Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Narnia de Greta Gerwig.

El nuevo proyecto en la gran pantalla de la directora Greta Gerwig está cada vez más cerca de su estreno y para calentar motores, la revista Empire compartió el primer vistazo a través de imágenes inéditas sobre la nueva adaptación del universo fantástico creado por el escritor británico C. S. Lewis, “Narnia: The Magician’s Nephew”.

La reconocida publicación sacó a la luz el primer adelanto oficial del proyecto, con lo que se confirmó a Meryl Streep como la voz detrás de “Aslan”, el león que ocupa un papel fundamental dentro de la historia.

De acuerdo con Gerwig, esta adaptación es una fantasía inspirada en el rock que rinde homenaje a David Bowie y a The Who. “Narnia es, literalmente, un mundo hecho de música. Y, para mí, el rock and roll se sentía como un mundo hecho de música”, declaró en entrevista con Empire.

Además de las imágenes, las cuales presentaron la atmósfera futurista y colorida que caracteriza a esta producción, se dio a conocer el reparto que la componen: Daniel Craig y Emma Mackey.

En el caso del exagente 007, dará vida a “El sobrino del mago”: “Se entusiasma demasiado con lo que podría llegar a ser, y por tanto, pasa por alto a las personas que lo rodean”, comentó Craig sobre el intrigante hechicero.

Emma Mackey será “Jadis”, la mujer que se convertirá en la Bruja Blanca: “En el guion se la describe como ‘puro caos y malos planes’ (…) Es una criatura de proporciones colosales”, señaló.

La película “Narnia: The Magician’s Nephew” tiene previsto llegar a los cines el 12 de febrero de 2027 y posteriormente estará disponible en la plataforma de streaming Netflix, a partir del 2 de abril de ese mismo año.

Seguir leyendo:

• Natalie Portman revela detalles sobre su papel en “Lady in the Lake”

• Los 15 históricos VHS que podrías revender para ganar una pequeña fortuna

• Christopher Nolan asegura que esta es la mejor forma para ver películas