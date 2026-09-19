Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este fin de semana viene con movimientos que podrían sacudirte hasta las ideas que creías bien acomodadas. Situaciones relacionadas con tu pasado podrían regresar a tu mente y hacerte cuestionar decisiones que tomaste hace tiempo. No significa que tengas que regresar a donde ya cerraste la puerta, sino entender por qué ciertas cosas todavía te mueven el tapete. Deja de torturarte pensando en lo que habría sucedido si hubieras actuado diferente; con el hubiera no se pagan recibos ni se reconstruye lo que ya se quebró.
Andarás más sensible de lo acostumbrado, aunque vas a querer hacerte el fuerte o la fuerte para que nadie lo note. Con tu familia necesitas aprender a expresar lo que sientes antes de que sea demasiado tarde. A veces quieres mucho, pero demuestras poco, y después te sorprende que la gente no adivine lo que traes en el corazón. Una conversación pendiente con alguien cercano podría ayudarte a quitarte un peso que vienes cargando desde hace semanas.
También traerás el gaznate bastante suelto y poca paciencia para soportar gente lenta, hipócrita o metiche. Vas a querer mandar a medio mundo mucho a la chingada, pero mide tus palabras porque podrías terminar desquitándote con quien menos culpa tiene. Tu coraje realmente viene de ciertas situaciones que no han resultado como esperabas. Traías planes que imaginabas más avanzados y comienzas a desesperarte porque sientes que trabajas mucho y recibes poco.
No confundas retraso con fracaso. Hay proyectos que necesitan más tiempo para agarrar forma y oportunidades que todavía no llegan porque primero debes acomodar otros asuntos. En cuestiones laborales podrías enterarte de un movimiento, cambio o decisión que inicialmente te cause incertidumbre. No hagas dramas antes de conocer toda la información, porque eres capaz de hacer el funeral cuando el difunto todavía anda comprando tortillas.
Con terceras personas tendrás que arreglar ciertos problemas pendientes. Si hubo malos entendidos, chismes o palabras dichas cuando estabas encabronado o encabronada, será momento de aclarar las cosas. Eso sí, arreglar no significa humillarte ni andar rogando cariño. Reconoce lo que te corresponde y deja que cada quien cargue con su propia responsabilidad.
En el dinero necesitas ponerte las pilas. Hay pagos, deudas o compromisos que has ido empujando con la panza pensando que después habrá oportunidad de resolverlos. Organízate porque un atraso podría ocasionarte recargos, dificultades con créditos o problemas para conseguir financiamiento cuando verdaderamente lo necesites. Antes de gastar en cosas que solamente quieres por capricho, liquida lo que ya debes. No quieras traer zapatos nuevos mientras las cuentas andan persiguiéndote hasta en sueños.
En el amor podrías descubrir que alguien observa más tus movimientos de lo que imaginas. Si estás soltero o soltera, una persona con carácter fuerte podría comenzar a llamar tu atención, pero no quieras acelerar la película porque apenas van saliendo los cortos. Conoce sus intenciones antes de entregar sentimientos, tiempo y hasta la contraseña del Wi-Fi.
Si tienes pareja, evita convertir pequeñas diferencias en pleitos monumentales. Últimamente podrías estar guardando molestias hasta que explotas por cualquier tontería. Habla cuando algo te incomode y no cuando ya traigas la olla exprés silbando.
Vienen cambios que te obligarán a madurar ciertas decisiones. Tu mayor aprendizaje será dejar de pelear con aquello que no puedes modificar y comenzar a trabajar con lo que sí tienes en tus manos. El pasado puede tocar nuevamente tu puerta, pero tú decides si le abres, lo escuchas desde la ventana o simplemente haces como que no hay nadie en casa.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si ya te mandaron a la chingada o fuiste tú quien tomó la decisión de sacar a alguien de tu vida, deja de estar revisando la puerta para ver si regresa. Hay despedidas que duelen, pero también hay personas cuya ausencia termina siendo una bendición disfrazada de tragedia. Estás entrando en una etapa de renovación en la que tendrás que sacar de tu camino todo aquello que solamente te produce indigestión emocional, preocupaciones y noches pensando puras fregaderas.
Necesitas aprender a comenzar nuevamente sin sentir que perdiste el tiempo. Todo lo vivido te dejó experiencia, aunque algunas lecciones hayan llegado con madrazos incluidos. No regreses a relaciones, amistades o situaciones solamente porque extrañas los momentos buenos. La memoria es bien mañosa y suele enseñarte las fotografías bonitas mientras esconde debajo de la cama todos los pleitos, decepciones y lágrimas que te costaron salir de ahí.
En cuestiones familiares será importante mejorar tu manera de comunicarte. Podría surgir un malentendido por algo que alguien escuchó incompleto, interpretó a su manera o fue contando como teléfono descompuesto. Antes de encabronarte y comenzar a repartir culpas, pregunta directamente qué sucedió. Una conversación a tiempo evitará que un problema pequeño termine convertido en reunión familiar con tribunal incluido.
Problemas del pasado podrían volver a tocarte los huérfanos, pero ahora tendrás oportunidad de demostrar cuánto has aprendido. No permitas que una persona vuelva a llevarte al mismo estado emocional del que tanto trabajo te costó salir. Si alguien reaparece prometiendo que ahora sí cambió, observa hechos y no discursos. Hasta el perico aprende palabras bonitas y eso no significa que vaya a pagar la renta.
En cuestiones económicas comienza a verse una mejoría importante. Podría llegar una lana relacionada con un pago pendiente, comisión, venta, devolución, trabajo adicional o dinero que ya dabas prácticamente por perdido. Utilízalo con inteligencia porque te ayudará a respirar después de varias semanas en las que las cuentas parecían reproducirse como conejos. Liquida primero aquello que te está generando presión y después, si sobra, date algún gusto.
Si actualmente no tienes un empleo estable o sientes que donde estás ya no existe oportunidad de crecimiento, comienza a buscar otras opciones. Pero no seas aventado o aventada: no sueltes un hueso hasta tener bien agarrado el otro, porque las buenas intenciones no pagan la luz. Actualiza tus contactos, pregunta, toca puertas y deja de esperar que alguien llegue a tu casa con contrato, prestaciones y cafetera incluida.
