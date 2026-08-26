EE.UU. retoma el proyecto de instalar un muro fronterizo a lo largo de 62 millas en Arizona

Con el objetivo de cerrarles el paso a los inmigrantes interesados en ingresar al territorio estadounidense a través de la frontera sur, la administración Trump retomó la construcción de un muro alternativo ubicado en Arizona.

El denominado proyecto “Tucson 5” consiste en colocar una enorme barrera en una zona desértica y remota del sector de Tucson, en la frontera entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México), cuya extensión abarca 62 millas.

Aunque, la Nación Tohono O’odham se opone a que se restringa el libre tránsito de varias especies animales y también porque la zona por donde cruzará el muro era considerada sagrada por sus ancestros, eso no frenará las intenciones de las autoridades migratorias para impedir que más extranjeros carentes de documentación accedan a Estados Unidos por esos puntos desérticos, los cuales serán casi imposibles de traspasar una vez que unas enormes barreras metálicas sean instaladas.

A través de un comunicado, Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), indicó que el proyecto “Tucson 5” ha vuelto a ponerse en marcha para cerrarle el paso al tráfico de personas y droga.

“Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los cárteles”, señala parte del texto.

CBP is moving forward with a 62-mile project to close a longstanding border security gap in southern AZ, known as the Tucson 5 project. The project will close one of the most dangerous smuggling and trafficking corridors on the Southwest border: remote desert that has facilitated? — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 25, 2026

El fallo de un juez federal en California echó por tierra los argumentos presentados por la Nación Tohono O’odham al considerar que carecían de fundamentos convincentes para ser tomados en cuenta para definirlos como una invasión federal.

Ante lo delicado del tema, la demócrata Adelita S. Grijalva, representante por el séptimo distrito congresional de Arizona, liderando a otros de sus compañeros, envió una carta dirigida a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) donde les pide suspender el proyecto “Tucson 5” hasta que algún miembro del gobierno federal se siente a dialogar con los líderes tribales.

“Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales”, enfatizó la congresista.

Mientras tanto, la instalación del muro fronterizo secundario en Arizona deberá remontarse a la brevedad.

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