencia antes de confirmar. No se trata de vivir pensando que te van a robar hasta los calzones, sino de prevenir pérdidas que podrían evitarse con un poquito de atención.
En el trabajo podrían presentarse cambios, movimientos internos o nuevas exigencias por parte de superiores. El ambiente podría ponerse más tenso porque varias personas estarán sintiendo presión al mismo tiempo. No cargues problemas ajenos ni participes en quejas colectivas que después nadie quiera reconocer. Cumple con tus responsabilidades, pregunta cuando una instrucción no esté clara y procura tener evidencia de acuerdos importantes. Podrías descubrir que sabes trabajar bastante bien bajo presión cuando dejas de gastar energía renegando primero.
En cuestiones de salud y alimentación, si notas inflamación abdominal después de consumir determinados alimentos o bebidas, observa qué te cae mal y modera excesos. Reducir refrescos y productos muy refinados puede ser una medida razonable dentro de una alimentación equilibrada, pero si la inflamación es frecuente, intensa o viene acompañada de otros síntomas, consulta con un profesional de salud en lugar de andar diagnosticándote con videos de internet.
En lo sentimental, podría entrar una necesidad muy cabrona de buscar a alguien de tu pasado. Antes de mandar ese mensaje que llevas escribiendo y borrando veinte veces, pregúntate qué estás buscando: ¿cerrar un asunto, pedir disculpas, saber cómo está o intentar regresar? Si contactarlo realmente puede darte claridad, hazlo con prudencia y sin expectativas exageradas. Pero si sabes que esa persona solamente despierta heridas, ansiedad o problemas que ya habías superado, quizá la paz que buscas no está en volver a tocar esa puerta.
Tu prioridad deberá ser proteger lo que has construido. Defiende tus opiniones sin convertir cada desacuerdo en guerra, cuida tus cosas, administra mejor tu dinero y deja que las personas demuestren con tiempo qué lugar merecen en tu vida. No necesitas caerle bien a todo mundo; necesitas poder mirarte al espejo sabiendo que no traicionaste tus principios nomás por encajar donde ni siquiera estabas a gusto.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Un nuevo ciclo comienza a tomar fuerza y varios cambios que desde hace semanas se venían cocinando podrían finalmente empezar a hacerse realidad. No te apendejes ahora que las cosas comienzan a moverse, porque precisamente cuando estás a punto de avanzar tienes la mala costumbre de regresar a viejos hábitos por miedo a equivocarte. La vida ya te puso suficientes madrazos como para que sigas tropezándote con la misma piedra y todavía preguntando quién la dejó ahí. Utiliza lo aprendido y toma decisiones diferentes.
Las pruebas complicadas que atravesaste no tienen por qué convertirse en condenas eternas. Algunas experiencias te enseñaron a reconocer mentiras, otras a poner límites y varias te demostraron que eres capaz de levantarte aun cuando pensabas que ya no podías más. Ahora toca utilizar esas lecciones. Si vuelves a detectar las mismas señales que anteriormente terminaron chingándote, no esperes al desastre para reaccionar.
También necesitas alejarte de personas que constantemente alteran tu tranquilidad. No importa si se trata de amistades, conocidos o incluso familiares: poner distancia también es válido cuando una relación solamente produce desgaste. No tienes que pelear ni organizar conferencia de prensa para anunciar que alguien sale de tu vida. Simplemente deja de estar disponible para quien únicamente aparece a desacomodarte emocionalmente.
Paradójicamente, el contacto con ciertos integrantes de tu familia podría ayudarte muchísimo a recuperar alegría y estabilidad. Una comida, conversación, visita o convivencia sencilla podría recordarte que existen personas con quienes no necesitas fingir que todo está perfecto. Has querido resolver demasiadas cosas por tu cuenta porque te cuesta mostrar vulnerabilidad, pero permitir que alguien te acompañe no significa convertirte en una carga.
En trabajo y dinero aparecen proyectos interesantes que podrían convertirse en una fuente adicional de ingresos o abrirte una oportunidad para crecer. No quieras contar las ganancias antes de cerrar el negocio. Revisa números, condiciones, tiempos y responsabilidades. Si haces las cosas con orden, uno de esos proyectos podría dejarte resultados mejores de los que inicialmente esperabas. Tu capacidad para administrar y construir a largo plazo será una ventaja, siempre que no quieras cargar tú solo con absolutamente todo.
Precisamente necesitas aprender a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden. Tienes facilidad para convertir problemas ajenos en pendientes personales. Te piden un favor y terminas organizando todo; alguien comete un error y tú corres a resolverlo. Después te preguntas por qué estás hasta la madre de cansancio. Ayuda cuando puedas, pero deja que cada adulto cargue también su propio costal.