En el trabajo podrías descubrir una habilidad que no estabas aprovechando y que incluso podría convertirse en una entrada adicional de dinero. Algo relacionado con ventas, atención a personas, redes, comercio o una actividad independiente podría comenzar a dejarte buenos resultados si eres constante. El problema contigo no es falta de capacidad, sino que cuando no ves resultados rápidos te desesperas y mandas todo por un tubo.
En el amor, si tienes pareja, necesitarás cuidar la monotonía. No todo problema sentimental significa falta de amor; algunas relaciones simplemente se apagan porque ambos dejaron de echarle leña al fogón. Busquen momentos diferentes y hablen de lo que necesitan sin convertir cada conversación en competencia para descubrir quién ha sufrido más.
Si estás soltero o soltera, no te desesperes por encontrar pareja. Podría aparecer alguien interesante cuando menos estés buscando, pero tendrá que demostrar con acciones que vale la pena. Ya estás grandecito o grandecita para enamorarte solamente porque te mandaron tres mensajes seguidos y un “buenos días, hermosa”.
Se aproximan decisiones que podrían modificar bastante tu rumbo durante las próximas semanas. Tu tarea será aprender a elegir desde la tranquilidad y no desde el miedo a quedarte solo, sin trabajo o sin ciertas personas. Renueva tu círculo, tus costumbres y hasta la manera en que administras tu tiempo. Hay etapas que no terminan para castigarte, terminan porque ya te quedaban más apretadas que pantalón después de diciembre.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una amistad podría comenzar a moverte el tapete de una manera que ni tú tenías contemplada. Esa persona que antes veías como compañero o compañera de chismes, salidas y confesiones podría empezar a provocarte otras cosas, y ahí es donde vas a preguntarte si estás confundiendo cariño con atracción o si de verdad está naciendo algo más fuerte. No te aceleres ni quieras ponerle nombre inmediatamente a lo que sientes; deja que las cosas avancen naturalmente porque podrías llevarte una sorpresa bastante agradable.
Esta persona también podría ayudarte a recuperar cierta seguridad que habías perdido. Te hará recordar cualidades tuyas que dejaste de reconocer por estar demasiado ocupado comparándote o pensando en aquello que todavía no consigues. Sin embargo, tampoco pongas tu autoestima en manos ajenas. Qué bonito que alguien te recuerde lo mucho que vales, pero más bonito será que tú mismo lo tengas claro aunque nadie te lo esté repitiendo.
En cuestiones laborales se viene bastante movimiento. Tendrás trabajo hasta por debajo de las piedras, responsabilidades nuevas y pendientes que no podrás aventarle al primero que pase. Podrías sentir que todo mundo quiere algo de ti al mismo tiempo, pero antes de hacer un pinche circo organiza prioridades. Esta carga traerá también beneficios económicos, así que cuando estés mentando madres recuerda que por lo menos habrá dinerito para compensar la friega.
Cuida mucho ese dinero porque últimamente se te puede ir como agua entre los dedos. Eres capaz de recibir una cantidad extra y cinco minutos después ya estar viendo qué comprar. Antes de gastar pregúntate si realmente lo necesitas o solamente estás tratando de darte un gusto para compensar el cansancio. Se aproximan gastos que no tenías contemplados y será mejor tener un colchoncito guardado que andar después pidiendo prestado hasta para completar la gasolina.
También necesitas hacer una buena limpieza en casa. Y no nomás mover el mugrero de una habitación a otra pensando que ya quedó. Saca ropa que no utilizas, tira cosas rotas, acomoda documentos y despídete de objetos que llevas años guardando con el famoso “algún día me va a servir”. Renovar tu espacio podría ayudarte incluso a sentirte más ligero mentalmente.
Una amistad estará atravesando por un momento complicado y necesitará de tu apoyo. No necesariamente tendrás que resolverle la vida ni prestarle dinero; muchas veces bastará con escuchar sin estar juzgando. Esa persona recordará quién estuvo presente cuando las cosas se pusieron color de hormiga.
Ten cuidado con tus cambios repentinos de humor porque podrías levantarte queriendo mucho a todo mundo y terminar la tarde queriendo aventarlos por la ventana. El cansancio acumulado tendrá bastante que ver. Antes de desquitarte con tu familia o personas cercanas, identifica qué es realmente lo que te trae hasta la madre.
En el terreno sentimental y pasional habrá bastante movimiento. Si estás soltero o soltera, podrías vivir un encuentro inesperado con alguien de tu círculo cercano. Una amistad, conocido, vecino o vecina podría comenzar con una conversación inocente y terminar con más calor que comal de puesto de tacos. Si decides entrarle al asunto, hazlo teniendo claras las consecuencias, porque después no quieras convertir una noche de calentura en novela de cincuenta capítulos.
Si tienes pareja, necesitarás hablar con claridad sobre aquello que has estado guardando. Hay deseos, inquietudes o necesidades que no estás expresando por miedo a generar discusión. Recuerda que tu pareja no lee pensamientos y mucho menos indirectas publicadas en redes sociales.
Será un periodo para aprender a administrar tres cosas: tu dinero, tu carácter y tus emociones. Si consigues mantenerlas bajo control, podrías cerrar estos días con una oportunidad económica interesante, una relación que comienza a tomar otro significado y, principalmente, con la sensación de que finalmente estás poniendo orden donde anteriormente traías un desmadre.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si estás en una relación, no te apendejes ni comiences a fabricar problemas donde todavía no existen, porque podrías entrar en una etapa de celos, dudas y sospechas que, si no controlas, terminarán convirtiendo cualquier tontería en pleito de campeonato. Antes de acusar, investigar teléfonos o hacerte historias completas en la cabeza, observa lo que realmente está sucediendo. Si existen motivos para desconfiar, habla claro; si no los hay, deja de estar picándole el buche a tu pareja nomás para comprobar cuánto aguanta.
