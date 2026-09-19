La instalación del muro fronterizo de Big Bend está en marcha

A pesar de la renuencia de los propietarios de tierras ubicadas en Big Bend, región situada en el suroeste de Texas, la administración Trump arrancó esta semana la construcción de un tramo del muro fronterizo destinado a frenar el paso de inmigrantes procedentes de México.

Mediante una fotografía publicada en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se aprecia a una grúa colocando una pieza que le dará forma al controversial muro.

Cada uno de los paneles mide hasta 30 pies de altura, lo cual limitará al máximo la posibilidad de que alguna persona se atreva a intentar brincarlo con el objetivo de introducirse en el territorio estadounidense.

Big Bend es un área protegida que se extiende entre una cadena montañosa, cañones fluviales y parajes desérticos que conforman más de 300,000 hectáreas ubicadas en la curva del Río Grande.

Al levantar una barrera en esta región, la vida de muchas especies de animales se verá afectada y se desconoce la implicación que pueda generar para el ecosistema en el futuro.

Sin embargo, el presidente Donald Trump está obsesionado en cerrarle el paso a los inmigrantes que, desde México y durante décadas, se han aventurado a cruzar la frontera para introducirse en Estados Unidos con el objetivo de alcanzar una vida mejor con respecto a la que tenían en sus países de origen.

The mainstream media is fear mongering about our work at Big Bend. Here’s what’s actually happening: @CBP is building ONE new access road, improving existing roads, installing detection technology, and placing vehicle barriers in limited, strategic locations.



What people are? https://t.co/SiGbHpGAFF — Homeland Security (@DHSgov) August 13, 2026

La preocupación de los líderes y residentes de Big Bend es que su economía pueda verse afectada si se reduce la presencia de visitantes en el parque nacional.

Por ello, desde marzo, alguaciles de ambos partidos de cinco condados escribieron una carta dirigida a funcionarios federales y estatales oponiéndose a la instalación del muro en la región.

No obstante, la CBP recientemente dio a conocer que, en promedio, construye 12 millas de barreras por semana a lo largo de las 2,000 millas de frontera con México, lo cual duplica el ritmo proyectado a principios de año por Rodney Scott, comisionado de la agencia federal.

Cabe señalar que el cruce de inmigrantes se ha precipitado con respecto a lo ocurrido durante la administración Biden cuando, en ciudades como Nueva York, los albergues para recibirlos resultaron insuficientes.

A partir de esa experiencia es que Donald Trump exigió reforzar los pasos fronterizos al sur del territorio estadounidense.

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