En el ambiente laboral cuida lo que compartes. Podrías notar comentarios incómodos, competencia o cierta actitud poco favorable de una persona cercana. En vez de asumir automáticamente que se trata de envidia, observa los hechos y mantén tu trabajo bien respaldado. No reveles información innecesaria sobre proyectos, ingresos o planes personales. Si surge algún comentario sobre ti, responde con profesionalismo y no armes un circo que termine perjudicándote más que el propio chisme.
Vienen días con posibilidades bastante buenas, pero necesitarás dirigir tu atención hacia aquello que realmente produce resultados. Deja de gastar horas pensando qué dijo fulano, por qué mengano no te buscó o quién anda hablando a tus espaldas. Mientras tú estás investigando chismes, tus oportunidades podrían estar tocando otra puerta.
Tu siguiente nivel dependerá mucho de aprender a administrar tres cosas: tiempo, energía y atención. No cualquiera merece ninguna de ellas. Concéntrate en tus proyectos, recupera la cercanía con quienes verdaderamente te quieren y utiliza las experiencias pasadas como aprendizaje, no como domicilio permanente. Ya pagaste suficiente colegiatura en la universidad de los chingadazos; ahora mínimo usa el título y demuestra que sí aprendiste la lección.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En la medida en que dejes de querer resolverle la existencia a medio mundo y comiences a poner atención en tu propia chingada vida, vas a sentir que muchas cosas empiezan a acomodarse. Te preocupas por problemas que ni siquiera son tuyos, quieres aconsejar, rescatar y encontrar soluciones para personas que muchas veces ni siquiera están haciendo algo por ayudarse. Mientras tú cargas costales ajenos, tus propios pendientes siguen esperando. Aprende a acompañar sin convertirte en salvavidas oficial de quien se avienta al agua cada semana por puro gusto.
El pasado ya cumplió su función y necesitas dejar de utilizarlo como lugar de vacaciones emocionales. Hay recuerdos que aparecen cuando estás vulnerable y podrían hacerte pensar que regresar a cierta persona, amistad o situación sería diferente. No idealices lo que anteriormente te chingó. La memoria es bien mañosa: con el tiempo borra muchos pleitos y deja únicamente las escenas bonitas. Si aquello terminó porque había mentiras, desgaste, indiferencia o incompatibilidad, recuerda también esa parte antes de querer desenterrar el muerto.
Cuida muchísimo lo que comentas sobre tus amistades. Podrías caer en contradicciones o decir algo en confianza que termine llegando precisamente a los oídos de quien menos querías. Si tienes un problema con alguien, háblalo directamente. No critiques en una mesa a quien después vas a abrazar en otra, porque además de meterte en un pedote podrías perder credibilidad frente a personas que sí valoran tu amistad. Si algo no te gusta, dilo con respeto o mejor guarda silencio.
También necesitas dejar de posponer pendientes. Traes varios “mañana lo hago” que ya parecen patrimonio familiar. Un trámite, una llamada, una reparación, una decisión o algún proyecto podría estar detenido simplemente porque esperas sentirte completamente preparado. Esa sensación quizá nunca llegue. Empieza aunque todavía tengas dudas; muchas veces la motivación aparece después de comenzar y no antes.
En cuestiones de bienestar físico has descuidado alimentación, descanso y movimiento. No necesitas obsesionarte con la báscula ni castigarte por haber perdido ritmo. Simplemente vuelve a hábitos sostenibles. Si notas cambios importantes de peso o algún síntoma que te preocupe, lo adecuado es revisarlo con un profesional de salud en vez de asumir una causa. Tu objetivo debería ser sentirte con mayor energía y cuidar tu cuerpo, no vivir peleándote con el espejo.
En trabajo y proyectos personales viene una etapa para tomar en serio una meta que llevas demasiado tiempo imaginando. Puede tratarse de un negocio, estudio, cambio profesional, compra importante o proyecto independiente. Lo que antes parecía lejano podría comenzar a aterrizar cuando establezcas fechas, cantidades y pasos concretos. Los sueños sin plan son muy bonitos para contarlos mientras uno se toma el café, pero no pagan cuentas ni construyen resultados.
También podrías notar resistencia o comentarios poco agradables de personas que no entienden tus decisiones. No asumas que todo es envidia; algunas críticas pueden contener información útil y otras simplemente serán ruido. Aprende a diferenciarlas. Tu brillo no necesita que apagues a nadie, pero tampoco debes permitir que alguien apague el tuyo.