Eso sí, tampoco te hagas de la vista gorda frente a comportamientos extraños. Podrían presentarse tentaciones, coqueteos externos o personas metiches queriendo hacer su agosto en septiembre. La clave estará en no atosigar a quien amas, pero tampoco permitir faltas de respeto. Una relación sana necesita confianza, límites y comunicación, no interrogatorios cada media hora preguntando “¿dónde estás?” como cobrador de Coppel.
Si estás soltero o soltera, cuidado con involucrarte sentimentalmente con alguien que todavía trae asuntos pendientes con su pasado. Podría gustarte mucho, pero antes de emocionarte averigua si verdaderamente está disponible o solamente anda buscando quién le cure las heridas que otra persona le dejó. Tú necesitas compañía, no convertirte en centro de rehabilitación emocional.
Se aproxima una noticia inesperada que podría ponerte los pelos del asunto de punta. Al principio vas a imaginar veinte tragedias antes de terminar de escuchar la explicación, porque cuando te preocupas tienes doctorado para pensar lo peor. No te sofoques. Aquello que llegue tendrá solución, aunque posiblemente implique modificar planes, hacer un gasto, resolver un trámite o atender rápidamente una responsabilidad que no tenías contemplada.
Tu problema será querer resolverlo todo inmediatamente. Respira, analiza y actúa por partes. No desperdicies energía sufriendo anticipadamente por escenarios que quizá jamás ocurran. Hay situaciones que parecen enormes cuando apenas te enteras y después terminan resolviéndose con dos llamadas, un papel y alguien que finalmente se dignó a contestar.
En casa también habrá movimiento porque se visualiza la visita inesperada de familiares. Así que recoge ese santo mugrero antes de que te agarren con los calzones, los platos y hasta las cobijas atravesadas. Esta visita podría traer conversaciones importantes, recuerdos y hasta información relacionada con alguien de la familia que hace tiempo no veías. Evita engancharte en discusiones antiguas durante la reunión; no conviertas una visita familiar en capítulo perdido de La Rosa de Guadalupe.
Una amistad también podría buscarte para pedirte consejo, desahogarse o llegarte con el buche lleno de chismes. Entre todo lo que te cuente podría salir tu nombre y enterarte de comentarios que ciertas personas han hecho a tus espaldas. Antes de salir como gallina descabezada reclamando, confirma qué es verdad. Hay gente que disfruta llevar y traer información solamente para ver arder el rancho.
En cuestiones económicas tendrás que controlar compras impulsivas relacionadas con casa, comida, reuniones o pequeños gustitos que, sumados, podrían hacerte un agujero considerable. No será momento de andar aparentando que traes cartera de diputado cuando todavía tienes compromisos pendientes. Adminístrate mejor porque próximamente necesitarás dinero para algo más importante.
En trabajo o proyectos personales podrías sentir que alguien no está reconociendo suficientemente lo que haces. En lugar de esperar aplausos, comienza a dejar más claros tus resultados y responsabilidades. Una conversación bien llevada podría abrirte espacio para conseguir mejores condiciones o asumir una tarea que después represente beneficio.
Cuida especialmente tu carácter. Cuando te sientes preocupado puedes volverte más cortante y terminar aventándole el mal humor a quien solamente preguntó qué ibas a querer de cenar. No conviertas a tus seres queridos en costal de boxeo emocional.
Vienen días para aprender a diferenciar entre intuición y paranoia, información y chisme, problema y tragedia inventada. No todo merece una reacción inmediata. Observa primero, pregunta después y entonces decide. Te ahorrarás varios corajes y, sobre todo, muchas noches mirando el techo por situaciones que nunca fueron tan graves como tu cabeza quiso hacerlas parecer.
LEO – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No le saques la vuelta a los cambios que comiencen a presentarse, porque precisamente aquello que al principio te saque de tu zona cómoda podría terminar acomodándote la vida de una manera que no habías contemplado. Eres de los que quiere tener el sartén por el mango y saber qué va a suceder antes de dar cualquier paso, pero esta vez tendrás que aprender a avanzar aunque todavía no tengas todas las respuestas. Una modificación de planes, una propuesta inesperada o una decisión de última hora podría terminar beneficiándote más de lo que imaginas.
Ten muchísimo cuidado con las personas a quienes les cuentas tus secretos, problemas y planes. Últimamente podrías estar soltando información de más frente a gente que sonríe bonito, pero tiene el hocico más flojo que puerta de cantina. No todo mundo necesita saber qué estás haciendo, cuánto ganas, con quién sales o cuáles son tus próximos movimientos. Entre menos explicaciones des, menos material tendrán los demás para inventarte chismes.
Precisamente durante estos días podrías descubrir algo relacionado con una persona sobre la cual ya te habían advertido. En su momento quizá defendiste a capa y espada, asegurando que los demás estaban exagerando, pero ciertas acciones comenzarán a darte las respuestas que necesitabas. Se te podría caer la venda de los ojos y confirmar que había cosas que no estabas viendo porque confiabas demasiado.
No armes un escándalo inmediatamente. Cuando la verdad sale sola, no necesitas andar haciendo presentaciones en PowerPoint para demostrar quién tenía razón. Toma distancia, observa y decide qué lugar merece esa persona en tu vida. A veces el mejor madrazo que puedes darle a alguien es quitarle el acceso a ti sin hacer tanto pinche ruido.
En el amor tendrás sentimientos encontrados. Una parte de ti quiere volver a creer y otra todavía recuerda perfectamente las fregaderas que vivió. Si estás soltero o soltera, podrías comenzar a considerar darle una segunda oportunidad al amor, pero hazlo desde la experiencia y no desde la necesidad de sentir compañía. No todos vienen a hacerte lo mismo, aunque tampoco todos merecen entrada VIP a tu corazón desde la primera cita.
Si tienes pareja, podrían salir conversaciones sobre situaciones que ambos habían estado evitando. No utilices errores viejos como municiones cada vez que discutan. Si decidiste perdonar algo, trabaja realmente en ello; y si sabes que jamás podrás superarlo, entonces deja de engañarte pensando que con el tiempo desaparecerá solito.
En cuestiones de trabajo podrías recibir una responsabilidad que inicialmente te dará flojera o hasta coraje, pero podría servir para demostrar una capacidad que otras personas no te reconocían. Haz las cosas bien sin andar anunciando cada movimiento. Una persona estará observando tu desempeño y podría considerarte más adelante para algo conveniente.
