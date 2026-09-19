Pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas para este sábado 19 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este sábado 19 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 97 grados Fahrenheit (36ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1014.8 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:21 h y el atardecer será a las 19:34 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 97 grados Fahrenheit (26 y 36 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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