En cuestiones económicas, evita querer demostrar progreso gastando más de lo necesario. No necesitas comprar algo únicamente para que otros crean que te está yendo de poca madre. El verdadero avance será tener tranquilidad, capacidad de ahorro y libertad para invertir en aquello que realmente quieres construir.
Estás en un momento para dejar de vivir reaccionando a los problemas ajenos y comenzar a dirigir tu propia historia. Pon límites, recupera hábitos, termina pendientes y dale estructura a ese sueño que siempre dices que algún día vas a cumplir. Ese “algún día” puede comenzar ahora, pero necesitarás poner de tu parte. Nadie va a llegar con una charola a entregarte la vida que quieres. Te toca construirla, defenderla y dejar de pedir permiso para convertirte en la persona que sabes perfectamente que puedes llegar a ser.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes la cabeza más revuelta que bolsa de cables viejos y necesitas poner orden en tus sentimientos antes de tomar decisiones importantes. Pregúntate qué chingados quieres realmente, hacia dónde estás caminando y cuáles de tus metas siguen siendo tuyas y cuáles persigues solamente porque alguien te hizo creer que deberías cumplirlas. No necesitas tener resuelta toda tu existencia, pero sí comenzar a distinguir entre lo que deseas y aquello que haces por compromiso.
Una de tus broncas será querer entender a las personas desde tu propia manera de pensar. No todo mundo siente como tú ni demuestra cariño de la misma forma. Antes de juzgar una decisión ajena, escucha la historia completa. Analiza y después, si te piden opinión, habla. Te ahorrarás malos entendidos y discusiones que podrían surgir simplemente porque interpretaste algo desde tu sensibilidad.
Cuida también lo que confías a ciertas amistades. Información que considerabas privada podría comenzar a circular y terminar convertida en chisme. No necesitas volverte desconfiado o desconfiada de todo mundo, simplemente aprende que existen asuntos que se quedan contigo hasta que estén resueltos. Esto será especialmente importante con proyectos que apenas están comenzando. No anuncies el pollito cuando todavía ni rompe el cascarón.
Hay momentos en que no te hallas ni contigo mismo. Te miras y sabes que algo necesita cambiar, pero sigues esperando que las ganas aparezcan mágicamente. Si no estás conforme con alguna parte de tu vida, comienza haciendo un movimiento pequeño. La inconformidad sin acción solamente se convierte en frustración.
En el amor vienen movimientos interesantes. Alguien del pasado podría reaparecer buscando conversación o acercamiento, pero antes de abrir la puerta recuerda por qué se cerró. No regreses únicamente porque extrañas los momentos buenos. Si existe intención genuina de reconstruir algo, necesitarás observar hechos y no discursos. Y si estás conociendo a alguien nuevo, aprende a amarte tanto que nunca vuelvas a ponerte en oferta por conseguir cariño. Quien quiera estar contigo tendrá que ofrecer reciprocidad, respeto y claridad.
Las cuestiones económicas podrían comenzar a acomodarse. Un pago pendiente, ingreso, oportunidad laboral o solución a una deuda podría darte cierto respiro. Aprovecha esa mejoría para organizarte y no para celebrar gastando hasta lo que todavía no llega. Parte del estrés que has cargado viene precisamente de sentir que el dinero entra por una puerta y sale haciendo caballito por la otra.
Cuida tu salud con medidas sensatas, especialmente si convives con muchas personas o alguien cercano presenta síntomas de alguna infección. Mantén buenos hábitos de higiene y descanso, y si desarrollas síntomas persistentes o preocupantes, busca valoración médica.
El insomnio podría aparecer cuando tu mente se pone a trabajar horas extras. Recuerdas personas, pendientes y escenarios que todavía ni suceden. Incluso podrías sentir miedo de perder a alguien querido. No alimentes tragedias imaginarias a las tres de la mañana. Si estas preocupaciones o la ansiedad interfieren frecuentemente con tu sueño o vida diaria, considera hablar con un profesional. Mientras tanto, intenta disminuir estímulos antes de dormir y sacar tus pendientes de la cabeza anotándolos.
Tus números de la suerte serán 10, 37 y 59. Tómalos como un elemento recreativo y no como garantía para decisiones económicas.
Viene una etapa para preguntarte si la vida que estás construyendo realmente se parece a la que deseas. No necesitas impresionar a nadie. Viaja cuando puedas, ríete más, abraza a quien quieres y deja de aplazar experiencias esperando el momento perfecto. La vida no manda aviso cuando cambia los planes. Disfrútala intensamente, pero con cabeza, y trabaja tus proyectos en silencio. Hay semillas que crecen mejor debajo de la tierra antes de que todo mundo se entere de que fueron plantadas.