Con el dinero tendrás que evitar comprar únicamente para impresionar. Traes ganas de consentirte y eso está perfecto, pero no necesitas gastar como rico recién divorciado para demostrar que te está yendo bien. Guarda una parte porque se aproxima un gasto que podría agarrarte desprevenido.
También necesitas poner atención a tus hábitos. Si últimamente has comido a lo desgraciado, dormido mal y dejado el ejercicio para ese famoso lunes que nunca llega, comienza a corregir poco a poco. No se trata de castigarte ni obsesionarte con la báscula; se trata de recuperar disciplina y sentirte mejor contigo. Tu cuerpo no es bote de basura para echarle todo lo que encuentres cuando estás aburrido, estresado o de antojo.
En familia podría darse una conversación donde será mejor escuchar antes de imponer tu opinión. No siempre necesitas tener la última palabra, Leo. Algunas veces ganar una discusión solamente significa perder tranquilidad.
Estos días te van a enseñar algo importante: no todas las verdades que descubras necesitan venganza y no todos los cambios necesitan resistencia. Habrá personas que solitas demostrarán quiénes son y situaciones que terminarán acomodándose cuando dejes de querer controlarlas. Guarda tus planes, abre bien los ojos y dale oportunidad a lo nuevo, porque podrías sorprenderte de lo diferente que se ve la vida cuando dejas de cargar gente y problemas que nunca te correspondieron.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Viene un encuentro bastante perro con una persona que significa mucho para ti y que podría cambiarte el humor de un momento a otro. Quizá llevaban tiempo sin coincidir, existía cierta distancia o simplemente la vida los había traído cada quien correteando sus propios pendientes. La conversación fluirá como si el tiempo no hubiera pasado y podrías terminar recordando una parte de ti que últimamente tenías bastante olvidada. Disfruta ese momento sin comenzar a preguntarte inmediatamente qué significa o qué sucederá después.
Las situaciones complicadas que has atravesado últimamente comienzan a dejarte enseñanzas que antes no alcanzabas a entender. Hubo cosas que en su momento sentiste como tremenda chingadera y ahora empiezas a comprender por qué tuvieron que suceder. Algunas personas se alejaron porque ya habían cumplido su ciclo y ciertos planes se vinieron abajo porque, aunque te cueste reconocerlo, estabas insistiendo en caminos que no te convenían.
Este fin de semana viene cargadito de romance, sensualidad y mucha atracción. Si estás soltero o soltera, una amistad o persona conocida podría comenzar a mirarte con ojos diferentes y tú tampoco vas a estar precisamente rezando el rosario. La química podría sentirse desde lejos y existe posibilidad de que aquello que empezó como conversación termine subiendo bastante de temperatura. Disfruta lo que decidas vivir, pero deja claras tus intenciones para que después nadie salga diciendo que imaginó boda, casa, perro y crédito hipotecario.
También podrías recibir un mensaje de alguien que anteriormente te interesó y que desapareció cuando comenzabas a tomarle cariño. Antes de abrirle nuevamente las puertas pregúntate si realmente quieres otra oportunidad o solamente te emociona comprobar que todavía se acuerda de ti. No confundas ego satisfecho con amor, porque ahí es donde después terminas metido o metida en cada desmadre.
Ya déjate de chingaderas emocionales que solamente te mantienen detenido. No estás para desperdiciar semanas enteras pensando por qué alguien no te escogió, por qué determinada relación no funcionó o por qué ciertas personas no supieron valorarte. Ábrele las puertas a la felicidad, pero entiende que ser feliz tampoco significa andar sonriendo como anuncio de pasta dental las veinticuatro horas. Significa aprender a disfrutar lo bueno sin estar esperando que algo venga a arruinarlo.
En cuestiones laborales podrías sentir cierta inconformidad porque alguien recibirá reconocimiento por algo en lo que tú también participaste. No hagas berrinche ni entres en competencia absurda. Mejor comienza a hacer más visible tu trabajo y deja evidencia de tus resultados. Lo que sabes hacer terminará hablando por ti.
Con el dinero tendrás que cuidarte de gastos relacionados con salidas, reuniones y compras por impulso. Vas a traer ganas de darte vida de artista, pero recuerda que después llega el lunes y las cuentas no aceptan fotografías del fin de semana como método de pago. Diviértete sin dejar temblando la tarjeta.
También habrá gente hablando de ti. Unos porque verdaderamente tienen algo que decir y otros porque su propia vida está tan aburrida que necesitan agarrar la tuya como serie de televisión. Mientras no te mantengan, no paguen tus recibos ni te resuelvan los problemas, su opinión no debería decidir cómo vives.
Una amistad podría intentar meterte ideas sobre otra persona. Escucha, pero no permitas que terceros decidan tus relaciones. Aprende a investigar con tus propios ojos antes de condenar con oídos prestados.
Estás entrando en una etapa en la que necesitas dejar de pedir permiso para disfrutar tu propia vida. Ama cuando quieras amar, aléjate cuando ya no estés en paz y disfruta cuando tengas motivos para hacerlo. La gente siempre encontrará algo qué decir: si estás solo porque estás solo, si tienes pareja porque tienes pareja y si eres feliz hasta van a querer saber de dónde chingados sacaste tanta felicidad. Que hablen; tú sigue viviendo.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Déjate de flojeras, pretextos y huevonerías, porque traes pendientes que ya hasta deberían pagar renta de tanto tiempo que llevan viviendo contigo. Hay asuntos que sabes perfectamente que necesitas resolver, pero sigues esperando el momento perfecto, las ganas suficientes o alguna señal divina que te diga cuándo comenzar. La señal es esta: mueve las nalgas y hazlo. Mientras continúes dejando todo para después, seguirás sintiendo que tienes veinte problemas cuando en realidad varios se resolverían simplemente tomando una decisión.
