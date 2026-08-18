CBP detiene construcción de muro fronterizo en parque de Texas ante denuncias ambientales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) suspendió temporalmente las obras para levantar barreras fronterizas dentro del Parque Nacional Big Bend, en Texas, después de que el proyecto provocara críticas de ambientalistas, residentes locales y legisladores de ambos partidos.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, anunció el lunes que ordenó detener los trabajos mientras realiza una evaluación personal de la zona, que se encuentra en uno de los sectores más remotos de la frontera entre Estados Unidos y México. “Anoche suspendí toda actividad en ese parque en lo que respecta a la construcción hasta que pueda ir allí y hacer una evaluación personal”, dijo Scott en un video publicado en redes sociales.

El funcionario señaló que durante su visita pretende reunirse con líderes locales, autoridades policiales y otros sectores involucrados en el proyecto. La decisión ocurre después de que equipos de construcción comenzaran a utilizar maquinaria pesada y realizar trabajos de desmonte dentro del parque, que abarca aproximadamente 320,000 hectáreas de ecosistemas en el suroeste de Texas y limita con los estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila.

CBP is pausing all construction activity in Big Bend National Park while I visit and conduct a personal, on-the-ground evaluation.



CBP is firmly committed to protecting America, and that includes our national treasures like Big Bend National Park (BBNP). We know the current and? pic.twitter.com/UkmzvTluwH — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 17, 2026

Barreras fronterizas provocan críticas de ambientalistas y autoridades

El proyecto inicialmente contemplaba la construcción de un muro fronterizo de aproximadamente 30 pies de altura. Sin embargo, la CBP modificó posteriormente sus planes para instalar barreras vehiculares de menor tamaño, además de una vía de acceso y tecnología para detectar posibles cruces. La construcción generó preocupación entre organizaciones ambientales, que sostienen que las obras podrían afectar la flora, la fauna y el acceso al Río Grande. También han advertido que una barrera física podría interrumpir los desplazamientos naturales de especies como jaguares, osos, borregos cimarrones y antílopes.

El Center for Biological Diversity presentó una demanda para intentar frenar el proyecto y argumentó que las barreras podrían provocar daños permanentes en una zona considerada ecológicamente sensible. Las críticas, sin embargo, no provienen únicamente de grupos ambientalistas. El senador republicano de Texas, John Cornyn, pidió recientemente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, consultar con las autoridades locales antes de avanzar con las obras.

Thaddeus Cleveland, sheriff republicano del condado de Terrell y exagente de la Patrulla Fronteriza, también cuestionó la propuesta específica para su jurisdicción. “Me alegra que el comisionado Scott finalmente venga a Big Bend. Llevo meses animándolo a que nos visite porque desde el primer anuncio he creído que el plan original era defectuoso”, dijo Cleveland.

The public outcry is working. Keep up the pressure until they fully abandon the plan to wreck Big Bend for no reason other than to make contractors money.



Law enforcement, conservationists, Democrats, Republicans, Texans all agree: leave Big Bend alone. https://t.co/kyoTPspP5s — Congressman Greg Casar (@RepCasar) August 17, 2026

Cuestionan necesidad de construir en una zona con pocos cruces

Los opositores al proyecto también cuestionan su utilidad para reforzar la seguridad fronteriza. Big Bend registra una cantidad relativamente baja de cruces irregulares debido a su terreno escarpado y remoto. Según un análisis del Pew Research Center, el número de personas interceptadas intentando cruzar la frontera de manera irregular se encuentra en niveles históricamente bajos. En el año fiscal 2025, el sector de Big Bend concentró menos de 1.3% de los arrestos fronterizos.

El senador estatal demócrata Roland Gutiérrez también presentó una demanda contra la administración Trump y afirmó que las obras amenazan sitios arqueológicos, tierras consideradas sagradas y recursos naturales. Scott defendió, por su parte, la misión de la agencia y aseguró que la seguridad fronteriza y la protección de los espacios naturales no son objetivos incompatibles.

“CBP está firmemente comprometido con la protección de Estados Unidos, y eso incluye nuestros tesoros nacionales, como el Parque Nacional Big Bend”, afirmó. La suspensión no representa necesariamente la cancelación definitiva del proyecto. La CBP deberá determinar, después de la evaluación de Scott, si las obras pueden continuar y bajo qué condiciones.

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