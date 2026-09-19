John Curtis estalla al revelarse que un oligarca ruso pagó parte de la fiesta de bodas Donald Trump Jr.

A las críticas en contra de Donald Trump Jr. por haber permitido que un millonario ruso ligado al Kremlin cubriera los costos de la fiesta en honor a su reciente boda celebrada en las Bahamas, se sumó John Curtis, senador por Utah, a quien no le tembló la voz para definir dicho incidente como algo corrupto.

A finales de mayo, el hijo mayor del actual presidente de la nación contrajo matrimonio con la socialité Bettina Anderson, en una celebración llevada a cabo en la isla Little Pipe Cay, Bahamas.

Casi cuatro meses después del enlace, una investigación de ProPublica, agencia de noticias independiente, reveló que el empresario ruso Umar Kremlev, considerado cercano al presidente Vladimir Putin, cubrió miles de dólares en gastos surgidos durante el par de días que duraron los festejos llevados a cabo en dos islas privadas.

De esta manera, el alquiler de las islas en extremo exclusivas y el pago a los organizadores del evento ofrecido para los cerca de 50 invitados, así como los espectáculos que giraron en torno a la boda del primogénito del hombre más importante de la Casa Blanca, se le atribuyen a un personaje por demás cercano al líder del gobierno ruso, y de quien hasta el momento se desconoce cuál puede ser el vínculo establecido con Donald Jr.

Coming to you this week with a big high and, candidly, a litany of lows in Washington. pic.twitter.com/JQ4YsZlehC — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) September 18, 2026

Al respecto, durante un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, John Curtis definió lo expuesto como algo repugnante.

“Un oligarca ruso pagó una lujosa fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr., lo cual me parece repugnante. Es corrupción. No me gusta.

Quiero ser prudente porque no quiero limitarme a hablar de esto de forma pasiva. Ya oirán hablar más de mí más adelante. Esto es muy importante”, señaló.

El señalamiento de el legislador republicano se contrapone a lo expuesto por Donald Trump Jr. y su esposa Bettina quienes ven con buenos ojos la acción llevada a cabo por Umar Kremlev.

“Nuestro querido amigo Umar, con gran generosidad, nos ofreció dos noches increíbles de celebración DESPUÉS de nuestra boda. Fue un regalo de bodas extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que estuvimos y seguimos estando increíblemente agradecidos. La amistad no requiere un motivo político. La generosidad no implica automáticamente una agenda. Y a veces un regalo de bodas es simplemente un regalo de bodas”, escribieron.

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