No desperdicies más tiempo lamentándote por errores del pasado. Ya te equivocaste, ya aprendiste y probablemente hasta pagaste las consecuencias; entonces deja de cobrarte intereses emocionales por algo que no puedes modificar. La vida es demasiado corta para pasarla imaginando cómo habría sido todo si hubieras tomado otro camino. Lo importante ahora será qué haces con lo que tienes enfrente.
Una amistad podría atravesar un percance o situación inesperada que te preocupe. Mantente pendiente de las personas cercanas, pero evita sacar conclusiones antes de contar con información clara. Tu naturaleza te hace querer resolver hasta lo que nadie te ha pedido que resuelvas, y esta vez tendrás que entender que acompañar también es una forma de ayudar.
Podrían llegarte noticias que inicialmente no serán como esperabas. Tal vez una respuesta se retrase, un plan tenga que modificarse o cierta información te deje con cara de “¿y ahora qué chingados hago?”. No permitas que una noticia complicada te eche a perder todo el día. Dale a cada problema su tamaño verdadero y no lo alimentes con pensamientos catastróficos.
En trabajo y proyectos personales necesitas ponerte mucho más productivo. Hay una idea que llevas tiempo contemplando y que podría comenzar a caminar si finalmente estableces horarios y disciplina. Menos tiempo viendo qué hace medio mundo en Facebook y más tiempo construyendo aquello que quieres para ti. Las redes entretienen bastante, pero todavía no conozco a nadie que haya cumplido sus metas viendo tres horas seguidas videos de gente que ni conoce.
En cuestiones económicas tendrás oportunidad de corregir una mala costumbre relacionada con pequeños gastos. No necesariamente estás tirando cantidades enormes, pero entre antojos, aplicaciones, compras pequeñas y el clásico “son nomás cien pesitos”, podrías estar dejando escapar una cantidad considerable. Haz cuentas y probablemente hasta te vas a persignar.
También necesitas recuperar actividad física. Si has estado demasiado tiempo echado o echada, comiendo a deshoras y prometiendo que próximamente comenzarás a cuidarte, ya deja de hacerte cuentos. No necesitas cambiar todo de golpe: comienza caminando, moviéndote más y organizando mejor tus comidas. La finalidad no es perseguir un cuerpo perfecto, sino sentirte con más energía y recuperar disciplina.
En el amor, una relación a distancia podría hacerte cuestionar si realmente vale la pena continuar. La distancia por sí sola no destruye una relación; lo que la desgasta es la falta de comunicación, interés, acuerdos y confianza. Si ambos quieren lo mismo, encontrarán maneras de mantenerse presentes aunque existan kilómetros de por medio. Pero si solamente uno está sosteniendo la relación mientras el otro aparece cuando se le hincha la gana, ahí no es distancia, mi vida: ahí es desinterés.
Si estás soltero o soltera, podrías comenzar a hablar con alguien que inicialmente no encaje en el tipo de persona que normalmente buscas. No descartes tan rápido. A veces te has fijado demasiado en cumplir requisitos y poco en observar cómo te hace sentir alguien.
En familia necesitarás establecer un límite con una persona que suele querer decidir por ti. Escucha consejos, pero recuerda que quien va a vivir las consecuencias de tus decisiones eres tú.
Tu mayor reto será dejar de esperar motivación para comenzar. La disciplina tendrá que aparecer precisamente esos días en que no tengas ganas de hacer ni madres. Resuelve pendientes, ordena prioridades y aprovecha tu tiempo. Dentro de poco podrías darte cuenta de que aquello que parecía una montaña solamente necesitaba que dejaras de mirarla y comenzaras, de una buena vez, a subirla.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aguas con seguir haciendo exactamente las mismas chingaderas esperando que ahora sí suceda algo diferente, porque así nomás vas a terminar dando vueltas como calcetín dentro de lavadora. Hay hábitos, decisiones y maneras de relacionarte que ya demostraron que no funcionan. Si quieres resultados distintos, tendrás que cambiar también la forma en que reaccionas, eliges y hasta la clase de personas a las que permites entrar en tu vida.
Personas del pasado podrían reaparecer y ahí vas a tener que usar más la cabeza que las ganas. Alguien podría buscarte mediante mensaje, llamada, redes sociales o utilizando de intermediario a una amistad. Antes de emocionarte porque “todavía se acuerda de mí”, pregúntate por qué terminó aquello y qué ha cambiado verdaderamente desde entonces.
Las segundas oportunidades son válidas, pero tampoco confundas perdonar con hacerte güey. Si decides abrir nuevamente una puerta, establece condiciones y límites diferentes. No puedes recibir a alguien exactamente de la misma manera y después sorprenderte porque vuelve a comportarse igual. Y recuerda que comer recalentado algunas veces sabe delicioso, pero otras termina provocando una diarrea emocional que ni con Pepto-Bismol se compone.
Tampoco caigas en la idea de que necesitas una persona que te quiera más de lo que tú puedas quererla para garantizar que nunca sufrirás. El amor no debería convertirse en competencia para ver quién está más clavado. Lo que necesitas es reciprocidad: alguien que te respete, te cuide y tenga el mismo interés en construir contigo. Ninguna relación trae garantía contra el dolor, pero sí puedes aprender a no aceptar migajas nomás por miedo a quedarte solo o sola.
Tus cualidades de conquista estarán bastante despiertas. Vas a traer un pegue tremendo y podrías comenzar a notar miradas, mensajes e indirectas de personas que anteriormente permanecían muy calladitas. Incluso alguien podría confesarte una atracción que lleva tiempo escondiendo. No te sorprendas si descubres que mientras tú andabas en la pendeja pensando que nadie te pelaba, había más de uno o una haciendo fila silenciosamente.
Si estás soltero o soltera, podrías sentir química fuerte con una persona de carácter bastante diferente al tuyo. La atracción será inmediata, pero no confundas intensidad con compatibilidad. Tú eres capaz de sentir tres mariposas en el estómago y comenzar a imaginar hasta dónde van a poner el comedor. Primero conoce y después decides.
Si tienes pareja, necesitarás recuperar espacios de complicidad. Una salida improvisada, una conversación diferente o simplemente romper con la rutina podría hacer bastante bien. Evita guardar molestias pequeñas hasta convertirlas en expediente criminal; habla cuando algo te incomode.
En cuestiones laborales vienen días precipitados. Podrían cambiarte horarios, adelantarte responsabilidades o pedirte resolver algo con muy poco tiempo. Tu capacidad para reaccionar rápido será importante, pero no quieras cargar con tareas que corresponden a otras personas solamente para demostrar que puedes con todo.
Con el dinero podrías recibir una propuesta interesante relacionada con una venta, colaboración o actividad adicional. Revisa bien números antes de emocionarte, porque no todo lo que parece negocio deja ganancia. Aprende a valorar también tu tiempo.
Una persona cercana podría sorprenderte con una actitud que no esperabas. En lugar de reaccionar inmediatamente, observa. Últimamente tu intuición estará bastante despierta y comenzarás a notar quién se acerca porque realmente te aprecia y quién solamente aparece cuando necesita algún favor.
Estos días vienen para romper patrones. Deja de escoger el mismo problema con diferente nombre y cara bonita. No necesitas regresar a lo conocido solamente porque lo nuevo todavía te causa incertidumbre. Si alguien del pasado vuelve, que encuentre una versión tuya con más límites, más dignidad y menos disposición para aguantar mamadas.
Y si decides darle otra oportunidad, que sea porque existen cambios demostrables, no porque extrañaste los besos, el sexo o aquellas noches donde todo parecía perfecto. Porque para calenturas hay muchas opciones, pero para encontrar tranquilidad emocional la cosa está más cabrona.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Andarás medio chipi y con el corazón más sensible de lo normal, pero no será porque estés perdiendo facultades ni porque Mercurio te haya agarrado de su puerquito. Se aproximan movimientos importantes en cuestiones sentimentales y comenzarás a preguntarte si realmente estás recibiendo de tus relaciones lo mismo que tú estás dispuesto o dispuesta a entregar. Ya no quieres medias tintas, personas indecisas ni amores que solamente funcionan cuando al otro se le antoja.
Si tienes pareja, podrías comenzar a sentir cierto cansancio porque quieres ver crecimiento y consolidación, mientras la otra persona parece bastante cómoda dejando todo como está. Tal vez tú ya estás pensando en vivir juntos, formalizar, mejorar la relación, iniciar algún proyecto en pareja o simplemente sentir mayor compromiso, pero notas que del otro lado no existe la misma iniciativa. No presiones ni amenaces con terminar para conseguir una respuesta; mejor pregunta directamente qué quiere esa persona y compara su respuesta con lo que tú necesitas.
Porque tampoco se vale quedarte cinco años esperando que alguien decida si te quiere para algo serio. El amor necesita tiempo, sí, pero tampoco es trámite del Seguro Social para que tengas que regresar cada seis meses a preguntar si ya avanzó.
Si actualmente no tienes perro que te ladre, no conviertas la soltería en tragedia nacional. Hay momentos en los que extrañas más la sensación de tener compañía que a una persona específica. Ahí está el detalle: quizá tu necesidad no sea precisamente amor, sino miedo a quedarte solo o sola. Aprende a disfrutar tu espacio y a procurarte para que cuando llegue alguien no lo recibas desde la necesidad, sino desde las ganas genuinas de compartir.
Vienen cosas nuevas relacionadas con tu corazón. Podrías conocer a una persona en circunstancias poco habituales o comenzar a interesarte por alguien que anteriormente pasaba completamente desapercibido para ti. Antes de aventarte como gordita en tobogán, aclara qué estás buscando. Si tú quieres compromiso, no aceptes una relación indefinida esperando que después cambie. Y si solamente quieres pasarla bien, tampoco vendas sueños que no tienes intención de cumplir.
En cuestiones de amistades necesitas abrir bien los ojos. Hay personas que se han acostumbrado a recibir demasiado de ti: favores, tiempo, contactos, dinero, consejos y hasta transporte gratuito como si fueras Uber emocional. Comienza a distinguir quién te busca porque disfruta tu compañía y quién aparece únicamente cuando necesita que le resuelvas alguna chingadera.
También tendrás que aprender a guardar ciertos planes. No todo proyecto necesita anuncio oficial antes de comenzar. Existe gente que quizá no tenga poder para detenerte, pero sí suficiente mala leche para desanimarte, sembrarte dudas o andar contando tus movimientos. Trabaja calladito y deja que los resultados hagan el escándalo después.
En lo laboral podrías sentir ganas de modificar algo importante. Tal vez estás aburrido de una rutina, quieres aprender otra actividad o comenzar un proyecto paralelo. No tomes decisiones solamente porque amaneciste hasta la madre; analiza primero qué puedes construir antes de destruir lo que actualmente te sostiene.
Con el dinero habrá que controlar las compras utilizadas como premio emocional. Cuando andas triste eres capaz de decir “me lo merezco” tantas veces que terminas mereciendo también una deuda. Date gustos, pero sin comprometer lo necesario.
En familia podrías tener una conversación que te haga entender el comportamiento de alguien que últimamente sentías distante. No juzgues antes de conocer toda la historia.
Este periodo será importante para definir qué quieres sentimentalmente. Deja de perseguir personas que todavía están decidiendo si quieren caminar contigo. Quien verdaderamente quiera formar parte de tu vida tendrá que demostrarlo con constancia, no con palabras bonitas a las dos de la mañana.
No tengas miedo de quedarte un rato sin pareja. Más miedo debería darte desperdiciar años acompañado de alguien que te haga sentir solo. Vienen movimientos interesantes para tu corazón, pero primero tendrás que hacer espacio, poner límites y dejar bien claro que ya no estás para andar mendigando atención donde apenas te avientan las sobras.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ármate de valor y deja de estar esperando que la otra persona adivine lo que sientes, porque podrá estar muy guapo o guapa, pero adivino no es. Si alguien verdaderamente te interesa, busca el momento adecuado para hablar con claridad. No necesitas llegar con mariachi, ramo de rosas y anillo de compromiso; basta con expresar tus intenciones y descubrir si existe posibilidad de construir algo. Si la respuesta es positiva, qué bueno, y si no, también será ganancia porque dejarás de desperdiciar tiempo imaginando historias que solamente existen en tu cabeza.
Hay una persona mucho más cerca de ti de lo que imaginas que podría estar desarrollando sentimientos importantes. El problema es que tú sigues buscando amor en lugares donde apenas te ofrecen atención momentánea. Observa mejor quién permanece, quién pregunta cómo estás sin necesitar un favor y quién genuinamente disfruta compartir contigo. A veces tienes el amor a un lado y ni cuenta te das por andar correteando gente que nomás te trae como calzón de prostituta: de arriba para abajo.
Un amor del pasado todavía podría aparecer constantemente en tus pensamientos. Quizá recuerdes conversaciones, lugares o momentos que te hagan preguntarte qué habría sucedido si las cosas hubieran terminado diferente. Ya no sigas alimentando fantasmas. Si esa persona tomó otro camino y no existen señales reales de regreso, comienza a aceptar que algunas historias terminan aunque nosotros hubiéramos querido escribirles otros veinte capítulos.
No permitas que ese recuerdo te impida conocer nuevas personas. Comparar a todo mundo con alguien del pasado es la manera más rápida de sabotear cualquier oportunidad. Nadie nuevo podrá competir contra una versión idealizada que solamente existe en tu memoria.
También necesitas hacer una buena limpia, pero de personas conflictivas. Hay amistades entre comillas que se sienten con derecho de opinar sobre tus decisiones, criticar tus relaciones y burlarse de tus proyectos. Si cada vez que convives con alguien terminas sintiéndote cansado, inseguro o de malas, comienza a preguntarte qué chingados aporta esa persona a tu vida.
En cuestiones laborales se presenta una oportunidad para demostrar que sabes hacer más de lo que normalmente te encargan. Podría aparecer una tarea complicada que otros no quieran agarrar. No la aceptes solamente para quedar bien; analiza si también puede dejarte experiencia, reconocimiento o alguna ventaja futura. Aprende a negociar tu esfuerzo porque trabajar de más gratis tampoco es virtud.
Con el dinero necesitarás poner atención a un compromiso que podrías olvidar por andar pensando en otras cosas. Anota fechas, pagos y pendientes importantes. Una pequeña distracción podría ocasionarte un gasto completamente innecesario.
En casa también necesitarás resolver algo que llevas semanas posponiendo: reparación, documento, acomodo o compra necesaria. Hazlo antes de que una cosa sencilla termine costándote el doble.
Si últimamente sientes que todo te sale al revés y eres una persona creyente, puedes recurrir a aquellas prácticas espirituales que te den tranquilidad. Dentro de algunas tradiciones populares se acostumbra reunir agua bendita de distintas iglesias y utilizarla durante varios martes o viernes mientras se reza el Credo o el Salmo 91. Tómalo como un acto personal de fe, reflexión y renovación, pero recuerda que también tendrás que acompañarlo con decisiones y acciones concretas. Porque ni toda el agua bendita del Vaticano va a arreglar lo que tú sigas empeñado en dejar igual.
Estos días serán para dejar de vivir esperando señales. Si quieres saber si alguien siente algo, pregunta; si quieres cambiar de rumbo, comienza; y si alguien te hace daño constantemente, aléjate. No necesitas complicar lo que puede resolverse tomando una decisión.
Capricornio, tu mayor obstáculo podría ser seguir aferrándote a personas y situaciones simplemente porque invertiste mucho tiempo en ellas. Recuerda que haber perdido cinco años no significa que tengas que perder otros cinco para justificar los primeros. Mira hacia adelante, cuida tu círculo y comienza a construir una vida donde tengas espacio para lo nuevo que está queriendo llegar.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
El pasado podría regresar con cara conocida y palabras que vas a reconocer desde el primer mensaje. Una persona que estuvo ausente, lejana o bastante distante podría buscar nuevamente acercamiento contigo. Antes de aventarte de cabeza porque todavía te mueve el tapete, pon todo en la chingada balanza y recuerda la historia completa, no solamente las partes bonitas. Si consideras que vale la pena volver a comer recalentado, adelante, pero primero revisa que no esté echado a perder porque después ahí andas con indigestión sentimental y preguntándote por qué volviste a caer.
Si esa persona realmente quiere regresar a tu vida tendrá que demostrar con hechos qué ha cambiado. No aceptes promesas fabricadas al vapor ni el clásico “ahora sí será diferente” sin pruebas. Mantén la mente abierta y observa cómo se comporta cuando las cosas no salen como quiere; ahí conocerás si verdaderamente maduró o solamente aprendió un discurso nuevo.
Las noches podrían convertirse en tu peor consejera. Cuando todo se queda en silencio comenzarás a recordar conversaciones, personas y situaciones que durante el día ni te preocupaban. Aguas con agarrar el celular después de cierta hora porque podrías terminar mandando mensajes que en plena luz del día jamás enviarías. Si te entran ganas de escribirle a alguien del pasado a las dos de la mañana, escribe primero el mensaje en notas, duérmete y léelo al despertar. Probablemente hasta te persignes de la mamada que ibas a mandar.
En cuestiones laborales vienen cambios que inicialmente podrían sacarte de balance. Podrían modificar responsabilidades, horarios, equipo de trabajo o la manera en que realizas determinada actividad. No te cierres. Algunos de esos movimientos podrían colocarte en una posición mucho más conveniente durante las próximas semanas. Aprende lo necesario y demuestra que sabes adaptarte sin hacer drama por cada modificación.
También existe posibilidad de emprender algo con una amistad o familiar. La idea podría sonar bastante atractiva, pero antes de poner dinero sobre la mesa definan responsabilidades, porcentajes y expectativas. Los negocios entre personas cercanas pueden funcionar muy bien siempre que las cuentas estén más claras que agua de garrafón. No quieras arreglar después con cariño lo que debió quedar establecido desde el principio.
Una invitación a viaje podría aparecer de manera inesperada. Si tus posibilidades económicas lo permiten, considérala porque ese movimiento podría ayudarte a despejar la cabeza y hasta ponerte en contacto con personas interesantes. También comienzan a marcarse posibilidades relacionadas con cambio de casa, vehículo o una compra importante, pero no tomes decisiones solamente por emoción.
En cuestiones económicas necesitarás distinguir entre inversión y capricho. Eres capaz de justificar cualquier compra diciendo que “te va a servir después”. Haz números antes de endeudarte. Algunos proyectos que quieres realizar necesitan paciencia y planeación, no aventar dinero como si estuvieras echándole monedas a una fuente para pedir deseos.
Si te sientes agotado, encabronado o emocionalmente saturado, procura no tener conversaciones importantes en ese estado. No significa aislarte de todo mundo, sino saber cuándo necesitas unas horas para acomodar tus pensamientos antes de abrir el hocico y complicar las cosas. Una palabra dicha desde el cansancio puede provocar un problema que después tendrás que resolver con veinte explicaciones.
Sentimentalmente comenzarás a ver situaciones con mucha mayor claridad. Esta vez procura escuchar también al cerebro y no dejarle todas las decisiones al corazón, porque ese cabrón cuando se enamora firma contratos sin leer las letras chiquitas.
Durante estos días podrías descubrir que uno de tus proyectos necesita una modificación importante para funcionar. No interpretes cambiar de estrategia como rendirte. A veces la meta sigue siendo la misma, solamente necesitas agarrar otra carretera.
Se aproximan movimientos que podrían cambiar varias piezas de tu vida casi al mismo tiempo: trabajo, viajes, proyectos y decisiones sentimentales. No quieras resolver todo en un solo día. Analiza qué te deja crecimiento y qué solamente te traerá dolores de cabeza.
Y cuando el pasado toque nuevamente la puerta, recuerda algo: extrañar a alguien no significa automáticamente que debas recuperarlo. Algunas personas regresan para quedarse y otras solamente vuelven para comprobar si todavía encuentran abierta la misma puerta que anteriormente cerraron de un portazo.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aprende a ser tú mismo o misma sin andar modificando tu personalidad dependiendo de quién tengas enfrente. Una cosa es corregir defectos, madurar y convertirte en una mejor versión de ti, y otra muy diferente andar doblándote como tortilla caliente para caerle bien a todo mundo. Los cambios verdaderamente importantes deberán nacer porque tú quieres mejorar, no porque alguien te hizo sentir que siendo como eres no resultabas suficiente.
Durante estos días tendrás que cuidar muchísimo dónde te metes y, sobre todo, qué dices. Podrías opinar sobre un asunto que realmente no te corresponde y terminar involucrado o involucrada en un problemón ajeno. Antes de abrir el hocico pregúntate si tienes toda la información y si verdaderamente necesitas participar. Hay pleitos donde el premio por ganar consiste precisamente en haberte mantenido bien lejos.
Aléjate de chismes y personas conflictivas. Podría llegarte información bastante jugosa sobre alguien cercano y vas a sentir unas ganas tremendas de contarla, pero mejor guárdala. Lo que hoy dices como secreto mañana podría regresar aumentado, corregido y hasta con tu nombre como autor intelectual. No prestes tu lengua para historias que después podrían terminar embarrándote.
En redes sociales también bájale dos rayitas al coqueteo si tienes pareja. No andes dándole caldo de calzón a todo mundo en Facebook, reaccionando con corazoncitos, fueguitos y comentarios sospechosamente cariñosos para después hacerte el sorprendido cuando haya reclamos. Lo que para ti podría parecer juego, para tu pareja podría representar una falta de respeto. No hagas en internet lo que te encabronaría descubrir del otro lado.
Si estás soltero o soltera, disfruta la atención sin prometer exclusividad donde todavía no sabes ni qué quieres. Podrías tener más de una persona interesada y eso te levantará bastante el ánimo, pero procura no alimentar expectativas solamente porque te gusta sentirte deseado.
Se aproximan momentos muy felices relacionados con reconciliaciones y reencuentros. Una persona con quien existió distanciamiento podría volver a coincidir contigo y esta vez la conversación será mucho más tranquila. También podrías recibir una sorpresa relacionada con familia, amistad o una celebración que no tenías contemplada. Disfrútala sin comenzar a buscarle inmediatamente el pelo en la sopa.
En cuestiones de trabajo y negocios necesitas empezar a creer verdaderamente en tu capacidad. Has tenido ideas interesantes, pero algunas se quedan estacionadas porque tú mismo comienzas a encontrarles veinte defectos antes de intentarlas. Si quieres crecer económicamente tendrás que dejar de jugar únicamente a lo seguro. Eso no significa aventar tus ahorros a cualquier ocurrencia, sino investigar, prepararte y después moverte.
Podría presentarse una oportunidad para vender, ofrecer un servicio, ampliar algo que ya haces o acercarte a personas que sepan más que tú sobre determinado negocio. Si quieres ir por el pez gordo, tendrás que dejar de pescar siempre en la misma pecera.
Con el dinero procura separar emociones de decisiones. No prestes solamente porque te dio lástima una historia ni inviertas porque alguien te juró que será “negocio seguro”. Pregunta, revisa y exige claridad.
También necesitas ser más selectivo con las personas que entran a tu casa y conocen tus planes. Podrías sentir que ciertas visitas dejan un ambiente pesado o terminan provocando comentarios y tensiones familiares. No necesitas asumir automáticamente que alguien te tiene envidia o te dejó “mala energía”; observa comportamientos concretos. Si una persona critica constantemente, compite contigo, provoca pleitos o sale de tu casa llevando información que no le corresponde, ahí tienes razones suficientes para poner distancia.
Incluso dentro de la familia pueden existir comparaciones y rivalidades. Compartir apellido, sal y pimienta no obliga a contarle a nadie cuánto ganas, qué vas a comprar o cuáles son tus siguientes movimientos.
Deja también la melancolía donde corresponde. No puedes continuar desperdiciando días buenos pensando en temporadas malas. Tu renovación comenzará cuando dejes de necesitar aprobación para hacer lo que sabes que te conviene.
Piscis, vienen momentos alegres, oportunidades para reconciliarte con personas importantes y posibilidades interesantes de crecimiento. Pero necesitarás tener el hocico cerrado para el chisme, los ojos abiertos para los negocios y suficiente amor propio para no convertirte en otra persona solamente con tal de que alguien decida quedarse.